Сотрудникам «ВИМ-Авиа» задолжали полмиллиарда рублей

СК завел уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам авиакомпании «ВИМ-Авиа» на 490 млн рублей, сообщили в ведомстве.

«Следствием установлено, что руководство ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», осознавая противоправность своего бездействия по невыполнению обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством и индивидуальными трудовыми договорами по своевременной и в полном объеме оплате труда, осуществлению иных выплат работникам, умышленно, действуя из личной заинтересованности, допустило факты полной невыплаты заработной платы на срок более двух месяцев», – говорится в сообщении СК.

По состоянию на 19 декабря задолженность по зарплате перед сотрудниками компании составила более 490 млн рублей.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России заведено дело по статье УК «невыплата заработной платы».

«Следствие находится в тесном контакте с инициативной группой сотрудников авиакомпании, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавили в СК.

Напмоним, 12 декабря Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева. Следствие выяснило, что компания «ВИМ-Авиа» под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды, в связи с чем в отношении собственника авиаперевозчика было возбуждено уголовное дело.

В октябре следователи возбудили уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа», ущерб от которого превысил 4,7 млрд рублей. Мурсекаев покинул территорию России и объявлен в международный розыск.