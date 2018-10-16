Венесуэла отказалась от торговли долларами на валютном рынке

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айсами объявил о решении Каракаса отказаться от торговли долларами США на валютном рынке из-за санкций, введенных Соединенными Штатами против Боливарианской Республики.

Вице-президент Боливарианской республики назвал американские санкции незаконными и противоречащими нормам международного права, подчеркнув, что ограничительные меры «блокируют возможность продолжения торговли американским долларом на валютном рынке Венесуэлы», влияя и на государственный, и на частный секторы экономики, включая фармацевтику и сельское хозяйство, передает RT.

По словам Эль-Айсами, теперь вместо доллара Венесуэла намерена использовать евро.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что ждет американский доллар в ближайшие пять лет.

Напомним, в Госдуме назвали возможные сроки дедолларизации. При этом кабмин России засекретил план дедолларизации отечественной экономики.