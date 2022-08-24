Зачем «Яндекс» и VK устроили большой обмен

Обмен активами между «Яндексом» и VK называют крупнейшей по масштабу сделкой в российском IT. Перераспределив активы, компании показали свои стратегические приоритеты. Однако является ли сделка одинаково выгодной для обеих сторон?

«Яндекс» и VK объявили о сделке, которая станет крупнейшей в истории современной российской действительности в этой сфере. VK получит платформы «Яндекс. Новости» и «Дзен», которые принадлежали «Яндекс» вместе с правами на товарные знаки и технологии. В дальнейшем сервисы будут располагаться на сайте dzen.ru, где будут размещены также поисковая строка «Яндекса» и другие сервисы.

Сам «Яндекс» получит от VK сервис доставки еды Delivery Club, который он объединит с собственной «Яндекс. Доставка». В компании обещают, что от синергии выиграют все – и компания, и курьеры, и клиенты. «Яндекс» впервые за время существования сменит главную страницы. Единой точкой входа в сервисы «Яндекса» («Карты», «Музыка», «Кинопоиск») станет сайт ya.ru.

Эту сделку, которая, по сути, является безденежной и проходит как обмен активами, планируется закрыть до конца 2022 года.

Два российских гиганта такой сделкой избавили друг друга от конкуренции. Delivery Club трудно было тягаться с «Яндекс.Доставкой». Теперь этого не надо будет делать. Если, конечно, ФАС одобрит эту сделку. В 2020 году Delivery Club и «Яндекс.Еда» в совокупности занимали более 27% рынка доставки еды в России.

«Для VK влияние сделок на показатели отчета о прибыли и убытках должно быть положительным, поскольку будет консолидирована выручка и EBITDA от платформ «Дзен» и «Новости», а убытки вероятно убыточного Delivery Club больше консолидироваться не будут», – считает Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

А вот для «Яндекса» последствия сделки, на его взгляд, выглядят смешанными. С одной стороны, компания передает прибыльные «Дзен» и «Новости» и присоединит вероятный убыточный актив Delivery Club. Но с другой стороны, это соглашение должно еще больше укрепить позиции компании в фудтехе. «Для сравнения: годовая выручка «Дзена» на конец 2021 года составила 19 млрд рублей, то есть 4-5% выручки «Яндекса» и около 15% выручки VK, хотя масштаб влияния на этот показатель может оказаться не прямолинейным», – отмечает Короев.

Впрочем, если оценивать выручку активов, то «Яндекс» выглядит вполне сильным в этой сделке, а именно как компания, которая избавилась от невыгодных активов. «Речь идет об обмене активами, поэтому оценивать их можно по их планируемой доходности. Так, планируемая выручка «Яндекс. Дзен» в 2022 году оценивалась в 17 млрд рублей, а Delivery Club – в 24 млрд. Но стоит учитывать расходы по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации, с учетом которых, даже несмотря на рост выручки, сервисы «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости» могли быть нерентабельными для «Яндекса», – отмечает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Тем более «Яндексу» было очень далеко до уровня VK в плане продвижения «Дзена». Теперь ему можно выдохнуть и выйти из неравной борьбы. «Яндекс» и раньше не мог поколебать позиции VK во всем, что связано с социальными сетями и блогами, а после отказа от «Дзена» – тем более не сможет», – говорит Делицын.

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Михаил Хачатурян, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова считает, что обмен активами в целом весьма равноценный. Делицын солидарен, что ни у одной из сторон нет причин «прогадывать», кроме той, что на рынке не видно других покупателей на эти активы. «Фондов прямых инвестиций, которые купили бы у «Яндекса» «Дзен», чтобы реструктурировать его, подержать лет 5-7 и продать обратно «Яндексу», когда мировые грозы стихнут, у нас нет. Банки сегодня не настроены на покупки. Единственный покупатель на эти проекты – VK. И наоборот – кто сейчас отважится покупать российский сервис доставки еды, чтобы бескомпромиссно конкурировать с «Яндексом»? Любые другие инвесторы оценят эти активы в разы дешевле, чем сами «Яндекс» и VK, потому что не смогут извлечь никакой синергии из этих приобретений», – объясняет Делицын.

Остается вопрос, как поведет себя «Яндекс» в сфере доставки еды после поглащения конкурента. «Чтобы сервис доставки еды окупался, еда должна обходиться покупателю дороже, чем в точке, где ее делают. Но на этапе захвата рынка сервисы доставки еды фактически дотируют потребителя. Вот конкуренты «Яндекса» и не выдержали гонки. Когда жесткой конкуренции не будет, разницу между стоимостью приготовленной пищи и ценой доставленной еды придется платить потребителю. Не все потребители выдержат это психологически – некоторые «сломаются» и отправятся за корейской лапшой в магазин», – рассуждает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. «С точки зрения бизнеса, это не минусы, а способ выжить. С точки зрения потребителя, это, вероятно, минусы, но вообще ходить очень полезно», – иронизирует собеседник.

Бывший советник президента России по программам развития интернета, основатель компаний Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко считает, что несмотря на то, что благодаря сделке «Яндекс» станет в два раза более мощным игроком в сфере доставки, его сложно будет обвинить в монополизме, ведь останутся другие сервисы по доставке, например, «Самокат».

«В целом сделка означает серьезный передел сферы доставки еды и свидетельствует о значительной трансформации отечественного высокотехнологичного бизнеса в серьезного корпоративного игрока в масштабах национальной экономики. Каждый участник получит возможность развить те сектора бизнеса, которые для него являются важными», – заключает Хачатурян.