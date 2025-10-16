  • Новость часаПесков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британия отправляет украинских диверсантов на дно Черного моря
    В Германии начали процедуру конфискации замороженных средств российского банка
    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию новой автомобильной марки
    Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак
    Путин заявил о крахе европейской промышленности
    Путин назвал объемы роста мирового спроса на нефть в 2025 году
    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором
    Рособрнадзор назвал дату старта ОГЭ-2026
    Мнения
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    4 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    27 комментариев
    16 октября 2025, 19:05 • Справки

    Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

    Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

    Tекст: Ольга Никитина

    Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    Календарная дата: когда вся Россия будет чествовать отцов в 2025 году

    В 2025 году вся Россия поздравит отцов в третье воскресенье октября – праздник состоится 19 октября. Федеральный праздник утвердил президент России Владимир Путин указом, подписанным в октябре 2021-го. Именно тогда третье воскресенье последнего осеннего месяца было официально признано Днем отца. До этого события День отца имел региональный статус, отмечаясь лишь отдельными субъектами федерации.

    Семейные традиции: как в России принято отмечать День отца

    За несколько лет с момента официального учреждения День отца оброс своими теплыми традициями. Для многих семей этот праздник стал не формальностью, а еще одним поводом провести время вместе и выразить признательность главе семьи.

    Самые популярные формы празднования

    Семейные ужины и посиделки

    Самый распространенный способ – собраться за большим столом всем составом семьи, где дети и супруга дарят виновнику торжества подарки и самодельные открытки.

    Совместный активный отдых

    Многие семьи предпочитают отмечать праздник на природе – выезжают на пикник, отправляются в поход, на рыбалку или на спортивные мероприятия. Это подчеркивает роль отца как организатора и защитника.

    Творческие подарки от детей

    В детских садах и школах готовят для пап утренники, концерты и дарят поделки, сделанные своими руками. Это всегда трогательно и ценно для любого родителя.

    Общегородские мероприятия

    В многих городах ко Дню отца приурочены спортивные фестивали, мастер-классы для пап и детей, выставки и концерты, что делает праздник по-настоящему народным.

    Галерея поздравлений: какую открытку выбрать для самого лучшего папы?

    Подборка включает в себя открытки и картинки с поздравительными текстами, созданные в разных стилистиках. Это позволяет подобрать идеальный вариант для любого адресата и ситуации.

    Ключевые категории коллекции:

    Классика жанра. Традиционные открытки с лаконичными и понятными надписями: «С Днем отца!», «Спасибо за все, папа!», «Самому лучшему папе на свете».

    Трогательные послания от детей. Милые и душевные изображения, которые идеально передают чувства дочери или сына.

    Современный минимализм. Лаконичные открытки с четкими линиями и стильной типографикой.

    Юмористические картинки. Веселые открытки с забавными цитатами о родительстве и добрым подтруниванием.

    Шаблоны для соцсетей. Готовые форматы для публикаций и постов на личных страницах в соцсетях, куда можно вставить ваше семейное фото.

    Искренние поздравления в прозе: найди самые точные слова для папы

    Иногда своими словами сказать важнее, чем готовой фразой. Вот несколько вариантов поздравлений в прозе, которые можно отправить в сообщении или написать на открытке.

    Для родного папы:

    «Дорогой папа! В этот день я хочу от всей души поблагодарить тебя за все: за твою силу, которая была моей опорой, за твою мудрость, которая меня направляла, и за твою бесконечную любовь, которая согревала меня всю жизнь. Желаю тебе здоровья, бодрости духа и чтобы мы как можно чаще радовали тебя своими успехами. Я горжусь тобой!»

    Для дедушки:

    «Любимый дедушка! Ты – наша семейная легенда и самый добрый советчик. Спасибо тебе за твои истории, за теплые объятия и за ту мудрость, которую ты передаешь нам, своим внукам. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и чтобы наша большая семья всегда окружала тебя заботой и вниманием.»

    Для мужа и отца ваших детей:

    «Любимый, с Днем отца! Глядя на то, как ты заботишься о наших детях, я понимаю, какое это счастье – видеть в тебе настоящего папу. Спасибо за твое терпение, поддержку и безграничную любовь к нашей семье. Ты – наш герой и лучший пример для подражания. Мы тебя очень любим!»

    Короткое и душевное СМС-поздравление:

    «Папа, с твоим днем! Хочу пожелать тебе простого человеческого счастья: здоровья, чтобы хватало на все наши планы, сил для новых свершений и поводов для искренней улыбки. Мы тебя очень любим!»

    Праздник, посвященный отцам, с каждым годом становится все более значимым для российских семей. Теплые слова, искренние поздравления и красивые открытки помогают выразить благодарность тем, кто ежедневно заботится о близких и служит опорой для всей семьи. В этот день важно просто сказать спасибо – и сделать его особенным для тех, кто заслуживает самых добрых слов и внимания.

    Главное
    Россия намерена привлечь ОЗХО для расследования применения химоружия Киевом
    Стоимость золота на бирже поставила новый исторический рекорд
    Власти Кубани сочли небезопасным запуск парома из Турции в Сочи
    Исполнявшую в Петербурге песни иноагентов уличную певицу Наоко арестовали
    Патриарх: Меньше надо думать об апокалипсисе, больше – о спасении души
    Лукашенко пошутил об очередях на заправках в Белоруссии
    CAS впервые признал санкции против россиян в спорте дискриминационными

    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Перейти в раздел

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел

    Как прибалтов готовят к «российской агрессии»

    Прибалтийские страны фактически готовы поделить свое население на два сорта – тех, кто будет эвакуирован в случае «российской агрессии», и тех, кто останется на «оккупированной территории». Как выглядит это разделение, на что настраивают прибалтов – и почему самые дальновидные среди местных политиков далеко не рады подобным приготовлениям? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Детские пособия – 2026: индексация, новая выплата и порядок оформления

      С 1 января 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми. Власти анонсировали индексацию ключевых социальных выплат и запуск новой ежегодной меры – «семейной выплаты» для родителей, официально уплачивающих НДФЛ и воспитывающих двух и более детей. Эти шаги направлены на повышение уровня доходов семей и стимулирование рождаемости.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации