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    16 сентября 2024, 08:30 • Экономика

    О чем МВФ начинает торговаться с Россией

    О чем МВФ начинает торговаться с Россией
    @ REUTERS/Johannes P. Christo

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    16 сентября впервые с 2021 года Международный валютный фонд (МВФ) возобновляет официальные контакты с Россией. Это уже вызвало возмущение целого ряда стран Запада. И действительно, зачем один из главных финансовых инструментов западного финансового господства планирует отослать в Москву своих представителей? О чем будут эти переговоры и что нужно МВФ от России?

    Международный валютный фонд принял решение возобновить прямые контакты с Россией (впервые после 2021 года). Это решение вызвало протесты целого ряда европейских стран (от стран Прибалтики и северной Европы до Польши, Бельгии и Франции), которые видят в этом уступку Москве. Хотя существуют и иные точки зрения на цели, преследуемые МВФ.

    Как заявила постоянный представитель МВФ в России Аннет Киобе консультации фонда с российскими властями будут проходить в различных форматах: «Группа будет проводить обсуждения в удаленном режиме с 16 сентября и затем отправится в страну для личных встреч». Последняя ежегодная миссия МВФ посетила Россию в ноябре 2019 года, до начала пандемии COVID. Последние онлайн-консультации состоялись в 2021 году.

    Решение Международного валютного фонда (МВФ) возобновить консультации с российскими властями и отправить в Россию с визитом делегацию связано со стабилизацией экономической ситуации в стране, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. «Экономическая ситуация была исключительно нестабильной… особенно с учетом перспектив и политических рамок как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу. Теперь, когда экономическая ситуация стабилизировалась, возобновляются консультации», – сказала Козак.

    Она добавила, что ежегодное проведение подобных консультаций отвечает обязательствам как самого фонда, так и стран, являющихся членами МВФ. Также представитель международной организации сообщила, что в рамках визита миссии МВФ запланированы встречи с «различными заинтересованными сторонами», но не уточнила, с кем именно.

    Протесты европейских стран

    Предстоящие контакты МВФ с Россией вызвали протесты ряда стран Евросоюза. «Мы шокированы этим решением руководства МВФ», – заявила в пятницу министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте. «Мы считаем, что любое возобновление сотрудничества с Россией было бы признаком шага к нормализации отношений с агрессором, пока агрессия России на Украине все еще продолжается».

    Группа из девяти стран направила в пятницу письмо главному исполнительному директору МВФ Кристалине Георгиевой, в котором выразила обеспокоенность по поводу процесса, который, по их словам, рискует привести к нормализации отношений с Москвой. «Мы призываем МВФ не возобновлять сотрудничество с Россией и сохранять приверженность целям и принципам Устава ООН», – говорится в письме, подписанном министрами финансов и экономики Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Исландии, Дании, Норвегии и Польши. Схожую позицию высказали представители Бельгии и Франции.

    В письме говорилось, что «Россия, как страна-агрессор, не должна пользоваться советами МВФ», и отмечалось, что «если МВФ реализует свои планы, это снизит готовность стран-доноров поддерживать Украину через инициативы МВФ, поскольку это подорвет доверие к МВФ».

    Зондаж накануне перемирия?

    На фоне участившихся в последнее время на Западе разговоров о возможном в ближайшем будущем заключения перемирия (не будем здесь обсуждать реальность такого развития событий), логично предположить, что коллективный Запад (вернее та его часть, которая настроена на замораживание конфликта), решила прозондировать настроения российской стороны и предложить некие бонусы за согласие принять участие в подобного рода переговорах. Это может быть, например, предложение о частичной разморозке российских активов.

    Обольщаться не надо. Санкции вводил не МВФ и одного его решения для разморозки недостаточно, хотя рекомендация Фонда и будет иметь определенной вес. Впрочем, это может произойти только после достижения соглашения о перемирии. Однако Зеленскому перемирие не нужно, поэтому это обещание МВФ немного будет стоить.

    Еще одно предложение, которое МВФ мог бы сделать России – это снизить препятствия для прохождения международных платежей, обслуживающих российскую внешнюю торговлю. В последнее время угроза вторичных санкций против банков третьих стран вызвала некоторые проблемы с прохождением платежей. Но причем здесь МВФ? Санкциями грозил Минфин США.

    Но сейчас, накануне выборов, в условиях превращения Байдена в «хромую утку» и раздрая в администрации Белого дома, Америка не может полноценно участвовать в таких переговорах. Но и обещания МВФ в этом случае – не то, на что можно положиться.

    Финансовая разведка под флагом переговоров

    Есть и противоположная точка зрения. Контакты нужны МВФ для того, чтобы Запад мог оценить результаты антироссийских санкций и нащупать каналы их обхода со стороны России и ее партнеров из третьих стран. Определенные выводы можно сделать даже на основании таможенной статистики и отчетов, которые ЦБ должен предоставлять МВФ.

    Делиться этим планами с правительствами Прибалтики или Польши МВФ не обязан. И демарш антироссийски настроенных европейских политиков сыграет только на пользу миссии МВФ, который будет играть роль «доброго полицейского».

    Но есть вопрос, который коллективный Запад волнует больше, чем каналы обхода санкций.

    Это построение системы межгосударственных расчетов, не зависящих от долларов и таким образом неподвластных западным санкциям (а в идеале и непрозрачным для Минфина США). И неважно, будет ли это валюта для международных расчетов стран БРИКС или система клиринговых палат для обслуживания двухсторонних расчетов между странами-членами этого объединения.

    Здесь целью МВФ будет как минимум добиться от Москвы отсрочки создания такой системы . А как максимум — договориться о прозрачности будущей системы расчетов для МВФ (членами которого являются и Китай, и Россия и другие страны БРИКС.

    Контакты ради контактов

    Возможно, в МВФ и не вынашивают таких глобальных планов. Угроза развала глобальной экономики на автономные блоки заставляет МВФ, как институт ООН, задумываться над своей ролью в будущем мире. И с этой точки зрения сохранение контактов с Россией в условиях, когда большинство западных стран себе такие контакты запретили, может само по себе оказаться некоторым успехом.

    Поэтому переговоры могут ограничиться согласованием формата предоставления Россией экономической статистики в нынешних условиях (когда не все имеет смысл выносить на общее обозрение). И согласованием формальностей по утверждению нового представителя в МВФ от нашей страны.

    Этот вопрос имеет существенное значение. Бессменный представитель России в МВФ с 1992 года (когда Россия стала членом это организации) Алексей Можин с марта 2022 года решением совета директоров Фонда был лишен возможности исполнять свои обязанности как дуайен исполнительного совета МВФ.

    Дуайен – это старейший действующий член Фонда. Этот статус связан с исполнением определенных функций: например, старейшина делает от лица совета объявления по вопросам отбора и назначения директора-распорядителя МВФ. Уже сообщалось, что Михаил Мишустин согласовал предложенную Минфином и поддержанную ЦБ кандидатуру Ксении Юдаевой как замену Алексея Можина в должности директора-распорядителя МВФ от России.

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