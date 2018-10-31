Митингующие прекратили акции из-за соглашения о границе Ингушетии и Чечни

Митингующие, недовольные соглашением об утверждении границы между Ингушетией и Чечней, объявили о прекращении акций, сообщает правительство республики.

«В правительство Ингушетии поступило заявление от председателя РОД «Совет тейпов ингушского народа – Мехк Кхел» Малсага Ужахова о прекращении митинга», – говорится в сообщении в Instagram правительства республики.

В свою очередь пользователь Instagram под ником papaha_gorca сообщает, что «митинг только что завершил свою трехдневную деятельность, не собрав за час даже 40 человек». По его словам, на месте сбора «остались только фотографирующийся (один из лидеров протестующих ингушей Ахмед) Барахоев и меньше десятка активистов снимающие лозунги и флаги». «Революция окончена», – добавил он.

Напомним, что Ингушетия, благодаря соглашению о границе, даже приобрела территорию - несколько тысяч гектаров земли будут закреплены не за Бамутским лесничеством в Чечне, а за Сунженским лесничеством в Ингушетии. А на севере республики для выравнивания границы Ингушетия и Чечня передают друг другу ровно по 1890 гектаров.

При этом тейп Ортсхой, проживающий на приграничной территории, поддержал это соглашение. Однако недовольные соглашением проигнорировали позицию тейпа Ортсхой и не пригласили их на координационное совещание. Конституционный суд Республики Ингушетия также не принял к сведению позицию тейпа Ортсхой и признал закон об утверждении границы с Чечней не соответствующим конституции республики. В ответ глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что правомерность соглашения о границе Ингушетии с Чечней должен оценивать не Конституционный суд субъекта федерации, а Конституционный суд России.