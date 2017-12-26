Песков прокомментировал неучастие Навального в выборах президента

Неучастие блогера Алексея Навального в президентских выборах в марте 2018 года не отразится на их легитимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты.

«Безусловно, неучастие (в выборах) одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов», – сказал он, передает ТАСС.

Одновременно Песков заявил, что призывы бойкотировать президентские выборы в России подлежат скрупулезному изучению на предмет соответствия законодательству.

«Что касается призывов бойкотировать, то опять же это скорее прерогатива ЦИК, мы не комментируем в данном случае решение ЦИК, а ЦИК руководствуется исключительно действующим электоральным законодательством Российской Федерации. Но призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В понедельник Центризбирком России отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости. Юристы сочли решение ЦИК законным.

По мнению сенатора Франца Клинцевича, Навальный, понимая, что в решении ЦИК «нет ничего сверхъестественного», занимается эпатажем, пытаясь заработать на шумихе медийный капитал.

В свою очередь, председатель Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что в отказе ЦИК нет ничего неожиданного. По его словам, давно было понятно, что, имея судимость, Навальный в выборах участвовать не сможет.