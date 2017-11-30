В небе над Бангладеш столкнулись два Як-130

Два учебно-боевых самолета Як-130 ВВС Бангладеш потерпели крушение, столкнувшись над округом Кокс-Базар на юго-востоке страны, сообщает агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел в 18.30 по местному времени (15.30 мск). Пилоты успели катапультироваться, передает ТАСС.

О причинах произошедшего пока не сообщается.