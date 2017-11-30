МОК издал правила поведения для российских спортсменов

МОК опубликовал правила поведения для российских спортсменов, которые будут выступать на ОИ-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом, и остальных членов делегации.

«Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России», – приводит правила МОК «Интерфакс».

Также россиянам запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах на спортсменах и участниках ОИ-2018. Кроме этого под запрет попали участие в альтернативных церемониях награждения, а также продажа российской формы с национальными эмблемами на олимпийских объектах.

Как сообщает ТАСС, соблюдение этих правил будет контролироваться рабочей группой МОК во главе с заместителем гендиректора Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом.

Впоследствии рабочая группа предоставит комиссии МОК во главе с членом исполкома Николь Хоевертц полный отчет.

В специальную комиссию входят член комиссии спортсменов МОК Данка Бартекова и гендиректор организации Кристоф Де Кеппер.

Отмечается, что эта комиссия определит окончательный состав российской делегации, которая получит возможность отправиться на ОИ-2018.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, МОК раскрыл список критериев, по которым он отбраковал олимпийцев из России. Значительная часть этих требований выдвинута словно специально, чтобы не допустить к Олимпиаде именно российских спортсменов.

В пятницу в Кремле поддержали российских спортсменов, которые отстаивают свое право на участие в ОИ в Пхенчхане в суде или обращаются к руководству МОК. До этого шестикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан обратился с открытым письмом к президенту МОК Томасу Баху, в котором выразил возмущение относительно того, что причина его недопуска на Олимпиаду-2018 до сих пор не названа.