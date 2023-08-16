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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Украина пугает Израиль

    Киев и не думает отказываться от шантажа как способа достижения своих целей. С Германией же прокатило. Теперь на очереди Израиль. Тем более сейчас, когда руководство Израиля очень уязвимо для информационных атак.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как возник феномен тыловой кровожадности

    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Расчеловечивание не зависит от ориентации

    «Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.

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    Новейшие мосты и автотрассы России

    Правда и победа

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    По всей России за последние годы были построены десятки объектов транспортной инфраструктуры, связывающих страну в единую сеть. Речь идет не только о знаменитом Крымском мосте или же мостах во Владивостоке, но и целой серии других подобных проектов. О том, в каких регионах и когда были завершены эти сооружения – в нашей инфографике.

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    Рублю пророчат скорое укрепление

    Жесткий шаг, на который Центробанк пошел ради того, чтобы остановить падение рубля, привел к неожиданной реакции российской валюты. Курс рубля вместо укрепления снова начал слабеть. Почему его продолжает качать в разные стороны, а также когда и на каком уровне рубль наконец стабилизируется? Подробности

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    Запад проиграл борьбу за Сербию

    На Западе признали очевидное: полтора года шантажа и давления на Белград не увенчались успехом. Сербы не стали вводить против России санкции и портить отношения с Москвой, а в последнее время президент Сербии Александр Вучич стал откровенно высмеивать политику США и ЕС. Он осмелел потому, что обессилел Запад. Подробности

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    Военные возможности Украины повисли на волоске

    Военный ресурс Украины почти исчерпан, а СВО показала, что сегодня на поле боя нет ничего «неуязвимого для российского оружия», заявил министр обороны Сергей Шойгу. В экспертной среде отмечают, что провал украинского контрнаступления стал главным показателем истинного положения дел в ВСУ. Но недооценивать противника, которого поддерживает Запад, было бы ошибкой. Подробности

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    Неполадки с авиатехникой стали частью немецкой дипломатии

    Глава МИД Германии вновь пропустила важную дипломатическую встречу, и вновь по одной и той же причине – в связи с техническими неполадками самолета. Подобные проблемы удивительным образом преследуют в последние годы многих немецких политиков, в том числе Ангелу Меркель и Урсулу фон дер Ляйен. Что скрывается за столь частыми проблемами немецкой правительственной авиации? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Сорос уходит из Европы

      Наследник Джорджа Сороса, его сын Алекс, который теперь управляет семейной империей, резко сократил количество ее сотрудников и решил закрыть большинство проектов в Европе. Судя по всему, он переключается на борьбу за власть в США, при том, что глобальная цель Сороса остается прежней – мировое господство.

    • Париж разозлен на США из-за Нигера

      Во Франции в бешенстве от поведения американцев, которые пытаются разрулить ситуацию в Нигере в свою пользу. Интересами Парижа они при этом, как выяснилось, готовы пожертвовать, хотя Франция вроде бы союзник США, а контроль за Нигером для французов крайне важен. Настолько, что они готовы за него воевать.

    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

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