Китай намекнул о самых страшных мерах против США

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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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«Крепкий орешек» Лукашенко пошел на скорейшее сближение с Россией

Александр Лукашенко показал, как нужно побеждать в информационной войне Михаил Метцель/ТАСС
Слив записи переговоров представителей польских и немецких спецслужб о ситуации с блогером Навальным и протестах в Белоруссии озадачил наблюдателей. Одни называют разговор монтажом, другие считают подлинным. С технической точки зрения осуществить такой перехват для белорусского КГБ не составляет труда. Если верить содержанию записи, получается, что информационную войну против Москвы и Минска ведут одни и те же силы. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как Трамп заставил Косово пойти на уступки Сербии

Лидеры Косово и Сербии были вынуждены сесть по разные стороны стола президента США White House/Global Look Press
Президент Трамп совершил совершенно немыслимое с дипломатической точки зрения – заставил Сербию и Косово подписать совместное соглашение. На какие уступки пришлось пойти и сербам, и косоварам, кто в большей степени выиграл от этих договоренностей, почему в них неожиданно оказался замешан Израиль – и как происходящее стоит воспринимать России? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Такое представление о мире и экономике пришло из «Гарри Поттера»

Сергей Лукьяненко, писатель
Все эти презираемые вами просторы, долы, недра, озера и прочее-прочее – важнейший элемент мирового господства и сейчас, и уж тем более в самом ближайшем будущем. Подробности...
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Перехваченный сценарий «Красного Новичка»

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Тайга. Раннее утро. Медведь в ушанке выходит на пригорок. В задумчивости почесывая боеголовку, смотрит в небо. В кроваво-красном восходе летит самолет. Медведь сплевывает на траву махорку, отдает честь пилотам, опускается на четвереньки и уходит в тайгу. Подробности...
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Почему Николай II не стал Петром Великим

Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 5 сентября 1915 года, император Николай II принял на себя командование вооруженными силами Российской империи. Но унаследовать лавры Петра I у последнего русского царя не получилось – результатом стала не победа, а революция. Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

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Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

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  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

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Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
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    Китай намекнул о самых страшных мерах против США

    Китай готов надавать на ахиллесову пяту США    6 сентября 2020, 19:50
    Фото: REUTERS/Jason Lee
    Текст: Ольга Самофалова

    Пример России, которая почти полностью избавилась от американских бумаг, оказался заразителен. Китай готов продать от 20 % принадлежащего ему госдолга США, а в крайнем случае – полностью распродать американские бумаги. По крайней мере, таков неофициальный сигнал Пекина Вашингтону. Реализуется этот поистине катастрофический для всего мира прогноз - и если да, то при каких условиях?

    В случае военного конфликта Китай угрожает полностью избавиться от принадлежащего ему госдолга Америки (т.н. трежерис). Впрочем, даже при нормальном развитии событий Пекин намерен постепенно продать 20% принадлежащего ему американского госдолга. Об этом пишет китайское англоязычное издание Global Times, которое считается неофициальным голосом Пекина. Предсказания этого издания по поводу планов правительства КНР очень часто сбываются.

    Китай является вторым крупнейшим держателем госдолга США. И в последние годы он постепенно и так продавал американские бумаги вслед за Россией, которая серьезно сократила свои вложения в трежерис. Только в первом полугодии этого года Китай распродал бумаг на 106 млрд долларов. На конец июня объем китайских вложений сократился на 3,4%.

    Сейчас Китаю принадлежит примерно 1 трлн долларов госдолга США. Снижение вложений на 20% означает распродажу трежерис на целых 200 млрд долларов.

    «При обычных обстоятельствах Китай будет постепенно продавать трежерис и снизит их объем на своем балансе примерно до 800 млрд долларов. Но в случае экстремального сценария, например, военного конфликта, Китай может продать и весь госдолг США», - прогнозирует в интервью Global Times профессор Шанхайского университета финансов и экономики Си Юньянг. Китай резко сократит объем трежерис, если Вашингтон введет против Пекина финансовые санкции: например, отрежет материковый Китай или Гонконг от долларовой платежной системы, считает Юньянг. Иначе говоря, столь серьезное решение Китая может быть только ответной мерой после неких агрессивных шагов Вашингона по отношению к КНР.

    «К описанным в Global Times сценариям можно отнестись со всей серьезностью, до этого это издание корректно транслировало позицию официального Пекина в отношении торговых разногласий с США. Последняя статья может выступать неким сигналом, на какие шаги будут готовы в Китае в случае обострения ситуации в Южно-Китайском море», - говорит Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами».

    Более того, избавляться от американских гособлигаций может быть еще и экономически выгодно. У США наблюдаются колоссальные долговые проблемы. Непогашенный госдолг Штатов в этом году достигнет почти 100% ВВП страны, то есть фактически он сравнялся с объемом национальной экономики, которая к концу году достигнет 22 трлн долларов. Это рекордное значение. Последний раз госдолг США так раздувался к ВВП только в конце Второй мировой войны. То есть американская экономика, по сути, оказалась в таком же плачевном состоянии, как после многолетней и тяжелейшей в истории войны.

    Безопасным госдолгом международное сообщество признает его уровень не выше 60% ВВП страны. США уже давно этот порог переступили. Для сравнения: в 2007 году госдолг США составлял всего 35% ВВП, а в конце 2019 года – 79% ВВП страны. «Причиной такого роста государственного долга стал экономический кризис и возросшие расходы на его преодоление, а также затянувшаяся пандемия коронавируса», - говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Несколько месяцев пандемии, и американская экономика затрещала по швам. Долговая игла – жизнь за счет остального мира – сломалась.

    «Динамика госдолга, который по итогам года сравняется с ВВП и продолжит активный рост в силу высокого дефицита бюджета, не может не настораживать крупных держателей госдолга США.

    Мировые центробанки давно сократили свое участие в аукционах по размещению новых гособлигаций, взвалив эту ношу на плечи локальных участников. Для Китая, который фактически находится на грани «холодной войны» с США, это серьезный повод задуматься о сокращении своих вложений в американский госдолг», - поясняет Деев.

    Дефолт США из-за неоплаты долгов пока все же маловероятен. Во-первых, ФРС обещает держать околонулевые процентные ставки. Во-вторых, доллар остается мировой резервной валютой.

    Кроме того, ультрамягкая политика ФРС США не будет сдерживать разгон инфляции в стране. Это уже привело к ослаблению доллара к корзине основных валют, и ожидается сохранение слабости доллара в длительной перспективе. Тем самым Минфин США получил реальный доход: содержание госдолга стала дешевле. Наблюдаемое текущее ослабление доллара с высокой долей вероятности будет продолжено, что приведет к фактическому обесцениванию инвестиций, то есть обесцениванию вложений в госдолг США, говорит Деев. Сбрасывать такие бумаги еще экономически оправданно.

    Это видно и на примере России, которая за последние годы фактически избавилась от вложений в американские гособлигации в сотни миллиардов долларов в начале 2018 года до 9,9 млрд долларов в начале 2020 года. Это довольно символические 2% всех золотовалютных резервов России.

    Вместо американских бумаг Россия активно скупала золото, а также евро и юань. И не прогадала. Золото всегда растет в цене в периоды кризисов, и текущие проблемы в мировой экономике не стали исключением. Европейская валюта сильна как никогда, и пробивает свои исторические пики - и Россия существенно заработала на этом.

    Несмотря на катастрофическое падение цен на нефть и траты на продажу валюты для поддержки российского рубля, золотовалютные резервы России почти каждую неделю показывают рост. В августе ЗВР РФ впервые в истории превысили 600 млрд долларов. И все благодаря валютной переоценке и росту цен на золото. Таким образом, оказался побит рекорд августа 2008 года, когда ЗВР России вплотную подошли к этой отметке.

    Для России перестройка структуры ЗВР с сокращением доллара до 24,5%, и одновременным увеличением доли евро до 30,8% и монетарного золота до 19,5%, оказалась полностью оправданным решением, говорит Михаил Коган.

    Россия не только накопила рекордные резервы, у нее еще и крайне низкий госдолг. Наши резервы уже даже превышают долги страны на целых 20%. Это четкое и понятное для мировой общественности доказательство финансовой устойчивости российской экономики.

    Если Китай решится в одночасье избавиться крупного пакета госдолга США, то это, конечно, чревато серьезным ударом по мировой финансовой системе, считает Коган. А подобная ситуация не выгодна никому. «Это утянет мировую экономику в затяжную рецессию. Поэтому такое решение покажет, что Пекин набрал достаточно сил, чтобы длительное время выдерживать давление такой ситуации, и нашел новые рынки сбыта», - указывает Деев.

    Но, скорее всего, Китай будет вести распродажу только 20% трежерис, причем постепенно (как это делала и Россия), что окажет щадящий эффект на мировые рынки. Особенно если это будет идти в связке с действиями ФРС, которая фактически займется монетизацией госдолга, считает Коган. «Бенефициаром может выступить золото и евро, которое воспринимается как конкурент доллару. В условиях беспрецедентной по размеру стимулов монетарной политики драгоценный металл имеет хорошие шансы продолжить рост», - заключает собеседник.

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