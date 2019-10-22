«Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

«Первый астраханский монетный двор» – производитель сувенирной продукции ручной работы, в том числе чеканных монет и гончарных изделий из местной глины. Компания создана в 2011 году в Астрахани. Ее основатель – Андрей Свиридов, в штате которого работают 6 человек. Первые инвестиции – 60 тыс. рублей, а первая выручка – всего 800 рублей. Но сейчас годовой оборот компании составляет 2 млн рублей.

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