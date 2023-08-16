Новейшие мосты и автотрассы России

Сергей Миркин
Зачем Украина пугает Израиль
Киев и не думает отказываться от шантажа как способа достижения своих целей. С Германией же прокатило. Теперь на очереди Израиль. Тем более сейчас, когда руководство Израиля очень уязвимо для информационных атак.
Сергей Худиев
Как возник феномен тыловой кровожадности
Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».
Игорь Мальцев
Расчеловечивание не зависит от ориентации
«Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.