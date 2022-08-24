Зачем «Яндекс» и VK устроили большой обмен

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24 августа, среда  |  Последнее обновление — 03:01  |  vz.ru
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Германия просит у Канады невозможного вместо жизненно важного

Германия зря надеется на Канаду в качестве замены России Picture Alliance/SVEN SIMON/ТАСС
Сразу после провала газовых переговоров с Катаром Германия пытается убедить, что нашла другую отличную альтернативу российскому газу. Это СПГ из Канады, которая действительно богата природными ресурсами. Мечты немцев могут реализоваться, однако не за два месяца, что остались до начала отопительного сезона. На немецком носу куда более фатальная проблема, которую предстоит решить с канадским руководством.  Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Киев превращает жителей Донбасса в бездомных

Из подконтрольной Киеву части Донбасса власти хотят выдавить сотни тысяч жителей Петр Ковалев/ТАСС
Украина нашла новый способ выдворить всех жителей из прифронтовой полосы ДНР. Еще недавно она угрожала принудительно эвакуировать все население, но затем угрозы утихли. Зато власти отрубили свет и воду даже в тех городах, которые, по сути, еще и не затронуты обстрелами. Почему Киев с таким упорством выдавливает своих же граждан с территорий, которые должны перейти под контроль Донецка? Подробности...
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Украина ставит рекорд ненависти к русским

Петр Врублевский призвал убивать русских ULYSMEDIA/YouTube
Антироссийские высказывания посла Украины в Казахстане вызвали бурную реакцию среди казахстанской общественности и казахстанского руководства. Посол вызван в МИД страны, слова дипломата осудил Совет Ассамблеи народа Казахстана, а ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана потребовала объявить его персоной нон грата. О чем идет речь? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Почему люди верят астрологам

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Акции астрологов и гадалок особенно растут в смутные и пугающие времена. Представление (сколь угодно иллюзорное) что они знают, что ожидает их за поворотом, помогает людям как-то облегчить мучительное беспокойство. Подробности...
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Дугина была человеком Нового времени

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
В центре России убили русскую женщину за то, что она русская. За то, что она была умной, тонкой, талантливой, за то, что могла родить и воспитать красивых и умных русских детей. Подробности...
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В Европе нужно активировать антиамериканский иммунитет

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Чтобы действительно вывести Европу из-под доминирования США, над этим надо работать так же технологично, как это делали американцы с момента окончания Второй мировой войны. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
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  • Да, ради экономии

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    Зачем «Яндекс» и VK устроили большой обмен

    «Яндекс» отказывается от «Новостей» ради сервиса доставки еды
    		   24 августа 2022, 03:01
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Обмен активами между «Яндексом» и VK называют крупнейшей по масштабу сделкой в российском IT. Перераспределив активы, компании показали свои стратегические приоритеты. Однако является ли сделка одинаково выгодной для обеих сторон?

    «Яндекс» и VK объявили о сделке, которая станет крупнейшей в истории современной российской действительности в этой сфере. VK получит платформы «Яндекс. Новости» и «Дзен», которые принадлежали «Яндекс» вместе с правами на товарные знаки и технологии. В дальнейшем сервисы будут располагаться на сайте dzen.ru, где будут размещены также поисковая строка «Яндекса» и другие сервисы.

    Сам «Яндекс» получит от VK сервис доставки еды Delivery Club, который он объединит с собственной «Яндекс. Доставка». В компании обещают, что от синергии выиграют все – и компания, и курьеры, и клиенты. «Яндекс» впервые за время существования сменит главную страницы. Единой точкой входа в сервисы «Яндекса» («Карты», «Музыка», «Кинопоиск») станет сайт ya.ru.

    Эту сделку, которая, по сути, является безденежной и проходит как обмен активами, планируется закрыть до конца 2022 года.

    Два российских гиганта такой сделкой избавили друг друга от конкуренции. Delivery Club трудно было тягаться с «Яндекс.Доставкой». Теперь этого не надо будет делать. Если, конечно, ФАС одобрит эту сделку. В 2020 году Delivery Club и «Яндекс.Еда» в совокупности занимали более 27% рынка доставки еды в России.

    «Для VK влияние сделок на показатели отчета о прибыли и убытках должно быть положительным, поскольку будет консолидирована выручка и EBITDA от платформ «Дзен» и «Новости», а убытки вероятно убыточного Delivery Club больше консолидироваться не будут», – считает Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    А вот для «Яндекса» последствия сделки, на его взгляд, выглядят смешанными. С одной стороны, компания передает прибыльные «Дзен» и «Новости» и присоединит вероятный убыточный актив Delivery Club. Но с другой стороны, это соглашение должно еще больше укрепить позиции компании в фудтехе. «Для сравнения: годовая выручка «Дзена» на конец 2021 года составила 19 млрд рублей, то есть 4-5% выручки «Яндекса» и около 15% выручки VK, хотя масштаб влияния на этот показатель может оказаться не прямолинейным», – отмечает Короев.

    Впрочем, если оценивать выручку активов, то «Яндекс» выглядит вполне сильным в этой сделке, а именно как компания, которая избавилась от невыгодных активов. «Речь идет об обмене активами, поэтому оценивать их можно по их планируемой доходности. Так, планируемая выручка «Яндекс. Дзен» в 2022 году оценивалась в 17 млрд рублей, а Delivery Club – в 24 млрд. Но стоит учитывать расходы по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации, с учетом которых, даже несмотря на рост выручки, сервисы «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости» могли быть нерентабельными для «Яндекса», – отмечает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

    Тем более «Яндексу» было очень далеко до уровня VK в плане продвижения «Дзена». Теперь ему можно выдохнуть и выйти из неравной борьбы. «Яндекс» и раньше не мог поколебать позиции VK во всем, что связано с социальными сетями и блогами, а после отказа от «Дзена» – тем более не сможет», – говорит Делицын.

    Михаил Хачатурян, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова считает, что обмен активами в целом весьма равноценный. Делицын солидарен, что ни у одной из сторон нет причин «прогадывать», кроме той, что на рынке не видно других покупателей на эти активы. «Фондов прямых инвестиций, которые купили бы у «Яндекса» «Дзен», чтобы реструктурировать его, подержать лет 5-7 и продать обратно «Яндексу», когда мировые грозы стихнут, у нас нет. Банки сегодня не настроены на покупки. Единственный покупатель на эти проекты – VK. И наоборот – кто сейчас отважится покупать российский сервис доставки еды, чтобы бескомпромиссно конкурировать с «Яндексом»? Любые другие инвесторы оценят эти активы в разы дешевле, чем сами «Яндекс» и VK, потому что не смогут извлечь никакой синергии из этих приобретений»,  – объясняет Делицын.

    Остается вопрос, как поведет себя «Яндекс» в сфере доставки еды после поглащения конкурента. «Чтобы сервис доставки еды окупался, еда должна обходиться покупателю дороже, чем в точке, где ее делают. Но на этапе захвата рынка сервисы доставки еды фактически дотируют потребителя. Вот конкуренты «Яндекса» и не выдержали гонки. Когда жесткой конкуренции не будет, разницу между стоимостью приготовленной пищи и ценой доставленной еды придется платить потребителю. Не все потребители выдержат это психологически – некоторые «сломаются» и отправятся за корейской лапшой в магазин», – рассуждает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. «С точки зрения бизнеса, это не минусы, а способ выжить. С точки зрения потребителя, это, вероятно, минусы, но вообще ходить очень полезно», – иронизирует собеседник.

    Бывший советник президента России по программам развития интернета, основатель компаний Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко считает, что несмотря на то, что благодаря сделке «Яндекс» станет в два раза более мощным игроком в сфере доставки, его сложно будет обвинить в монополизме, ведь останутся другие сервисы по доставке, например, «Самокат». 

    «В целом сделка означает серьезный передел сферы доставки еды и свидетельствует о значительной трансформации отечественного высокотехнологичного бизнеса в серьезного корпоративного игрока в масштабах национальной экономики. Каждый участник получит возможность развить те сектора бизнеса, которые для него являются важными», – заключает Хачатурян.
     
     
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