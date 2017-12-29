Опубликовано видео из салона врезавшегося в московскую остановку автобуса

В Сети появилось видео, снятое на регистратор в салоне автобуса, который врезался в остановку общественного транспорта у станции метро «Сходненская» в Москве.

На кадрах, которые публикует Telegram-канал Mash, видно, как водитель пытается вывернуть руль, пытаясь не допустить столкновения. Затем хватается за голову.

Также канал публикует съемки с видеорегистратора на лобовом стекле. На кадрах не видно, чтобы автобус подрезала машина такси, о чем сообщалось ранее.

Перед этим департамент транспорта Москвы сообщил, что результаты проверки не выявили проблем с тормозами у автобуса.

Водитель рейсового автобуса №267 врезался в остановку у метро «Сходненская» на северо-западе Москвы после того, как попытался уйти от столкновения с другим автомобилем. Несколько человек пострадали. Виновником ЧП власти назвали таксиста – задержан.

Это второй крупный инцидент с автобусом в Москве за неделю. 25 января автобус въехал в подземный переход у метро «Славянский бульвар», погибли четыре человека.