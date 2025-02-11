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    11 февраля 2025, 15:40 • Справки

    Сияют дом, волосы и автомобиль: в чем польза хозяйственного мыла

    Сияют дом, волосы и автомобиль: в чем польза хозяйственного мыла
    @ Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Хозяйственное мыло, некогда незаменимый атрибут советского быта, сегодня переживает своеобразное возрождение. Его простой и натуральный состав, а также многофункциональность делают его привлекательным для современных потребителей, стремящихся к экологичности и экономии. Однако польза хозяйственного мыла не ограничивается лишь бытовыми нуждами. Оно находит применение в косметологии, уходе за собой и даже среди автовладельцев.

    Из чего состоит хозяйственное мыло

    В основе хозяйственного мыла лежат натуральные жирные кислоты (ранее часто использовались животные жиры, такие как свиной, говяжий, бараний и рыбий) и щелочи (каустическая сода). В процессе производства жиры омыляют, варят с добавлением щелочи при высокой температуре, после этого происходит очистка. Полученную смесь нарезают на бруски, объем которых, как правило, составляет 200 граммов.

    Что означают проценты на брусках хозяйственного мыла?

    Можно заметить, что бруски хозяйственного мыла имеют маркировку «72%», «69%» или «64%». Речь идет о содержании жирных кислот: чем показатель выше, тем сильнее моющая способность мыла.

    Уборка хозяйственным мылом

    Это средство эффективно очищает различные поверхности. Применять хозмыло можно на керамических и металлических, а также пластиковых поверхностях. Мыльный раствор применяется для очистки сантехники и кухонных поверхностей, мытья полов. Можно мыть и посуду – плюс в том, что хозяйственное мыло гипоаллергенно, оно подойдет людям с аллергиями на различные химические красители и отдушки.

    Можно ли стирать хозяйственным мылом?

    Хозяйственное мыло отличается от обычного (туалетного) высоким содержанием щелочей и жирных кислот. Именно щелочи обеспечивают его высокую моющую способность и антибактериальный эффект. Однако именно щелочной состав может оказаться агрессивным для некоторых тканей и кожи.

    Когда хозяйственное мыло может быть полезно для стирки:

    Сильные загрязнения. Хозяйственное мыло эффективно справляется с трудновыводимыми пятнами от жира, грязи, пота, травы и других загрязнений. Оно может быть полезно для предварительного застирывания перед основной стиркой.

    Хлопчатобумажные и льняные ткани. Мыло хорошо подходит для стирки изделий из хлопка и льна, особенно светлых и белых. Оно эффективно отбеливает такие ткани.

    Ручная стирка. Именно такой способ использования будет более оптимальным, поскольку можно контролировать процесс и избежать повреждения ткани.

    Отсутствие запаха. Специфический запах хозяйственного мыла, если достаточно хорошо прополоскать одежду, обычно быстро выветривается. Это может быть преимуществом для людей, чувствительных к отдушкам в стиральных порошках.

    Что нельзя стирать хозяйственным мылом:

    Деликатные ткани, в том числе шелк, шерсть, кружево и другие. Для них лучше использовать специальные средства для деликатной стирки.

    Цветные ткани. Хозяйственное мыло обладает отбеливающим эффектом, поэтому его не рекомендуется использовать для стирки ярких и цветных вещей, чтобы избежать выцветания. Особенно это касается новых вещей, которые могут линять при первой стирке. Рекомендуется предварительно проверить действие мыла на незаметном участке ткани.

    Ткани со специальными пропитками, например, водоотталкивающими. Они могут потерять свои свойства.

    Можно ли использовать хозяйственное мыло в стиральной машине?

    Делать этого не рекомендуется. Мыло может плохо выполаскиваться, забивать шланги и детали машины, а также оставлять разводы на одежде. Для стирки в машине лучше использовать специальные порошки, гели или капсулы.

    Можно ли стирать жидким хозяйственным мылом?

    Состав такого мыла может отличаться от твердого, оно может быть даже более концентрированным. Поэтому при использовании жидкого мыла также следует соблюдать осторожность.

    Правда ли, что детскую одежду обязательно стирать детским мылом?

    Утверждение об этом наверняка слышали многие молодые мамы от своих родителей – новоиспеченных бабушек и дедушек. В советское время, когда не было такого разнообразия бытовой химии, подгузники были недоступной роскошью, а пеленки требовали частой стирки и застирывания, хозяйственное мыло действительно было универсальным помощником. Однако с появлением современных средств для стирки и одноразовых подгузников необходимость в использовании хозяйственного мыла для детских вещей значительно уменьшилась.

    Для детской одежды теперь можно использовать современные средства – начиная от детского мыла, отдушка у которого мягче, чем у хозяйственного, и заканчивая детскими гелями для стирки и капсулами.

    Хозяйственное мыло, особенно с высоким содержанием щелочи (72%), может быть довольно агрессивным для нежной детской кожи, вызывая сухость, раздражение и даже аллергические реакции. Несмотря на свои антибактериальные свойства, оно не является оптимальным выбором для ежедневной стирки детских вещей.

    Тем не менее хозяйственное мыло может выручить в экстренных случаях или для застирывания сильных загрязнений. Наверняка многие мамы знают, какой это отличный способ очистить детские носки.

    Чем полезно хозяйственное мыло в садоводстве

    1. Снижение кислотности грунта. Хозяйственное мыло обладает щелочной реакцией (pH 11–12) и может использоваться для нейтрализации кислой почвы. Этот метод подходит для небольших участков, грядок или клумб. Для этого 200–300 г натертого мыла растворяют в 10 литрах воды и поливают один квадратный метр земли. На больших площадях целесообразнее использовать традиционные средства, такие как известь, мел или доломитовая мука.

    2. Усиление закрепляющих свойств натуральных инсектицидов – препаратов для уничтожения насекомых. Добавление натертого хозяйственного мыла (три-четыре столовые ложки на 10 литров раствора) в настои и отвары из чеснока, пижмы, луковой шелухи, цедры лимона, полыни или жгучего перца улучшает их прилипание к листьям растений. Это повышает эффективность обработки и предотвращает смывание растворов дождем.

    3. Профилактика грибковых болезней. Мыльный раствор эффективен в борьбе с грибковыми инфекциями, такими как серая гниль, поражающая капусту, клубнику, лук, перец, сливу, виноград и другие культуры. При первых признаках заболевания 10 г натертого мыла растворяют в одном литре теплой воды. Для усиления эффекта можно добавить немного экстракта пижмы или чеснока. Опрыскивание проводят с интервалом 10-14 дней, не более трех обработок.

    4. Борьба с тлей. Вязкий мыльный раствор закупоривает дыхальца тли, что приводит к ее гибели. Для приготовления раствора 300 г натертого мыла растворяют в 10 литрах воды, нагретой до 60–70 градусов. Перед опрыскиванием раствор процеживают, чтобы избежать ожогов листьев от нерастворенных частиц мыла.

    5. Уничтожение гусениц. 1 кг листьев ромашки заливают 10 литрами кипятка, настаивают до остывания, процеживают и добавляют 40-50 г натертого мыла. Обработку раствором с мылом, который держится на растениях 7–10 дней, при необходимости повторяют.

    6. Дезинфекция емкостей и инструментов, в том числе горшков, контейнеров для рассады и садовых инструментов. Мыльный раствор смывает грязь и уничтожает болезнетворные микроорганизмы.

    7. Снижение зуда от комариных укусов. Для этого делают мыльный компресс. Натертое мыло смачивают водой, наносят на место укуса, накрывают пленкой или влажной тканью на 5–7 минут, затем смывают водой.

    Хозяйственное мыло для здоровья и красоты

    Хороший антисептик. У хозяйственного мыла есть антибактериальные свойства, также эффективно в борьбе с грибками. Им можно обработать мелкие ранки, порезы и царапины.

    Профилактика ОРЗ. Считается, что смазывание носа мыльной пеной перед выходом на улицу в период эпидемий может служить барьером для вирусов.

    Уход за волосами. Хозяйственное мыло часто пробуют как метод борьбы с перхотью. Также некоторые замечают укрепляющие свойства хозяйственного мыла для волос. Чтобы предотвратить пересушивание, хозяйственное мыло ополаскивают водой с лимонным соком – это позволяет восстановить pH-баланс. Лучше чередовать мытье мылом с использованием шампуня.

    Чем хозяйственное мыло пригодится автовладельцам?

    – Натирание стекол мылом с последующей протиркой салфеткой помогает предотвратить их запотевание.

    – Мыльный раствор помогает устранить скрип стекол при опускании и дверей при открывании, особенно в зимний период.

    – При помощи мыла можно убрать грязь со стекол, зеркал и кузова автомобиля, а также следы от насекомых.

    – Раствор хозяйственного мыла можно использовать для придания блеска шинам.

    – Временный ремонт топливного бака (в экстренных случаях). В советское время мыло использовали для временной герметизации трещин в топливном баке.

    Как выбрать лучшее хозяйственное мыло

    Перед покупкой посмотрите:

    – На маркировку на бруске мыла: чем выше процент (72% – лучшее), тем выше качество мыла.

    – Чтобы в составе не было искусственных добавок.

    – Универсальность применения: выбирайте мыло, подходящее для разных целей.

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