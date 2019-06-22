«Кора»: Деньги из африканской арфы

«Кора» – мастерская по производству музыкальных инструментов, в основном африканской арфы кора. Основатель компании – 33-летний Сергей Калачев. «Кора» создана в 2015 году в Москве, и ее годовой оборот составляет 900 тыс. рублей.

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