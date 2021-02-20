Что означает фантастический рост биткоина

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20 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 22:30  |  vz.ru
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Белоруссия перестала кормить литовские порты

Белоруссия готова везти свои нефтепродукты через российские порты Виталий Тимкив/РИА Новости
Минск согласился отправлять свои нефтепродукты в Европу через порты России. Первые поставки ожидаются уже в марте 2021 года. Почему Белоруссия так долго шла к этому решению и какие последствия это будет иметь для портов Прибалтики? Подробности...
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Почему американцам не нужен диалог с Россией

Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Чего добьется Макрон фрондерством в НАТО

Рассуждения Макрона о НАТО на удивление похожи на риторику его российского коллеги REUTERS/Gonzalo Fuentes
Президент Франции подтвердил репутацию главного вольнодумца в Североатлантическом альянсе. Год назад он констатировал «смерть мозга» НАТО, а теперь заявил, что альянс продолжает «бороться с Варшавским договором», хотя того уже давно не существует, и тем самым «раскалывает» Европу. Почему Макрон почти дословно повторяет тезисы Путина и долго ли еще союзники будут терпеть подобные выходки Франции?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Что построили на Украине за семилетку Евромайдана

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Украина переживает сегодня исторический момент собственного тоталитаризма, который постепенно развивался в стране семь лет, нормализуя самые бесчеловечные практики. И сегодня, на волне кризиса, он вполне созрел для нового качественного скачка. Подробности...
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Пришло время переписать правила мировой торговли

Александр Лосев
Александр Лосев, гендиректор УК «Спутник – Управление капиталом», эксперт клуба «Валдай»,
И у России, чей экспорт участвует примерно в трети мировых цепочек создания добавленной стоимости, есть полное право принять участие в создании новых, более справедливых правил мировой торговли, адаптированных к реалиям третьего десятилетия XXI века и нормам международного права. Подробности...
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Свобода – это границы, которыми мы себя обносим

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Вроде бы понятно, что всем нужны какие-то образцы, модели правильного поведения – что индивидуального, что коллективного, что экономического. Проблема в том, что эти модели складываются столетиями. Подробности...
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Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
  • Александру Невскому

  • Ивану III

  • Феликсу Дзержинскому

  • Юрию Андропову

  • Восстановить фонтан

  • Оставить площадь свободной
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    Что означает фантастический рост биткоина

    Илон Маск заработал более миллиона долларов на биткоине    20 февраля 2021, 21:48
    Фото: Mykola Tys/Keystone Press
    Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Самая популярная в мире цифровая валюта продолжает ставить рекорды стоимости. Только за последнее время биткоин подорожал в несколько раз и озолотил тех, кто купил этот инструмент еще в прошлом году. Почему биткоин растет настолько стремительно и что скрывается за этим феноменом – крупнейшая в истории человечества пирамида или же уникальная ценность нового времени?

    Биткоин установил новый рекорд, пробив отметку в 57 тыс. долларов. И тем самым достиг еще одного рекордного максимума – его рыночная капитализация перешагнула один триллион долларов. Только в этом месяце электронная монета выросла примерно на 60%. Похвастаться такими темпами роста не могут ни фондовые рынки, ни облигации, ни даже золото, с которым стали сравнивать биткоин, ни любые другие товары. Ничто больше не дает такой доходности инвесторам.

    Известная всем компания Tesla Илона Маска, которая в январе купила биткоины на 1,5 млрд долларов, заработала на них 1,08 млрд долларов, пишет VTimes. По информации Bitcointreasuries, вложенные в 48 тыс. биткоинов средства уже выросли до 2,58 млрд долларов к 19 февраля.

    Биткоин – это, безусловно, новый феномен. Что же это такое? Крупнейшая за всю историю человечества финансовая пирамида – или новое золото, то есть новое спасение от кризисов и финансовой свистопляски?

    Для начала стоит понять, что же толкает биткоин на такие высоты. Есть ли фундаментальные причины для происходящего взлета?

    «В прошлом году биткоин дорожал как раз потому, что инвесторы судорожно искали альтернативу акциям, облигациям и даже золоту, чтобы получить высокую доходность в ситуации глобального кризиса из-за пандемии. В результате в биткоин вошли институциональные инвесторы, что вызвало рост актива в несколько раз за год», – говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

    «Изначально стимулом к росту биткоина стало ослабление курсов доллара, британского фунта, а также обвала фондового рынка из-за пандемии нового коронавируса. Значительные меры поддержки в США оказали давление на курс доллара. Это заставило инвесторов искать новые альтернативные инструменты для сохранения капитала», – говорит руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

    В этом году рост биткоина подстегнули заявления ряда крупных корпораций о вложениях в него миллионов долларов. Это многие расценили как рост доверия к криптовалюте.

    «Новостной фон продолжает выступать драйвером роста биткоина, несмотря на явную перегретость технических индикаторов», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. После решения MicroStrategy увеличить объем привлекаемых средств с 600 млн до 900 млн долларов для покупки биткоина об интересе к цифровой валюте как альтернативному защитному активу заявил ведущий инвестиционный директор BlackRock с активами в размере 8,7 трлн долларов. «Пока это просто словесные заявления, но сейчас достаточно и такого информационного повода для продолжения роста», – говорит эксперт.

    «Баланс спроса и предложения также остается в пользу биткоина, так как за последние пять месяцев 2020 года было добыто 150 тыс. монет, а выкуплено почти 360 тыс. Продолжает развиваться инфраструктура для институционального инвестирования. Биткоин-ETF были одобрены регуляторами в Австралии и Канаде. Также можно считать позитивом заявление главы ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что биткоин – соперник не доллара, а золота», – считает Купцикевич.

    Все это привело к нездоровому ажиотажу. «В актив пытаются вложиться огромное число инвесторов, которые боятся упустить свою прибыль на фоне фантастического роста биткоина. В мире даже начался дефицит мощных видеокарт – их скупают майнеры», – рассказывает Артем Тузов.

    Все это рискует закончиться резким обрушением: многие инвесторы потеряют свои вложения, если не смогут выйти вовремя. «Такое обрушение может произойти в скором будущем, поскольку институциональные инвесторы, пережив сложный 2020 год, сейчас начинают пересматривать портфели. Они вновь обращают внимание на трежерис и другие активы, так как есть надежда на восстановление глобальной экономики и, соответственно, на рост разных секторов, начиная от авиаперелетов и заканчивая сырьевым сектором», – рассуждает Тузов.

    Как приход институциональных инвесторов поднял стоимость монеты, так и их уход способен обвалить биткоин. «Затем возможна и паника – тогда монета может упасть в несколько раз. Такой стремительный рост на протяжении короткого времени не может не закончиться резкой коррекцией», – уверен эксперт.

    Несмотря на это, он не считает биткоин спекулятивным активом или пирамидой. «Главная монета крипторынка на протяжении последних лет снижает волатильность. Кроме того, растет общее понимание, что цифровые валюты – это будущее всей мировой финансовой системы», – поясняет Тузов. По его мнению, в течение двух лет биткоин вполне может преодолеть планку 80–100 тыс. за монету.

    Однако многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли. В их числе аналитики JP Morgan. Биткоину необходимо вырасти до 146 тыс. долларов в долгосрочной перспективе, чтобы его рыночная капитализация сравнялась с общими инвестициями частного сектора в золото через биржевые фонды или слитки и монеты, заявили в банке.

    «Если монета продолжит расти в сторону 60 тыс., то это может стать триггером для многих непрофессиональных инвесторов инвестировать на этих невероятно перегретых ценовых уровнях. Однако никто не знает точного момента разворота тренда. Совершенно не обязательно, что рост монеты прекратится скоро, однако именно сейчас, в момент всеобщего воодушевления перспективами крипторынка, стоит проявлять особую осторожность. Очевидно, что, купив биткоин дороже 50 тыс. долларов, инвестор принимает на себя огромные риски, и может случиться так, что ждать возвращения к этому уровню придется не один год», – заключает Купцикевич.


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