Экономика России переходит от сырья к «цифре»

Tекст: Андрей Резчиков

В пятницу президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), главной темой которого были заявлены общие ценности, как основа роста в многополярном мире. Всего на форум съехались представители 140 стран.

Президент начал с короткого доклада о состоянии национальной экономики, особо отметив показатели ВВП России, который рос темпами выше среднемировых – ежегодно прибавляя более 4% за последние два года. При этом глава государства особо отметил, что «вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику уже не является определяющим», а «в текущем моменте оказался даже отрицательным».

«Россия уже занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, в Европе – первое. Это не на душу населения, а валовый внутренний продукт, то есть объем экономики, но все-таки это очень знаковый показатель», – сказал Путин, назвав важнейшей задачей этого года «переход экономики на траекторию сбалансированного роста».

Глава государства напомнил о вступившим в силу в этом году федеральном законе, «который задал правовую основу для продвижения креативных индустрий». Чтобы сделать такую работу более основательной и системной, Путин попросил правительство совместно с регионами «подготовить долгосрочную Стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта на этот счет».

В своем выступлении Путин также упомянул программу создания туристической инфраструктуры и попросил уделять особое внимание к объектам культурного наследия. К 2030 году должно быть отремонтировано и приведено в порядок не менее тысячи таких объектов по всей стране. При этом речь зашла и об обработке накопленных тонн промышленных отходов, которые «вредят и природе, и людям, создают проблемы». В связи с этим президент предлагает «подумать о запуске специальных проектов, чтобы извлечь ценные компоненты из этих отходов».

Другим ключевым направлением президент назвал новое качество инвестиционного климата, работу по «кардинальной минимизации издержек бизнеса, предпринимателей по всем направлениям». По его словам, в России развернута комплексная работа по созданию Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, чтобы к 2030 году страна была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса и «стала примером» для партнеров в рамках БРИКС.

Экономика России, подчеркнул Путин, должна стать более технологичной. Ключевым инструментом здесь станут запущенные в этом году нацпроекты по обеспечению технологического лидерства. «И это не пожелание – это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня, вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее», – пояснил глава государства, добавив, что правительству нужно готовить ежегодный доклад о динамике технологического развития страны.

К 2030 году, напомнил Путин, совокупные затраты государства и бизнеса на исследования и разработки «должны вырасти не менее чем 2% ВВП». «Здесь особая роль отводится частному бизнесу. Его вложения на эти цели должны быть увеличены не менее чем в два раза», – добавил российский лидер.

Еще одна задача – это устранение дублирующих функций, координация работы институтов развития и подготовка единых требований к процедурам поддержки бизнеса: от регистрации изобретения до серийного выпуска высокотехнологичной продукции.

В своем выступлении президент отметил, что в отличие от большинства стран, зависящих от глобальных платформ, «у России есть хорошие примеры собственных успешных электронных площадок» и этим реальным достижением отечественного бизнеса «можно гордиться». Путин попросил депутатов Госдумы ускорить принятие законопроекта, «который станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики».

Кроме того, на «цифру», на платформенные решения будет переводиться весь транспортный контур России, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение. «То есть речь идет о создании Национальной цифровой транспортно-логистической платформы», – сказал Путин.

Президент отметил востребованность опыта в создании и обращении цифровых национальных валют.

В России соответствующий пилотный проект реализуется уже почти два года. Отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов. «Сейчас задача – сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий, банков», – уточнил глава государства, попросив Центробанк и правительство определить сроки перехода на новый этап технологического развития финансовой сферы страны.

Кроме того, Россия продолжает реализовывать нацпроект «Международная кооперация и экспорт». В ближайшие годы в странах СНГ, а также Турции и Вьетнаме, ряде других стран «будут реализованы крупные проекты в энергетике, в том числе атомной, в добывающей и обрабатывающей промышленности». Кроме наращивания ненефтегазового экспорта «важно последовательно трансформировать, структурно менять наш импорт» и постепенно увеличивать «долю так называемых трудоинтенсивных товаров и услуг».

Путин также рассказал о развитии реального сектора экономики. Это происходит на принципах «технологичности, гибкости, быстрого ответа на внешние вызовы и изменение спроса наших граждан, да и наших зарубежных партнеров». «Этот подход в полной мере применим не только к гражданскому сектору, но и к сфере обороны и безопасности, к работе ОПК», – подчеркнул президент.

Среди структурных экономических изменений президент призвал добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения. «Нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте», – пояснил глава государства, подчеркнув также, что боевые возможности Вооруженных Сил будут повышаться на новой технологической базе.