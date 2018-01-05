Курлаева рассказала об извинениях со стороны сотрудников МВД Латвии

Сотрудники МВД Латвии смущались и извинялись, рассказала корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева, которую выдворили из Латвии.

«Обращались хорошо: смущались и извинялись, мол, это не мы. Мы лишь исполняем приказ, который поступил с самого верха», – приводит ее слова РИА «Новости».

При этом Курлаева сказала, что «верх не уточнялся».

«Привезли до границы на своей машине с выключенными мигалками», – сообщила она.

Курлаева отметила, что ей не позволили выбрать способ возвращения в Россию. По ее словам, «хорошо хоть не вплавь до Калининграда пришлось добираться».

Ни она, ни ее супруг, которого также выдворили из Латвии, не понимают, с чем связано решение властей республики.

«Как можно трижды, а то и больше въезжать и выезжать в страну будучи «опасным преступником национального уровня»?» – заявила корреспондент ВГТРК, добавив, что спецслужбы Латвии «войдут в учебники».

Напомним, россиянке не позволили купить билет на самолет, чтобы вернуться в Россию.

Комментируя выдворение из Латвии Ольги (ВГТРК) и Анатолия («ТВ Центр») Курлаевых, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Рига решила провести полную зачистку неугодных СМИ.