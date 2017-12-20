Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

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25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:43  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
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Что России нужно от сына Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи теоретически мог бы восстановить заключенные его отцом с россиянами сделкиФото: Ismail Zitouny/Reuters
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к Владимиру Путину. Как сообщили СМИ, он попросил Россию поддержать его на президентских выборах. Главу государства в Ливии должны избирать весной. Есть ли у молодого Каддафи шансы на успех? И может ли Москве быть интересным отклик на его просьбу? Подробности...
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Почему люди не забывают Доктора Лизу

Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближнимФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним. Подробности...
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Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

Коллапс в британском аэропорту, возможно, только первая ласточка больших событий и переменФото: Facundo Arrizabalaga/EPA/ТАСС
Теракт, ошибка применения военных технологий или учения британских кибервойск? Чем больше противоречивой информации поступает по итогам расследования причин гигантского сбоя в работе одного из лондонских аэропортов, тем больше возникает вопросов. Тем более что есть признаки того, что сами британские власти все больше склоняются к версии... очередного «вмешательства России». Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

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          Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

          Официальная статистика не всегда отражает реальную картину   25 декабря 2018, 20:50
          Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью?

          Минфин раскритиковал качество подсчетов Росстата. В частности, ведомство плохо рассчитывает показатель реальных доходов населения, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. К расчету этого показателя, по его словам, есть «очень большие претензии»: как считаются реальные доходы населения, знает, наверное, только сам Росстат. «Потому что качество счета этого показателя ужасно», – отметил глава Минфина. Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

          При этом, добавил Силуанов, как считается реальная зарплата, которая составляет большую часть в реальных доходах населения, считается более-менее понятно, достоверно. А вот с расчетом инфляции большие проблемы. Росстат до сих пор считает показатель вручную: информацию о стоимости продуктов из потребительской корзины сотрудники ведомства собирают, фотографируя на телефон ценники в магазинах, рассказал Силуанов.

          Эти расчеты надо менять: Росстат мог бы задействовать источники Федеральной налоговой службы, у которой, к примеру, есть вся информация о розничных продажах, добавил Силуанов.

          «Росстат на самом деле важнейшее ведомство, которое пользуется устаревшими технологиями и старейшими инструментами. Сейчас совершенно другие требования к Росстату, потому что реализуем нацпроекты, другая отчетность», - отметил первый вице-премьер.

          Интересно, что с такой жесткой критикой Силуанов выступил после того, как премьер Дмитрий Медведев сменил главу Росстата. На должность Александра Суринова был назначен Павел Малков из Минэкономразвития. А до этого о необходимости усовершенствовать систему госстатистики заявил президент Владимир Путин на Большой пресс-конференции.

          На нового главу Росстата, судя по всему, возлагаются большие надежды – реформировать неповоротливую службы статистики. Потому что собирать данные по ценам вручную в цифровую эпоху, конечно, нонсенс. Необходимо обновление команды, принципов и методов работы, считает Силуанов.

          «На достаточно высоком уровне прозвучали вполне обоснованные сомнения в соответствии официальных данных и экономической реальности. Необходимость в реформировании Росстата не вызывает сомнения. С другой стороны, смена руководителя ведомства еще не является гарантией того, что точность статистической отчетности повысится», – говорит Виталий Манжос из ИК «Алго Капитал».

          При этом практические значение правильной экономической статистики сложно переоценить. Точное значение инфляции позволит более точно оценивать реальные доходы населения, а значит, и уровень жизни в стране, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

          Кроме того, ЦБ РФ принимает решение по величине ключевой ставки также на основе оценки уровня инфляции, которая формируется на основе расчетного индекса потребительских цен в стране. «В зависимости от уровня инфляции также принимаются решения об индексации пенсий, социальных выплат, тарифов естественных монополий и коммунальных предприятий. Таким образом, возможная ошибка в исходных статистических данных способна привести к принятию неверного макроэкономического решения, последствия которого будут касаться каждого жителя страны», – говорит Манжос.

          Однако вопросы к официальной статистике возникают как у экономистов, так и у населения. Например, когда Росстат, с одной стороны, показывает рост средней зарплаты, а с другой – падение реальных располагаемых доходов россиян. «Непонятно, почему при ускорении роста ключевой составляющей реальных располагаемых доходов населения – реальной зарплаты – динамика этих доходов оказывается негативной. Ведь таким образом картина жизни россиян выглядит искаженной», – отмечает Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

          Как такое возможно – приходится додумывать экономистам самим, ведь других статданных нет. Одни считают, что такая картина может быть следствием роста МРОТ, в итоге часть зарплат просто вышла из серой зоны, отсюда такой рост средних реальных зарплат. Другие полагают, что такая ситуация говорит о снижении заработной платы в теневом секторе экономики, который не просчитывается. В самом ведомстве весной вообще говорили о неких особенностях методологии.

          Что касается населения, то оно, как правило, с недоверием относится к официальным показателям инфляции, например, в 4%, потому что ощущает более высокий рост цен. Почему так происходит? Понятно, что данные у Росстата все-таки усредненные: на один товар цена выросла на 10%, а на другой упала на 6%, в итоге усредненный показатель дал плюс 4%.  С другой стороны, оторванность от реальности происходит потому, что потребительская корзина, по которой считаются цены, устарела ровно так же, как «ручная» система сбора цен.

          Росстат мониторит цены не на те товары и услуги, которые большинство россиян потребляет в реальной жизни, и не в тех пропорциях, объясняет Петр Пушкарев из ГК TeleTrade. «Например, в потребительской корзине будет много макарон и килограммов картофеля, и меньше, чем должно быть, всего остального. Условно, посчитают стоимость того кефира, на который статистическое ведомство когда-то «положило глаз», и который дорожает не сильно. Тогда как вы покупаете детям йогурт, который вырос в цене сильнее», – поясняет собеседник. Или Росстат считает динамику цен на вышедшее из моды пальто, которое средний потребитель, как считается, покупает раз в три года. Тогда как в реальности потребитель на такой пальто в магазине даже не взглянет, и меняет его чаще. 

          «В итоге ваш реальный средний чек в магазине может вырасти на 20% за полгода, а по Росстату цены выросли только на 2%. Именно потому, что вы покупаете не ту марку макарон и не в том магазине, что ведомство», – говорит Пушкарев.

          «Состав потребительской корзины достался нам из прошлой эпохи. В ней традиционно был предусмотрен один поход в кино или театр на человека в год. А расходы на доступ в Интернет, например, вообще не учитывались. С появлением онлайн-касс вполне логично обновить методику и сделать расчет инфляции почти в реальном времени»,

          – отмечает Жарский.

          Более того, Росстату предлагают отказаться от расчета инфляции, очищенной от продовольствия и энергоносителей. «С точки зрения повседневных расходов россиян, именно последние две компоненты, а также транспорт и оплата услуг ЖКХ, составляют основу их ежемесячного бюджета и в любом случае должны входить в состав новой формулы Росстата»,– считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

          Еще одна важная проблема – это не до конца прозрачные методики расчетов статистического ведомства. При этом, службе госстатистики как части госаппарата сложно оставаться беспристрастной, что показывает не только российский, но и мировой опыт в целом. «С психологической точки зрения они нередко склонны делать поправку на преобладающий гласный или негласный социальный заказ. Поэтому официальные макроэкономические данные и прогнозы порой воспринимаются с изрядной долей скепсиса. С другой стороны, механизация и информатизация способна существенно снизить значение «человеческого фактора» в статистических исследованиях», – говорит Манжос.

          Автоматизировать процесс сбора информации, составить более реальную «потребительскую корзину», а также обновить методику расчетов макроэкономических показателей и сделать ее открытой  – этим предстоит заняться новому главе Росстата. Кроме того, ведомству придется также научиться объяснять более доступным и понятным языком важную для населения статистику.  

          Вслед за сменой главы Росстата смениться, скорее всего, и команда в целом,  так как в силу субъективизма методик заставить старую команду «считать по-новому» не всегда возможно, считает Жарский. 


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