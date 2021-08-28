К исчезновению газового топлива в России причастна Украина

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28 августа, суббота  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
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За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, считают конгрессмены-республиканцы Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Талибам важно показать беспомощность Байдена

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Талибы много раз повторяли, что против массовой эвакуации афганцев. Это утечка мозгов, бегство специалистов (и денег), которые им нужны самим. К тому же паника возле аэропорта поддерживала образ ужасных талибов, от которых люди бегут любой ценой. Подробности...

Русские должны вернуться на Кавказ

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Освоение Кавказа русскими происходило не одно столетие. По большому счету, в какой-то момент это стало русской миссией. Но только за 10-е годы XXI века количество русского населения Северного Кавказа сократилось с 25,6% до 19% и продолжает сокращаться. Подробности...
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«Стук-стук-стук» как норма сообщества

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Сама оптика Цукерберга – двойные, тройные, четверные стандарты, преследование по нечетко определенному признаку, триумфальное торжество обратной силы Норм сообщества – это совершенно чекистская по своей сути штука. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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    К исчезновению газового топлива в России причастна Украина

    Российское газовое топливо неожиданно исчезло с заправок в некоторых регионах    28 августа 2021, 10:35
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Ряд российских регионов столкнулся с нехваткой сжиженного углеводородного газа на АЗС. В Крыму и Татарстане люди не могут заправить газом свои автомобили, а также газовые баллоны в самый разгар консервации. Дефицит привел к резкому скачку цен на СУГ. В это время на Украине российские поставщики бьют рекорды по экспорту.

    В ряде российских регионов отмечается нехватка сжиженного углеводородного газа (СУГ), что привело к резкому росту цен. СУГ – это сжиженная под давлением пропано-бутановая смесь, произведенная из попутного нефтяного газа. В быту он используется в виде газомоторного топлива и в виде газовых баллонов для приготовления пищи и обогрева жилища.

    С дефицитом СУГ на этой неделе столкнулись некоторые АЗС Крыма. Местная топливная компания объяснила это пожаром на газохимическом комплексе Газпрома под Новым Уренгоем, который произошел 5 августа. Там поясняют, что предприятие служило основным поставщиком сырья для заводов, производящих газовое топливо для автомобилей. В результате сформировался дефицит СУГ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, где крымские топливные сети закупают продукцию.

    Уже к 11 августа на бирже был побит исторический максимум стоимости СУГ – 53 353 рубля. Потом газ несколько дней дешевел, однако затем цена снова начала расти. С начала года к 11 августа биржевая цена СУГ в России выросла более чем двое. На этой неделе снова отмечался рост, близкий к историческому максимуму.

    Резкий скачок цен на 30% на СУГ за первые 20 дней августа отметили власти Северной Осетии. Причиной такой ситуации там также назвали аварию на заводе в Новом Уренгое, что привело к снижению выпуска СУГ.

    По данным газеты ВЗГЛЯД, под Казанью наблюдается дефицит на газовых АЗС также топлива для газовых баллонов, которые сейчас активно используются сельскими жителями для консервирования, в частности для изготовления варенья – в этом году отмечается небывалый урожай яблок. Заполнить баллоны газом невозможно уже две недели из-за его отсутствия на ГАЗС, и непонятно, когда газ появится, пожаловалась жительница одного дачного поселка под Казанью. «Мы объехали под Казанью 10 заправок, и нигде нет пропана для баллонов», – говорит она.

    Проблемы с СУГ эксперты тоже связывают с сокращением поставок из Нового Уренгоя из-за аварии 5 августа на газпромовском заводе. Дефицит сырья выбил российские нефтегазохимические компании из баланса, заявил Прайм аналитик RUPEC Александр Собко. В самом худшем сценарии переработчики недополучат в августе более 150 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов и сжиженных углеводородных газов (ШФЛУ и СУГ), считает он. А источники РИА «Новости» в отрасли указывают, что рынок не получит в августе порядка 200 тыс. тонн СУГ.

    Буквально в пятницу случился еще один неприятный инцидент. Под Оренбургом от сухой травы загорелась сера на открытой площадке возле железнодорожных путей Оренбургской ГПЗ структуры Газпрома близ поселка Каргала. Это крупнейшее в стране предприятие по переработке газа, где производится в том числе сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд. И эта авария может еще больше усложнить ситуацию внутри России.

    Впрочем, эксперт Финансового университета при правительстве России, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сомневается, что причина дефицита и роста цен на СУГ только в аварии на заводе в Новом Уренгое. «Тем более что дефицит проявляется в разных регионах. Скорее всего, причина в том, что нефтяные компании решили побольше заработать на экспорте», – считает эксперт ФНЭБ.

    В Европе цены на обычный газ остаются крайне высокими и доходят до 600 долларов за тысячу кубометров, нефть тоже стоит дорого – в районе 65–75 долларов за баррель. «СУГ особенно активно в бытовом плане используют южные страны Европы», – говорит Игорь Юшков.

    «За бензином наше государство старалось активно следить и контролировать ситуацию: в мае был скорректирован демпфирующий механизм, потом обязали компании больше направлять бензина на внутренний рынок и на биржу, чтобы не создавать дефицит и роста цен. Тогда как на сжиженный углеводородный газ в этом плане власти обращали гораздо меньше внимания. Вероятно, нефтяные компании воспользовались этой возможностью и старались как можно больше экспортировать СУГ», – рассуждает собеседник.

    Кроме Европы большим и привлекательным рынком сбыта российского СУГ является также Украина.

    «Бензин и дизель на Украине дорогие, потому что приходится импортировать, собственных мощностей не хватает. Поэтому население Украины пытается экономить и переводит автотранспорт на сжиженный углеводородный газ. Магистральный газ также стал довольно дорогим в последние годы, поэтому некоторые украинцы, чтобы сэкономить, переходят на газовые баллоны для отопления дома и приготовления пищи», – говорит Юшков.

    По данным украинского энергетического агентства Enkorr, поставки СУГ в страну в августе вышли на рекордный показатель. За 15 дней августа они выросли почти на 17%, или на 12 тыс. тонн, до 71 тыс. тонн в сравнении с прошлогодним августом. Причем,

    больше всего в августе вырос импорт СУГ на Украину из России – почти на 50%, до 32,5 тыс. тонн. Главные поставщики – «Роснефть» и «Лукойл». Хотя на Украине отмечают, что поставки автомобильного газа происходят с задержками.

    Увеличивает поставки также Мозырский НПЗ в Белоруссии плюс поставщики из Литвы. Стоимость СУГ на Украине бьет рекорды, превышая 17 гривен за литр (47 рублей), и к сентябрю ожидается рост цены еще на 1 гривну.

    «Цены в России на СУГ растут на фоне гонки за экспортный паритет: если хотите получать топливо внутри России, то давайте такую же доходность на внутреннем рынке, как на экспорте», – полагает Игорь Юшков.

    Он не исключает, что напряженная ситуация может сохраниться вплоть до весны 2022 года. «В сентябре-октябре мы можем увидеть небольшую коррекцию цен на обычный газ в Европе, что может снизить спрос и на СУГ. Но дальше начнется отопительный сезон. Многие домохозяйства в Европе и в ближайшем зарубежье потребуют дополнительного объема пропан-бутана. Даже если в России продолжится увеличение объемов добычи нефти в рамках ОПЕК+ и, соответственно, вырастет производство СУГ (это попутный газ при добыче нефти. – Прим. ВЗГЛЯД). Большие объемы СУГ будут нивелироваться тем, что в России тоже многие начнут больше топить баллонами. То есть дополнительные объемы СУГ довольно быстро будут поглощены дополнительным спросом», – заключает эксперт ФНЭБ.

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