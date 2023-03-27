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Европе выгодно оставить важный западный банк в России

Европа и Украина ополчились против австрийского банка Сергей Фадеичев/ТАСС
Один из крупнейших зарубежных банков – Raiffeisen – подвергся атаке из-за того, что в спешке не бежит из России. Украина официально повесила на него ярлык «спонсора войны». Европейский ЦБ хоть и неофициально, но настаивает на сворачивании высокодоходного бизнеса в России. Почему австрийский банк не продает свой российский бизнес, какой у него есть выбор и чем Raiffeisen важен для России?  Подробности...
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Обсуждение: 15 комментариев

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    Европе выгодно оставить важный западный банк в России

    Европе выгодно оставить «Райффайзенбанк» в России
    Европа и Украина ополчились против австрийского банка
    		  
    27 марта 2023, 09:00
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Один из крупнейших зарубежных банков – Raiffeisen – подвергся атаке из-за того, что в спешке не бежит из России. Украина официально повесила на него ярлык «спонсора войны». Европейский ЦБ хоть и неофициально, но настаивает на сворачивании высокодоходного бизнеса в России. Почему австрийский банк не продает свой российский бизнес, какой у него есть выбор и чем Raiffeisen важен для России?

    ЕЦБ стал оказывать давление на австрийский Raiffeisen Bank International, чтобы тот свернул свой высокодоходный бизнес в России. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

    По информации собеседников агентства, немедленно покинуть российский рынок ЕЦБ не требует, но настаивает на формировании плана действий по прекращению деятельности банка в России.

    Более того, атака на банк началась со стороны Украины. «НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы банка в России и официальное признание так называемых ДНР и ЛНР через свое представительство в России», – говорится в сообщении в Telegram-канале украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

    Украинское ведомство недовольно тем, что российское отделение Raiffeisen признает Донецкую и Луганскую народные республики, предоставляет выгодные условия кредитования российским военным, а также употребляет в документах формулировку «специальная военная операция». Ранее «спонсорами войны» Украина назвала также французский Auchan и итальянскую компанию Buzzi Unicem по той же причине.

    Банку пришлось отвечать на такие нападки. «RBI изучает все стратегические варианты будущего «Райффайзенбанка Россия», вплоть до тщательно продуманного выхода из банка. Ввиду сложности ситуации, в том числе ограничительных мер, введенных Российской Федерацией, этот процесс продолжается», – отметили в банке.

    Raiffeisen Bank столкнулся с проблемой вынуждаемого ухода с рынка по политическим причинам. Многие другие российские «дочки» зарубежных банков уже покинули Россию. Выбор у них изначально был сильно ограничен. Либо просто бросить бизнес, клиентов и убежать из России, прихватив то, что смогли. Либо попытаться найти покупателя на российский актив или хотя бы на часть наиболее привлекательных активов. Продать не так просто, потому что почти одномоментно на рынке появились десятки зарубежных банков, готовых продаться. Поэтому расставаться с активами приходится не за реальную цену, а с большим дисконтом.

    Так, Societe Generale смог продать принадлежащий ему «Росбанк» (входит в топ-10 в России) российской группе «Интеррос» всего за 0,2-0,3 капитала, как стало известно СМИ.

    Американский Citigroup найти покупателей на свой российский актив не смог. Российский «Ситибанк», который входит в двадцатку крупнейших банков страны, пришлось распродавать по частям. Собственно, покупатель нашелся только на самый лакомый кусок банка – розничный кредитный портфель, который оценивался в 1 млрд долларов. Его покупает «Уралсиб». А сам «Ситибанк» скоро прекратит любую свою деятельность – к концу первого квартала этого года.

    Уходящие зарубежные банки стали скупать зачастую не их конкуренты – банки, а крупные инвесторы типа холдинга «Интеррос» или профильные игроки. Например, крупный московский банк «РН-банк», который занимался в основном автокредитованием, был куплен «АвтоВАЗом». Его продали, конечно, тоже с дисконтом: по данным СМИ за 0,6-0,7 капитала. А «Мерседес-Бенц-банк Рус» был выкуплен российским холдингом «Автодом», который занимается продажей машин.

    Банки старались продать свои активы, пусть и с дисконтом, не для того, чтобы получить прибыль, а для того, чтобы уйти с рынка хотя бы с меньшими убытками, чем если бы просто бросили бизнес и сбежали.

    Почему же «Райффайзенбанк» не сделал так же? Почему он медлит с уходом из России? Истинную причину сложно узнать. Можно предположить, что «Райффайзенбанку» было тяжело найти покупателя, потому что это все-таки крупный банк. Он входит в десятку крупнейших в России банков с размером российских активов в 1,6 трлн рублей. Найти покупателей на менее крупные активы, конечно, легче, чем на такой крупный банк.

    Возможно, руководство пыталось выбить слишком высокую цену и не соглашалось на существенный дисконт, который более чем уместен в столь специфических условиях работы.

    Другой возможный ответ – работа «Райффайзенбанка» в России была выгодна как России, так и Европе. На данный момент Raiffeisen Bank является наиболее важным западным банком в России, так как обслуживает около четверти всех переводов в евро в страну, указывает Reuters. По данным Financial Times, «дочка» Raiffeisen Bank International в России обслуживает 40–50% платежей России с другими странами. Также российское подразделение приносит группе примерно половину всей прибыли.

    «На Россию приходилось 10% активов австрийского банка, но эти активы были гораздо более рентабельные, чем нероссийские. Однако потеря 10% активов, которые приходятся на Россию, по-моему, не критична для существования всего бизнеса. А брать прибыль компании за год и говорить, что будут потери, некорректно, это спекулятивно, нужно считать хотя бы за десять лет», – говорит Тимур Нигматуллин, инвестиционный консультант ФГ «Финам».

    По его словам, сказать, какой путь для «Райффайзенбанка» будет лучшим, сложно, так как это геополитический кризис, во время которого экономические категории могут не работать. Многие компании уходили из России вообще за один рубль – как, например, «Макдональдс».

    «Когда «Райффайзенбанк» заходил на российский рынок, тот был перспективным. Клиентов привлекало то, что это крупный австрийский бизнес, который позволял нерезидентам, экспатам осуществлять транзакции с Европой. Однако нужно признать, что доля его активов на российском рынке несущественна»,

    – говорит экономист.

    Хотя банк входит в десятку крупнейших банков в России, а его активы в 1,6 трлн рублей – это немного в сравнении с активами в 39 трлн рублей у Сбербанка и в 19 трлн рублей у ВТБ. Его доля на всем российском рынке скромная. «Поэтому не думаю, что его уход критичен для экономики России. Через него многие банки открывали корреспондентские счета, теперь будут перезаключать корреспондентские договоры и проводить расчеты через другие банки», – заключает собеседник.
     
     
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