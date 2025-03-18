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    18 марта 2025, 18:01 • Справки

    Новые дорожные знаки на российских дорогах: как они выглядят

    Новые дорожные знаки на российских дорогах: как они выглядят
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    С 1 января 2026 года на российских дорогах появятся новые дорожные знаки, утвержденные Росстандартом. Основная цель нововведений – упростить навигацию для водителей, снизить количество отвлекающих факторов и сделать дорожное движение более безопасным. Регионы уже могут начать устанавливать новые знаки, но обязательными они пока не стали. Так какие знаки появятся и что они означают?

    Знак «Глухие пешеходы» (8.15.1)

    (фото: protect.gost.ru)

    (фото: protect.gost.ru)

    Этот знак предупреждает водителей о возможном присутствии на дороге пешеходов с нарушениями слуха. Он будет устанавливаться рядом с медицинскими учреждениями, школами для слабослышащих и другими социальными объектами. Знак не вводит новых ограничений, но призывает автомобилистов быть более внимательными.

    Вертикальная «стоп-линия» (6.16.1)

    (фото: protect.gost.ru)

    (фото: protect.gost.ru)

    Теперь стоп-линия может быть обозначена не только на асфальте, но и на вертикальном знаке. Это особенно полезно в зимний период, когда разметка на дороге может быть скрыта под снегом. Новый знак поможет избежать «ложных» штрафов за выезд за стоп-линию.

    «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» (8.16.2)

    (фото: protect.gost.ru)

    (фото: protect.gost.ru)

    Этот знак объединяет два ранее существовавших указателя – о влажном и обледенелом покрытии. На нем изображены снежинка и облако с дождем. Он будет устанавливаться вместе с другими знаками, например, запрещающими обгон, чтобы предупредить водителей о повышенной опасности в плохую погоду.

    «Время действия» (8.5.8)

    (фото: protect.gost.ru)

    (фото: protect.gost.ru)

    Теперь на знаках можно указывать не только дни недели и часы, но и месяцы. Это особенно актуально для сезонных ограничений, например, в период с апреля по сентябрь или с июня по август.

    «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» (6.2.1)

    (фото: protect.gost.ru)

    (фото: protect.gost.ru)

    Этот знак объединяет указание на «лежачего полицейского» и рекомендуемую скорость. Теперь водители смогут быстрее реагировать на препятствие и заранее снижать скорость.

    «Парковка» (6.4)

    (фото: protect.gost.ru)

    (фото: protect.gost.ru)

    На одном знаке теперь будут указывать не только место для парковки, но и способ постановки транспортного средства. Например, «одним колесом на бордюр» или «параллельно тротуару». Это упростит ориентирование для водителей.

    Зачем нужны новые знаки?

    Основная цель нововведений – сократить количество дорожных знаков на улицах. По данным столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в Москве установлено около 900 тыс. знаков, многие из которых дублируют друг друга или устарели. Новый ГОСТ позволит убрать около 55 тыс. лишних указателей, что сделает дорожное пространство более комфортным и безопасным.

    Кроме того, новый госстандарт уменьшит ширину парковочных мест для параллельной парковки: вместо прежних 2,5 м норматив для машино-места составит 2,25 м. Как поясняют эксперты, современные легковые машины имеют ширину 1,7-2,0 м.

    Это, как ожидается, положительно скажется на городской инфраструктуре и добавит парковочных мест. Ограниченные пространства будут использоваться более эффективно.

    Когда и где появятся новые дорожные знаки

    Хотя новые знаки станут обязательными только с 2026 года, регионы уже начали их внедрять. В Москве, например, знаки «Глухие пешеходы» появятся возле специализированных учреждений, а новые указатели парковки – на платных и бесплатных стоянках.

    Также в столице планируется установить светодиодные ленты, дублирующие сигналы светофоров в 38 местах с интенсивным движением. Это поможет снизить количество аварий на многополосных магистралях.

    Что изменится для водителей

    Новые знаки не вводят принципиально новых правил, но делают дорожную информацию более понятной и компактной. Например, объединение нескольких указателей на одной табличке упрощает восприятие, а вертикальная стоп-линия помогает избежать штрафов в зимний период.

    До 2026 года соблюдение новых знаков будет рекомендательным, а штрафы за их нарушение начнут выписывать только с января 2026 года. Это даст водителям время привыкнуть к изменениям.

    Какие еще изменения ждут автомобилистов

    Ненужные знаки будут временно закрываться красной магнитной лентой вместо черных чехлов. Это сделает их более заметными и понятными для водителей.

    Цветовые изменения. Некоторые знаки, например «Пешеходная зона», станут более насыщенными по цвету, чтобы лучше выделяться на фоне городской среды.

    Указатели расстояний теперь будут только с белым фоном и черными надписями, что упростит их восприятие.

    Какие новые дорожные знаки уже действуют в России

    С 1 марта 2023 года в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения (ПДД), которые ввели новые дорожные знаки. Эти изменения были утверждены Росстандартом и направлены на регулирование движения современных средств передвижения, таких как электросамокаты, а также на уточнение существующих правил.

    1. Запрет движения средств индивидуальной мобильности (СИМ)

    Одним из главных нововведений стал знак, запрещающий движение средств индивидуальной мобильности. К СИМ относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие устройства, оснащенные электродвигателем. Обычные самокаты, скейтборды и роликовые коньки, которые приводятся в движение мускульной силой, под этот запрет не попадают.

    Новый знак устанавливают в местах, где движение СИМ может создавать опасность для пешеходов или других участников дорожного движения, например, на оживленных пешеходных зонах или в парках.

    2. Информационные таблички для СИМ

    Помимо запрещающего знака, появились информационные таблички, связанные с использованием средств индивидуальной мобильности. На них изображен стилизованный человечек на самокате. Эти таблички указывают на зоны, где разрешено или запрещено движение СИМ, а также на правила их использования.

    3. Запрет движения автобусов

    Еще одним новым знаком стал запрет на движение автобусов. Ранее существовали знаки, ограничивающие движение грузовиков или транспортных средств с прицепами, но отдельного указателя для автобусов не было. Новый же знак появился в местах, где проезд автобусов может создавать помехи, например, на узких улицах или в жилых зонах.

    4. Уточнение времени действия знаков

    Поправки также коснулись знаков, ограничивающих стоянку по четным и нечетным числам (знаки 3.29 и 3.30). Раньше перестановка транспортных средств разрешалась с 19:00 до 21:00. С введением новых правил этот временной интервал расширен: автомобили можно переставлять с 21:00 до 00:00. Это изменение призвано упростить жизнь водителям и снизить напряженность на дорогах.

    5. Знак «Въезд запрещен» с уточняющими табличками

    Знак «Въезд запрещен», известный как «кирпич», в последние годы стал дополняться табличками, указывающими, на какие именно транспортные средства он распространяется. Например, въезд может быть запрещен только для грузовиков или автобусов. Также теперь возможно указывать время действия запрета, например, «с 8:00 до 20:00».

    6. Таблички для зарядных станций электромобилей

    С развитием инфраструктуры для электромобилей в ПДД добавились таблички, обозначающие места зарядки. Эти знаки были прописаны в ГОСТе ранее, и с недавних пор их использование закреплено в правилах. Они помогают водителям электромобилей быстрее находить зарядные станции.

    7. Изменения в изображениях знаков

    Некоторые дорожные знаки получили обновленный дизайн, хотя их смысл остался прежним. Например, знак «Пешеходная зона» стал более насыщенным по цвету, а значит, более заметным.

    Заключение

    Новые дорожные знаки и изменения в ПДД – это шаг к более безопасному и организованному дорожному движению. Они учитывают современные тенденции, такие как распространение электротранспорта, и делают правила более понятными для всех участников движения.

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