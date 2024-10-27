Как выбрать увлажнитель воздуха

Tекст: Ольга Никитина

Для чего нужен увлажнитель воздуха

Пересушенная кожа, раздражение слизистых оболочек, повышенная уязвимость к простудным заболеваниям – лишь некоторые из последствий сухого воздуха. Если вы мучаетесь от постоянной электризации одеял и текстиля, одежды и даже собственных волос – значит, у вас дома слишком сухой воздух.

Идеальный уровень влажности в помещении – около 50%. Когда этот показатель опускается ниже 40%, страдают кожа и слизистые оболочки. В осенне-зимний период, когда дали отопление, уровень влажности в доме может опускаться до крайне некомфортных 10–20%. Особенно часто это происходит в многоквартирных домах, где есть проблема перетопа – слишком горячих батарей. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что делать в такой ситуации.

Бороться с сухостью воздуха поможет увлажнитель воздуха, который предотвращает пересыхание слизистых оболочек, улучшая состояние кожи и способствуя крепкому сну.

Особенно важно обратить внимание на это устройство семьям с маленькими детьми. Как говорят педиатры, идеальные параметры воздуха в комнате с новорожденным – влажность на уровне 50–60% и температура около 20 градусов. Соблюдение этих параметров, по словам детских врачей, позволит ребенку сохранить здоровый сон и не будить родителей посреди ночи.

Кроме того, устройство окажется полезным для тех, кто страдает от аллергий. Правильная влажность воздуха препятствует размножению пылевого клеща и придает организму больше устойчивости к различным заболеваниям.

Типы увлажнителей воздуха: какой выбрать

– Традиционные увлажнители. Принцип их работы – вода испаряется естественным путем. Через увлаженный фильтр пропускается воздух, который насыщается влагой. Этот тип увлажнителей с простой конструкцией практически не издает шумов. Однако их производительность, как правило, ниже, чем у других типов.

– Ультразвуковые увлажнители. Работают по принципу преобразования воды в мелкодисперсный туман с помощью ультразвуковых колебаний. Они быстро увлажняют воздух, компактны и экономичны. Но есть и минусы: могут оставлять белый налет на мебели, если в воде присутствуют соли жесткости. Кроме того, некоторые модели могут ионизировать воздух, что не всегда полезно для аллергиков.

– Паровые увлажнители. Нагревают воду до образования пара, который затем поступает в помещение. Они быстро повышают влажность воздуха, особенно эффективны в холодное время года. Однако потребляют много энергии и требуют более тщательного ухода из-за образования накипи.

– Дисковые увлажнители (мойки воздуха). Это универсальные устройства, сочетающие функции увлажнения и очистки воздуха. Вращающиеся диски, смоченные водой, задерживают пыль и другие загрязнения, одновременно увлажняя воздух. Они более дорогие, чем другие типы увлажнителей, но обеспечивают высокое качество воздуха.

На что обратить внимание, если хочешь купить увлажнитель воздуха?

Выбор увлажнителя воздуха – задача, требующая внимательного подхода. Ведь от этого зависит не только комфорт в вашем доме, но и ваше здоровье. Давайте разберемся, на какие ключевые характеристики стоит обратить внимание при выборе этой полезной техники.

Основные критерии выбора увлажнителя:

– Производительность

Что это: Объем воды, который увлажнитель испаряет за час. Измеряется в миллилитрах.

Почему это важно: От производительности зависит скорость увлажнения воздуха в помещении. Чем выше этот показатель, тем быстрее вы достигнете желаемого уровня влажности.

Как выбрать: Производительность должна соответствовать площади комнаты. Обычно производители указывают рекомендуемую площадь для каждой модели. Однако стоит учитывать особенности помещения (высота потолков, наличие открытых окон) и делать небольшой запас по производительности.

Условно модели делят на три вида по производительности:

– до 200 мл/ч – увлажняют помещение медленно и не подходят для больших комнат. Обычно имеют небольшой резервуар. Рекомендованы для помещений, площадь которых не превышает 15 квадратных метров.

– 200–300 мл/ч – такая производительность считается средней. Рекомендованы для комнат площадью 15–30 квадратных метров.

– от 300 мл/ч – высокий уровень производительности. Используется в комнатах, где воздух очень сухой, либо в больших просторных помещениях от 30 квадратных метров. Чтобы воду не нужно было доливать слишком часто, для таких устройств делают большой резервуар.

– Объем бака

Что это: Объем резервуара для воды.

Зачем важно: От объема бака зависит, как часто вам придется доливать воду. Чем больше бак, тем реже вы будете отвлекаться на эту процедуру.

Как выбрать: Выбирайте объем бака в зависимости от размера помещения и желаемой продолжительности работы увлажнителя без дозаправки.

Если вас интересует компактная модель, которую можно установить на рабочем столе, то главным ее слабым местом будет именно маленький объем воды и необходимость доливать ее каждые пару часов. Настольные модели имеют объем до трех литров.

Увлажнители воздуха с большим баком могут иметь резервуар для 5–8 литров воды.

– Уровень шума

Как и любой другой прибор, увлажнитель воздуха издает шум во время работы. Данный параметр особенно важен, если вы выбираете устройство для спальни или детской (а это зачастую основные комнаты, где планируется использовать увлажнитель). Оптимальный уровень шума – не выше 30 дБ.

Ультразвуковые увлажнители могут издавать едва слышный писк, который усиливается со временем у устройств, используемых уже давно. Поэтому важно изучить отзывы об увлажнителе воздуха, прежде чем сделать свой выбор.

Какие дополнительные функции есть у увлажнителей?

Современные увлажнители воздуха предлагают широкий спектр дополнительных функций, которые значительно расширяют их возможности и делают использование более комфортным. Давайте рассмотрим их подробнее:

– Функции контроля влажности

Гигрометр и гигростат. Эти функции позволяют не только измерять уровень влажности в помещении, но и автоматически поддерживать его на заданном уровне. Это особенно полезно для людей с аллергиями и проблемами с дыханием.

Стоить отметить, что гигрометр, встроенный в увлажнитель воздуха, зачастую работает некорректно, поскольку оценивает состояние воздуха в непосредственной близости к источнику влаги. Для объективной оценки влажности воздуха лучше приобрести отдельный гигрометр. Размещать его обычно рекомендуют возле кровати.

Датчик температуры. Некоторые модели увлажнителей оснащены датчиками температуры, которые позволяют автоматически регулировать интенсивность увлажнения в зависимости от температуры в комнате.

– Функции очистки воздуха

Ионизация. Ионизатор насыщает воздух отрицательно заряженными ионами, что способствует улучшению самочувствия, повышению иммунитета и очищению воздуха от пыли и аллергенов.

Ультрафиолетовая лампа. Некоторые модели оснащены ультрафиолетовыми лампами, которые обеззараживают воду в баке и уничтожают бактерии.

Фильтр. Фильтры задерживают пыль, шерсть животных и другие аллергены, улучшая качество воздуха в помещении.

– Функции комфорта и безопасности

Таймер. Позволяет задать время работы увлажнителя. Это удобно для автоматического включения и выключения устройства в определенное время.

Ночной режим. Приглушает подсветку и снижает уровень шума для комфортного сна.

Защита от детей. Блокирует кнопки управления для предотвращения случайного изменения настроек.

Автоматическое отключение при пустом баке. Предотвращает перегрев устройства и выход его из строя.

– Другие полезные функции

Ароматизация. Позволяет добавлять в воду эфирные масла для создания приятного аромата и ароматерапии.

Подсветка. Декоративная подсветка может создавать приятную атмосферу в комнате.

Пульт дистанционного управления. Позволяет управлять увлажнителем на расстоянии.

Мобильное приложение. Некоторыми моделями можно управлять с помощью смартфона.

Какую воду использовать для увлажнителя воздуха

Выбор правильной воды обеспечит эффективность работы устройства и его долговечность. Давайте разберемся, какая вода подходит лучше всего и почему.

– Идеальная вода для увлажнителя: дистиллированная. Она полностью очищена от минералов и примесей, что предотвращает образование накипи и других отложений внутри прибора. Дистиллированную воду можно купить в магазинах или аптеках. Также есть специальные домашние дистилляторы.

– Альтернативы дистиллированной воде:

Фильтрованная вода – в ней меньше примесей, чем в водопроводной.

Бутилированная вода. В данном случае нужно обратить внимание на состав: вода должна быть без газа и с минимальным содержанием минералов. Идеально подходит вода, очищенная методом обратного осмоса.

Какая вода не подходит для увлажнителя:

– Водопроводная вода. Содержит большое количество минералов, которые могут образовывать накипь и сокращать срок службы прибора.

– Кипяченая вода. Кипячение не удаляет минеральные соли, поэтому накипь все равно будет образовываться.

– Природная вода (родниковая, дождевая). Может содержать бактерии, вирусы и другие загрязнения.

Как использовать эфирные масла в увлажнителе воздуха?

Устройства, в которых разрешается использовать эфирные масла, бывают двух типов: со специальным отделением, куда периодически следует добавлять пару капель жидкости, или со специальным покрытием резервуара, в который разрешается вливать эфирное масло в небольшом количестве (об этом должно быть сказано в инструкции).

Если же в инструкции таких разрешений не дается, то использовать эфирные масла не стоит, в противном случае есть риск, что увлажнитель быстро сломается. Кстати, если ваш интерес заключается главным образом не в увлажнении воздуха, а в наполнении комнаты приятным ароматом, то можно обратить внимание на устройство под названием аромадиффузор.

В увлажнитель можно заливать только воду. Использование других жидкостей может привести к поломке прибора и нанести вред здоровью.

Почему важно использовать правильную воду?

– Сохранение работоспособности увлажнителя. Накипь и другие отложения могут засорить форсунки, повредить нагревательные элементы и сократить срок службы прибора.

– Обеспечение чистоты воздуха. Использование некачественной воды может привести к распространению бактерий и неприятного запаха в помещении.

– Защита вашего здоровья. Чистая вода гарантирует, что в воздух будут попадать только увлажненные частицы, без примесей и вредных веществ.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать увлажнитель воздуха, идеально подходящий для ваших нужд и обеспечивающий комфортный микроклимат в доме.