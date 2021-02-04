Главное достижение России может лишиться золота

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4 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 23:05  |  vz.ru
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Газпрому надоело тянуть проблемы Северного Кавказа

Газпром пытается избавиться от приносящего убытки региона на Северном Кавказе Дмитрий Рогулин/ТАСС
Ситуация в самом проблемном для Газпрома регионе – Дагестане, судя по всему, совсем перестала устраивать госкомпанию. Два года назад дагестанская проблема воровства и неоплаты долгов по газу вышла даже на уровень главы государства. Однако кардинально решить проблему так и не удалось. Теперь госкомпания нашла способ избавиться от региона-неплательщика. Но получится ли это у нее? Подробности...
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«Спутник V» готовится спасти Европу

Российское средство борьбы с ковидом взяли на вооружение медики в 18 странах мира Ulan/Pool/Latin America News Agency/Reuters
Авторитетное медицинское издание The Lancet подтвердило высокую эффективность и безопасность вакцины «Спутник V». О возможности применения российского препарата в своих странах заявили лидеры Франции и Германии. Первую партию вакцины уже получила Венгрия. К ней могут присоединиться Чехия и Словакия. Преодолела ли российская вакцина недоверие Запада и что может помешать ей выйти на рынок Европы? Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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Китай допустил ошибку, которой удалось избежать России

Лишить Пекин Олимпиады потребовали 180 правозащитных организаций Wang Muqing/XinHua/Global Look Press
Десятки правозащитных организаций потребовали от МОК перенести зимнюю Олимпиаду 2022 года из Китая в другую страну. Один из поводов – скандальные лагеря для «перевоспитания» мусульман-уйгур. Пекин действительно наделал ошибок в своей национальной политике, избежать которых ему мог бы помочь опыт России, застраховавшей себя от сепаратизма лучше, чем Китай. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Возмущение украинцев подавят черные отряды Зеленского

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Сворачивание демократических свобод сопровождается оголтелой травлей инакомыслящих, которая усилилась с начала этого года. Все это очевидно направлено на обострение политической ситуации. В условиях прогрессирующего кризиса у Владимира Зеленского ставят на привычную триаду «армія, мова, віра». Подробности...
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Протест молодых так же естественен, как любовь стариков к дивану

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Я не могу осуждать тех, кто по возрасту не успел стать консерватором. Как быть, если биологический ритм твоей жизни решительно не совпадает с ритмом жизни большой страны? Подробности...
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Свобода хороша только по сходной цене

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
У нас ведь принято «не рефлексировать, а распространять»; попытки сомнений делают инакомыслящих париями в «прогрессивной» среде. Всем нужно моральное обоснование своей правоты – в том числе и для эмоциональных манипуляций. Подробности...
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Как воссоединить Грузию

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    Главное достижение России может лишиться золота

    Весь экспортный успех России нельзя списывать лишь на рост продаж золота    4 февраля 2021, 23:05
    Фото: Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    В 2020 году Россия поставила сразу несколько экономических рекордов. Главный из них - увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 48%. Сюда вошли и небывалые продажи золота - его было реализовано за рубеж на 18,5 млрд долларов. Однако драгметалл могут исключить из перечня несырьевых товаров. Заслуживает ли золото такого к себе отношения и можно ли его считать сырьем?

    Российская экономика в 2020 году сократилась значительно меньше, чем ожидали экономисты, в том числе зарубежные. Аналитики Bloomberg ждали большего падения ВВП России, чем оно оказалось в реальности – лишь на 3,1%. По сравнению с большинством крупнейших мировых экономик, Россия пережила меньший спад, вынуждены констатировать в США. Причину успеха России там видят в решении не вводить локдаун во второй половине года. Это, конечно, сыграло важную роль для экономики.

    Однако, у российского чуда есть и другие причины. И одна из них – это рост несырьевого неэнергетического экспорта на фоне падения продаж нефти и газа из-за эпидемиологической ситуации. Доля такого экспорта составила 48% об общего объема. За десять лет Россия смогла нарастить его почти в три с половиной раза. В 2000 году наша страна продавала за рубеж несырьевого товара лишь на 46 млрд долларов, а по итогам 2020 года – на 160 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом, его объем вырос на 3,5% (данные Российского экспортного центра).

    Главными драйверами роста стали драгоценные металлы, а также продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности. Причем, особый интерес вызывают рекордные продажи золота за рубеж. В РЭЦ оценивают экспорт российского золота в 2020 году в 320 тонн. Это в два с половиной раза больше, чем в 2019 году. Более того, в денежном выражении это рост в четыре с половиной раза – до 18,5 млрд долларов. Это логично: в условиях неопределенности и кризиса золото, как защитный актив, пользуется повышенным спросом и растет в цене, показывает пиковые значения.

    Золото стало действительно одним из важных драйверов роста несырьевого экспорта из России. Однако в России возникла дискуссия о том, а стоит ли золото включать в несырьевой экспорт.

    «На данный момент ведется дискуссия, нет ли необходимости исключить некоторые экспортные статьи из расчета несырьевого и неэнергетического экспорта, в том числе, золото. По золоту есть разная международная практика, кто-то считает его не совсем рыночным товаром», - отметила недавно генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

    «Продажи золота стали фактором, который серьезно изменил динамику экспорта – для более полной картины золото стоит исключить из перечня. Совершенствование методики подсчета экспортных позиций – это правильное и нужное решение, которое даст возможность получать более объективные данные», - считает Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».

    Золото действительно является спорным объектом. Что вообще относят к несырьевому экспорту? На самом деле, это не только продукция высокого передела (глубокой переработки исходного материала) в виде одежды, мебели, сыров, консервов, машиностроительной и фармацевтической продукции и т.д. Включение этих товаров к несырьевым лежит на поверхности. Однако есть еще продукция низкого и среднего передела, который также относят к несырьевым.  

    К несырьевой продукции средних переделов относят промежуточные продукты. Например, мясо. Консервы из мяса – это продукт высокого передела, а сырое или замороженное мясо – среднего. Чтобы создать этот продукт, нужно пройти довольно сложный путь от производства корма, которым кормят живой скот, до производства мяса. Та же ситуация с целлюлозой, которая является продуктом глубокой переработки древесины, хотя это еще не блокнот или мебель. Стальной прокат относят к этой же категории, так как сначала из руды производят чугун, потом сталь и только потом стальной прокат. Сюда же относят муку, крупы, растительные масла, сахар, строительные деревянные изделия, облицовочную плитку, строительные блоки, трубы и т. п.

    Больше всего вопросов может вызывать продукция низкого передела, потому что она отличается невысокой степенью переработки. К ней относятся, в частности, продукция растениеводства (зерно, маслосемена, технические культуры, овощи, фрукты и т.д.), химикаты (аммиак, серная кислота, сода, спирты, эфиры), удобрения, пиломатериалы, обработанный камень, чугун и сталь. Сюда же относятся необработанные цветные и драгоценные металлы, в частности, золото.

    Если золото исключат из перечня несырьевого экспорта, то, конечно, общие показатели снизятся. И доля нефтегазового экспорта снова подрастет. Новая методика расчета сделает цели Национального проекта более сложнодостижимыми, однако в РЭЦ считают такой подход справедливым.

    Однако нельзя весь экспортный успех России списывать лишь на рост продаж золота. Это был далеко не единственный драйвер роста несырьевого экспорта, и не самый значимый.

    Кроме того, даже если экспорт золота исключить из подсчетов, то за десятилетие Россия все равно показала серьезный рывок несырьевого экспорта – с 46 млрд до 141,5 млрд долларов (без учета 18,5 млрд долларов, заработанных на золоте в 2020 году).

    Между тем, более значимым драйвером для несырьевого роста стал экспорт АПК. В прошлом году он увеличился на 18% и превысил 30 млрд долларов. В частности, Россия продала за рубеж говядины в 2,6 раза больше, свинины – вдвое больше, чем годом ранее. Экспорт пшеницы вырос на 20%, а растительных масел - на 16%.  

    «Сложная ситуация в мире наложила свой отпечаток. Значительно выросла доля продукции АПК, причем, именно в денежном выражении. Сказалось то, что на отдельные позиции - пшеница, подсолнечник, масла - цены на мировом рынке выросли на 20-30% к прошлому году», - говорит Павел Сигал.

    Причем, аграрный экспорт показал резкий рывок уже в первом полугодии 2020 года. «По результатам самого тяжелого с точки зрения коронавирусных ограничений первого полугодия 2020 года, доля несырьевого экспорта достигла 43% в общем объеме экспортных поставок. За аналогичный период в 2019 году этот показатель был на 10 п.п. меньше. Наибольший прирост показали: сахар – в пять раз, мясо и соя – в два раза, кукуруза – 39%, подсолнечное масло – 38%, пшеница - 14%», - отмечает доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Плеханова Олег Каленов.

    «Во многих странах из-за пандемии были сорваны посадки сельхозкультур, и дефицита продовольствия удалось избежать в том числе за счет российской продукции,

    поэтому его экспорт и вырос в 2020 году на 20% в годовом выражении», - замечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.  

    Росту экспорта АПК способствовало также открытие новых рынков сбыта. Самыми популярными направлениями экспорта аграрной продукции стала Турция, Египет и Китай, отмечают в РЭЦ.

    Результаты января 2021 года позволяют надеяться, что и в этом году экспорт АПК покажется новые высоты. Так, в январе этого года он вырос еще на треть до почти 2 млрд долларов во многом благодаря экспорту зерна, мясной и молочной продукции.

    Пандемия привела также к расширению перечня и объема экспорта продукции медицинского назначения, начиная от масок и перчаток и заканчивая медицинским оборудование и лекарствами. По данным РЭУ, экспорт лекарств и медицинского оборудования за 11 месяцев вырос на 41% и 45%, соответственно. Кроме того, почти на 40% вырос экспорт полимеров.

    Также значительно увеличились обороты электронной торговли, чему способствовал массовый переход в онлайн населения на фоне карантинных мер. 

    «Постепенно развивается и российский экспорт цифровых технологий. Например, группа компаний ITPS за 15 лет смогла пройти путь от небольшого пермского поставщика IT-услуг до крупного международного игрока. Доля экспорта в общей выручке компании составляет более 60%»,  - отмечает Олег Каленов. Компания работает в Узбекистане, Казахстане, Ираке, в странах Африки и Южной Америки. 

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