Кремль поддержал отстаивающих право на участие в ОИ-2018 спортсменов

В Кремле поддерживают российских спортсменов, которые отстаивают свое право на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане в суде или обращаются к руководству Олимпийского комитета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это их право, безусловно, мы их поддерживаем и поддерживали наших спортсменов. Вы знаете, что ведутся интенсивные контакты с Международным олимпийским комитетом с тем, чтобы ситуация была прояснена, и с тем, чтобы интересы тех спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде, были полностью обеспечены и соблюдены», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее шестикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором выразил возмущение относительно того, что причина его недопуска на Олимпиаду-2018 до сих пор не названа.