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    16 августа 2024, 20:01 • Справки

    Вертолёт Ка-50 «Чёрная акула»

    Вертолёт Ка-50 «Чёрная акула»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Отечественный ударный вертолёт, способный с одинаковой эффективностью уничтожать пехоту, бронированную технику, воздушные цели и укреплённые огневые точки противника. Может круглосуточно работать как на открытой местности, так и в городских условиях. Отличается высоким уровнем автоматизации процессов, боевой живучести и манёвренности. Активно применялся в рамках Второй Чеченской войны. Серийно производился на протяжении 14 лет и никогда не поставлялся на экспорт.

    История создания вертолёта Ка-50

    Разработка полноценной замены Ми-24 началась в декабре 1976 года в ответ на появление у американцев перспективной модели AH-64 «Апач». Создание конкурсных проектов было поручено конструкторским бюро Миля и Камова. Они предложили прототипы Ми-28 и В-80 соответственно. Как ни странно, по результатам конкурса были приняты на вооружение обе машины. Проектированием будущего Ка-50 занималась группа инженеров во главе с Сергеем Михеевым. В 1981 году они собрали первый лётный экземпляр и приступили к наземным исследованиям.

    Интересные факты: у этой модели множество прозвищ. Конструкторы называли её просто «изделие 800». В натовской классификации вертолёту было присвоено наименование «Hokum» («жульничество, обман»). Кроме того, в западных странах за машиной закрепилось неофициальное название «Werewolf» («Оборотень»). Но своё российское прозвище «Черная акула» вертолёт получил благодаря съёмкам в одноимённом приключенческом фильме.

    Летом 1982 года лётчик-испытатель Николай Бездетнов впервые поднял эту машину в воздух. По результатам 27 испытательных полётов комиссия Минобороны СССР признала превосходство В-80 над Ми-28 по соотношению цены и качества, а также ЛТХ. Осенью 1985 года было принято окончательное решение о начале серийного производства данной модели. На это не повлияло даже падение лётного образца из-за перехлёста лопастей, которое привело к гибели пилота несколькими месяцами ранее.

    Осенью 1991 года вертолёт, которому присвоили обозначение Ка-50, был отправлен на британский авиакосмический салон в Фарнборо. С 1990 по 1995 год машина успешно прошла государственные и войсковые испытания и была принята на вооружение. Но из-за распада СССР и экономической нестабильности массового производства наладить не удалось. К началу 2009 года, когда от серийного выпуска отказались, было построено только 16 экземпляров.

    Особенности конструкции Ка-50

    В связи с установкой на вертолёт современной автоматики конструкторы решили сосредоточить функции пилотирования, навигации и ведения боя в руках одного лётчика. Машину оснастили соостной противовращающейся системой несущих винтов, которая может обеспечивать высокий уровень манёвренности без использования рулевого винта. Благодаря ей машина способна выполнять крены, петли, воронки и эффективно уклоняться от огня с земли. Лопасти и кабина защищены системой противообледенения.

    Была выбрана конструкция фюзеляжа самолётного типа, разделённая на три блока технологическими разъёмами. В передней части разместили технический отсек c аппаратурой прицеливания «Шквал-В» и обзорно-поисковым оборудованием. Там же располагается бронированная кабина пилота, которая выдерживает попадание 12,7-мм бронебойных патронов и 23-мм снарядов. Её защищают алюминиевые и стальные листы массой 350 кг, а также прозрачная броня и укреплённое оргстекло.

    Предусмотрена возможность ручного вскрытия кабины для аварийной эвакуации. Катапультирование лётчика обеспечивает ракетно-парашютная система К-37-800. Кабина герметична, вентиляция, поддержка нормального уровня давления и температуры происходит за счёт воздуха, нагнетаемого двигателями. Для полётов на высотах до 6000 м используется кислородное оборудование ККО-ВК-ЛП. В комплект снаряжения пилота также входит лётный противогаз.

    В задней части машины находятся два мягких топливных бака, гидросистема, электроаппаратура различного назначения, боекомплект авиапушки, а также элементы механизма рулевого управления и другие агрегаты. Они скомпонованы таким образом, чтобы критически важные блоки были защищены менее значимыми. В хвостовой части располагается бортовое радиоэлектронное оборудование, стабилизатор, киль (и ещё два боковых), а также руль направления. Корпус выполнен из алюминия и композитных материалов.

    Ключевым элементом бортовой электроники является комплекс ПрПНК-80 «Рубикон». Он отвечает за расчёт курса, скорости и координат машины. Отслеживает отказы подсистем и осуществляет самоконтроль в автоматическом режиме. Этот комплекс состоит из пяти бортовых вычислительных машин, которые отвечают за ведение боя, навигацию и поиск целей (четыре ЦВМ 20-751), а также управление вооружением (ЦВМ 80-30201). В его состав входит и ПНК-800 «Радиан» — автопилот с системой определения положения машины в пространстве.

    Интересные факты: за наведение управляемых ракет отвечает комплекс «Шквал-В», укомплектованный ТВ-камерой с лазерным дальномером. Он обеспечивает поиск, захват и автоматическое сопровождение цели, а также стабилизацию изображения. Работает в связке с нашлемной системой целеуказания «Обзор-800», которая реагирует на движения головы лётчика. Но подготовка бортового вооружения к бою осуществляется в автоматическом режиме системой управления оружием «СУО-800М».

    Связь обеспечивается с помощью УКВ-радиостанции Р-868, которая передаёт звуковой сигнал командным пунктам и союзным сухопутным силам. За передачу закодированной информации на землю и воздушным судам как по закрытому, так и по открытому каналам связи отвечает Р-800Л1. Аппаратура контроля и предупреждения «Экран» проверяет работоспособность основных элементов машины и сигнализирует пилоту в случае выхода из строя конкретного блока. В случае её отказа эти функции дублируются системой «Алмаз-УП-48».

    Все ключевые элементы вертолёта (двигатели, гидроагрегаты, системы управления и охлаждения) защищены средствами автоматического пожаротушения. Предусмотрена возможность включения вручную дополнительного тушения в случае необходимости. За регистрацию полётных данных на протяжении последних трёх часов работы отвечает система «Тестер УЗ». Для самообороны применяется устройство выброса тепловых ловушек и дипольных отражателей УВ-26, а также аппаратура лазерной разведки Л-140 «Отклик».

    Характеристики и преимущества вертолёта Ка-50

    Длина машины составляет 15,6 м, высота — 4,9 м. Её масса без боекомплекта равна 7700 кг, но она может поднять в воздух до 3100 кг. груза. Диаметр каждого из трёхлопастных несущих винтов — 14,45 м. Вертолёт способен эффективно выполнять боевые задачи на расстоянии до 450 км и выдерживать перегрузки до 3,5 g. Перегоночная дальность полёта составляет 1100 км. В фюзеляже расположены два бака на 1870 л топлива. Ещё четыре бака могут размещаться на внешней подвеске.

    Вертолёт оснащён двумя турбовальными двигателями ТВ3-117ВМА, мощность каждого из которых составляет 2203 л.с. Они способны работать автономно и в аварийном режиме около 30 минут. Благодаря им машина развивает скорость до 315 км/ч и поднимается на высоту до 5,5 км со скоростью 28 м/c. Она укомплектована трёхстоечным колёсным шасси с базой 4910 мм, но может садиться и «на брюхо» в критических случаях. Крейсерская скорость вертолёта равна 260 км/ч, а при пикировании он может ускоряться до 390 км/ч.

    На борту установлена 30-мм автоматическая пушка Шипунова/Грязева 2А42 с 460 снарядами. Она ведёт огонь как бронебойными, так и осколочно-фугасными боеприпасами. Для уничтожения бронированной техники предусмотрены ПТУР «Вихрь». Они располагаются на крыльях в устройствах УПП-800 (по шесть штук с каждой стороны). Опционально применяются ракеты класса «воздух-земля» Х-25МЛ, а также «воздух-воздух» Р-73 и «Игла-В»

    На внешней подвеске закрепляются четыре блока Б-8В20А с 20 неуправляемыми 80-мм ракетами С-8 или два блока Б-13Л5 с 122-мм ракетами С-13 в каждом. Также предусмотрена возможность использования неуправляемых авиаракет С-24. Или фугасных бомб ФАБ-100/120/250/500, кассетных зарядов РБК-250/500, зажигательных баков 3Б-500 и контейнеров КМГУ-2. Эти боеприпасы используются для поражения наземных целей.

    Основные модификации вертолёта Ка-50

    В 1996 году появилась версия, приспособленная к работе в ночное время суток Ка-50Н «Ночная акула» (позднее переименована в Ка-50Ш). Она была оснащена ОЭС «Самшит-50» с ночным ТВ-каналом и переработанным базовым прицельным оборудованием с инфракрасными датчиками. Могла пользоваться спутниковой навигацией и отличалась улучшенной авионикой кабины пилота. К 1999 году ей на смену пришла вторая модификация Ка-50Н с обновлёнными ГОЭС-330 и 520. Серийное производство этих машин так и не началось.

    В 1997 году для участия в турецком тендере на поставку ударных вертолётов была создана модификация, получившая наименование Ка-50-2 «Эрдоган». Её разрабатывали совместно с израильтянами. Экипаж машины расширили до двух пилотов. Оснастили её современным оборудованием и новыми видами вооружений. Разработка прекращена на стадии демонстрационных полётов. В середине 1996 года началось производство усовершенствованной двухместной модификации Ка-52 «Аллигатор», которая в итоге вытеснила базовую версию.

    Боевое применение и современное использование

    «Черная акула» впервые открыла огонь по живой силе 6 января 2001 года в рамках Второй Чеченской войны. Тогда для полноценной проверки машины была сформирована боевая ударная группа из двух Ка-50 и двух Ка-29 (для разведки и наведения на цель). Конструкция лопастей позволила вертолётам легко маневрировать в ущельях и противостоять неожиданным порывам ветра. При поддержке Ми-24 «Черная акула» поразила склад боеприпасов возле населённого пункта Комсомольское.

    Интересные факты: поуправлять машиной можно в компьютерных играх, «War Thunder», «DCS: Ка-50 „Чёрная акула“» и авиасимуляторе серии «LockON». Она является главным героем одноимённого фильма 1993 года. Один из вертолётов установлен в качестве памятника на площади Славы в городе Арсеньев в 2016 году, так как неподалёку располагается предприятие, производившее эти машины. Ка-50 участвовал в ряде учений, в том числе «Граница 2004».

    6 февраля ударную группу применили для уничтожения укреплённого лагеря боевиков, а через неделю — для поиска и ликвидации восьми целей. В итоге за 45 суток было совершено 49 вылетов без потерь. Единственное повреждение получил борт №25, лопастей которого достигли осколки от выпущенного по цели снаряда. Вертолёт подтвердил свою надёжность и боевую эффективность в условиях высокогорья и при плохой погоде, а также продемонстрировал превосходство по аэродинамике над всеми армейскими бортами.

    В 2005 году начальник Генштаба ВС РФ Юрий Балуевский отметил эффективность этих машин и призвал оснастить ими подразделения спецназа. Но в 2009 году их сняли с производства, так как использование Ка-52 оказалось экономически целесообразнее. В итоге на вооружении ВВС РФ оказалось всего 12 единиц. При этом к 2011 году летать могли только шесть машин. Их использовали для подготовки курсантов и в качестве учебных пособий, но постепенно отказались и от этой практики.

    Вывод

    «Черная акула» опередила время, но из-за недофинансирования проекта слишком долго ждала своего часа, поэтому оказалась невостребована. Непрактичной оказалась и ставка на сосредоточение всех функций в руках одного пилота. Однако это не помешало Ка-50 стать одним из самых известных и популярных боевых вертолётов в истории. Кроме того, развитие серии успешно продолжается благодаря Ка-52 и другим модификациям.

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