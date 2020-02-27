США и Британия накачивают Россию нефтедолларами

Российская нефть марки Urals нарасхват по всему миру. Неожиданно интерес к ней проявили наиболее агрессивно настроенные против РФ страны – США и Великобритания. Резко нарастила закупку нашей нефти и Турция. Почему главные геополитические противники Москвы помогают российской экономике рублем?

Россия увеличила экспорт нефти в 2019 году на 2,7% – до 257,5 млн тонн, сообщает Росстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС). В деньгах Россия заработала на этом 121 млрд долларов.

Проблем с продажей нефти у России нет, а в структуре продаж наметились необычные изменения. Так, в прошлом году сразу три страны резко нарастили закупку российской нефти – это США, Великобритания и Турция, передает РБК.

Парадокс в том, что две из них являются политическими противниками России на мировой геополитической арене. Одной рукой США покупают российскую нефть, в том числе у Роснефти, а другой – вводят санкции против трейдерской дочки Роснефти. Великобритании в последний год из-за Брексита не до России, однако и с этой страной отношения более чем холодные. Почему же главные геополитические враги России покупают у нее нефть?

США и Великобритания никогда не входили в число крупных покупателей нефти у России. Однако прошлый год стал исключением. Американцы закупили в 2019 году почти в 2,5 раза больше российской нефти, чем годом ранее – на 2,2 млрд долларов. В физическом выражении поставки выросли в 2,6 раза – с 1,8 млн до 4,7 млн тонн.

«Возможно, американским политикам неприятно, что закупка нефти из России увеличилась, но это ведь не запрещено», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Россия оказалась в выигрыше благодаря американским санкциям, запрещающим экспорт венесуэльской нефти. Так исторически сложилось, что Венесуэла была в числе крупнейших поставщиков нефти в США. Это сегодня Соединенные Штаты добывают собственную сланцевую нефть, однако до сланцевой революции США были чистым импортером энергоресурсов.

«Власти США сами убрали с рынка тяжелую высоковязкую венесуэльскую нефть. А российская нефть по соотношению цены и качества хорошо подошла для замены. Хотя российская Urals – более легкая, но она во многом схожа с венесуэльской. В итоге и наши компании остаются в прибыли, и американские», – говорит Юшков. Что касается дальнего расстояния, то доставка нефти морем не так дорога, как в случае с СПГ, добавляет он.

Любопытно, что США не особо и нужна импортная нефть.

«Американцы в конце 2019 года стали нетто-экспортером нефти, то есть они экспортируют больше, чем импортируют. Теоретически они могли бы выйти на самообеспечение и вообще ничего не экспортировать»,

– говорит Юшков.

Однако на практика все выглядит по-другому. Дело в том, что американские нефтеперерабатывающие НПЗ технологически были заточены под переработку специфической тяжелой вязкой нефти из Венесуэлы. Именно поэтому даже когда у США появилась возможность добывать собственную нефть, спрос на венесуэльскую нефть сохранился. Американским компаниям выгодней перерабатывать более дешевую венесуэльскую нефть, чем более дорогую легкую американскую. Собственную низкосернистую нефть США экономически лучше направлять в сыром виде на экспорт, что они и делают.

Поэтому неудивительно, что когда власти США запретили покупать венесуэльскую нефть, местные НПЗ переключились на недорогую и схожую по характеристикам российскую нефть. Сначала санкционный запрет привел к острому дефициту на рынке США и под ударом оказались главные игроки американской нефтепереработки – Citgo Petroleum, Valero Energy и Chevron. Российская нефть стала спасительной.

Тем более,что в рамках соглашения ОПЕК+ государства-экспортеры урезали в первую очередь добычу тяжелых сортов, сохраняя объемы поставок более дорогой легкой нефти. По данным Refinitiv Eikon, с октября 2018 года по март 2019 года Саудовская Аравия снизила экспорт сернистых сортов в Европу почти вдвое, а Ирак – более чем на 40%.

Эксперт ФНЭБ считает, что США вполне могут и дальше наращивать закупку российской нефти взамен венесуэльской. Но если завтра введут санкции уже против российской нефти, то американские НПЗ найдут других поставщиков.

Пока Роснефть легко отделалась – санкции были введены только против ее трейдерской дочки, которая экспортировала венесуэльскую нефть. Обойти эти санкции несложно – экспортом венесуэльской нефти займется другой трейдер компании.

Однако риск введения санкций против самой Роснефти никуда не делся. Жесткие санкции будут означать запрет на проведение операций в долларах, и опосредованно, и в других валютах, арест активов и счетов в США.

«По сути, Роснефть становится "токсичной" компанией, и все отказываются с ней работать. С одной стороны, проще выполнить санкции и не экспортировать нефть из Венесуэлы. С другой стороны, у Роснефти остается объем невыбранных средств по предоплате за нефть. Если она откажется от экспорта венесуэльской нефти, то эта предоплата пропадет», – говорит собеседник.

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Кроме того, добавляет он, у Роснефти есть доли в ряде венесуэльских добычных проектах, и хотя речь идет о небольших объемах добычи – 3-4 млн тонн, все равно, отказ от продажи этой нефти означает убытки от замораживания инвестиций и выплаты кредитов.

На что решится Роснефть в итоге не ясно. Но пока компания не спешит выполнять санкции, указывая на их незаконность. Возможно, Роснефть надеется на то, что США побоятся ввести санкции против крупнейшего игрока в мире на нефтяном рынке. Во-первых, от запрета покупать нефть у Роснефти пострадает много европейских компаний и стран, что ухудшит отношения США и ЕС . Во-вторых, уход с рынка такого крупного игрока сразу поднимет цены на нефть. Для администрации Дональда Трампа это просто недопустимо, потому что автоматически означает взлет внутренний цен на бензин в самих Штатах. Американцы такого не прощают.

Еще один геополитический противник – Великобритания – также более чем в два раза нарастила закупку российской нефти в прошлом году. По данным ФТС, британцы заплатили России 1,2 млрд долларов за 2,4 млн тонн. Тогда как годом ранее поставки не превышали и 1 млн тонн.

Несмотря на неприязнь к РФ, британцы не брезгуют закупать российскую нефть. При этом, у них в отличие от американских НПЗ, выбор куда больше. Проблема в том, что традиционные поставщики нефти в Британию сдуваются.

Российская нефть заместила, с одной стороны, европейскую нефть, добываемую в Северном море, а с другой – африканское топливо, поставки которого сократились. Так, традиционные поставщики из Алжира и Нигерии поставили в прошлом году на 13% и 48% меньше нефти, чем в 2018 году.

«В Великобритании наблюдается падение собственной добычи плюс падение добычи в Северном море у Нидерландов и Норвегии, которые поставляют нефть в королевство. Месторождения в Северном море истощаются, там добывают все меньше и меньше. Поэтому потребность в импорте нефти у Великобритании увеличиваются, и они наращивать закупку у России, с которой, на самом деле, и раньше был налажен канал поставок», – говорит Игорь Юшков.

«В последнее время постоянно идут разговоры о якобы высокой зависимости европейских стран от российского газа. На самом деле, Европа зависит от российской нефти намного больше, чем от газа.

Великобритания тоже всегда покупала и российскую нефть, и уголь в больших количествах», – отмечает эксперт.

Не стоит забывать, что Европа осталась также без иранской нефти из-за санкций США. Все это приводит к тому, что российская Urals в Европе просто нарасхват. «Все нефтеперерабатывающие заводы ищут Urals или ее аналоги. И очевидно, что этой нефти на всех не хватит», – рассказывал Reuters один из европейских нефтетрейдеров.

Наконец, в числе новых любителей российской нефти оказалась Турция. Она закупила в четыре раза больше топлива из России – 8,2 млн тонн, и в 3,5 раза больше в деньгах – на 3,7 млрд долларов.

Здесь российская нефть заменяет, судя по всему, азербайджанскую, а также иранскую нефть. «Азербайджан в 2019 году уменьшил добычу нефти. Плюс Турция, возможно, стала придерживаться санкций, запрещающих покупку иранской нефти, и постепенно обнуляет экспорт из Ирана», – рассуждает собеседник.

В 2020 году в России прогнозируют те же объемы добычи нефти, что и в 2019 году, поэтому ожидаются и аналогичные объемы экспорта. А вот сколько Россия в итоге заработает на этом – сейчас сказать никто не берется. Тем более в условиях нарастающей паники из-за агрессивного распространения коронавируса за пределами Китая. Эта ситуация уже выливается в падение цен на нефть. К 27 февраля они в прямом смысле рухнули до многолетних минимумов. Последний раз котировки Brent опускались ниже 52 долларов за баррель только в декабре 2018 года. Если черное золото будет стоить так немного весь год, то это неизбежно приведет к снижению нефтяных доходов России.

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