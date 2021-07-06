Российское кино потеряло идеального патриота

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6 июля, вторник  |  Последнее обновление — 13:15  |  vz.ru
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Французы устроили скандал из-за шампанского в России по ошибке

Французские виноделы обсуждают проблему, которой не существует Артем Геодакян/ТАСС
Французские виноделы устроили настоящую истерику из-за того, что Россия якобы запретила называть им напиток из Шампани шампанским. Французы заявили, что приостановят поставки, а потом начнут писать на этикетках «игристое вино», как того требует закон. На самом деле документ не направлен против продукции из Шампани. Более того, теперь ни один российский винодел не имеет права писать слово «шампанское» на бутылках со своим игристым без одного важного уточнения. Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить vkusvill.ru
После того, как сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью, скандал в Сети и, как считается, угрозы вынудили ее руководство отказаться от этой затеи и принести извинения. И противники, и сторонники гей-рекламы уверены, что бренд «похоронил свою репутацию». Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Донбасс переманивает Америку на свою сторону

До саммита в Женеве братство украинских и американских военных казалось нерушимым Oleksandr Rupeta/Zuma/ТАСС
Республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Лучше бы «зеленая феминистка» молчала

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Девушке Анналене, конечно, прикусить бы язычок, извиниться и отползти на время, но она начала реально бычить на критиков, обвинять их в сексизме, утверждать, что ей не в чем каяться и не за что извиняться. Подробности...

Можно ли доверить жизнь и здоровье интернету

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Между «экспертами-любителями» и теми, кто профессионально трудится в сфере здравоохранения, возникла острая конкуренция. Вопрос «кого слушать», когда речь идет о нашей жизни и здоровье, стоит того, чтобы рассмотреть его со всей тщательностью. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

В США начинается решающая битва за власть

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американская либеральная элита, установившая контроль над Белым домом и обеими палатами Конгресса, вовсе не собирается отдавать власть. Стоящие за Демпартией США транснациональные корпорации, международные финансовые группы и Большая Цифра попросту не могут позволить себе роскоши политической нестабильности. Подробности...
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Гей-пропаганда во «Вкусвилле»

Грядет новый финансовый кризис

Россия должна объединить Донбасс

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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
  • «Розыгрыш»

  • «Любовь и голуби»

  • «Москва слезам не верит»

  • «Ширли-мырли»
Довольны ли вы качеством капремонта, проведенного в вашем доме?
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    Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?

    Российское кино потеряло идеального патриота

    «Фигура вторая. Печальная»    6 июля 2021, 12:00
    Фото: «Любовь и голуби», киностудия «Мосфильм»
    Текст: Дмитрий Дабб

    У Владимира Меньшова было всё – семья, друзья, карьера, талант, народная любовь и академическое признание. Но он же учил: больше всего волком завыть хочется тогда, когда всего добился в жизни. Оскароносный режиссер и тонкий актер мечтал расстаться с кино и посвятить себя стране как политик – и не успел, уйдя в сумрак на 82-м году жизни. Увы, в его лице Россия потеряла не только большого художника.

    Феномен Владимира Меньшова не в народной любви – с ней как раз всё понятно, раз речь об авторе, чьи хиты времен журнала «Советский экран» живут в XXI веке как хиты YouTube. Его феномен – в отсутствии явной ненависти со стороны коллег по цеху, этого террариума единомышленников. При тех вводных, которые имел, он должен был в этой ненависти купаться, потому что кинематографисты почти во все времена и во всех странах – это фронда, а Меньшов всегда был «товарищем начальником», которому за державу обидно.

    Он регулярно оказывался за то, против чего интеллигенция ворчала: за войну в Чечне и за присоединение Крыма, за четвертый срок Путина и за «Единую Россию», за советский патриотизм и за русский Донбасс. До конца дней своих занимал пост председателя Общественного совета при ФСИН РФ – филиала ада на земле, по мнению либеральных правозащитников, но не их одних.

    В 2007-м, когда многое еще было можно, Меньшов отказался вручать награду MTV за нахальный боевичок «Сволочи», где дети-диверсанты для товарища Сталина великую войну выигрывали. Сейчас за такой фильм – фальсифицирующий и очерняющий – возбудили бы дело еще на стадии сценария, то есть товарищ начальник все-таки победил.

    Помимо прочего, это было его амплуа. Один из трех «Оскаров» в истории русского кино и непререкаемый народный статус как минимум двух картин (про Москву и про голубей) вынуждают считать Меньшова наперво режиссером. Но, если по совести, он был киношником широкого профиля, а прежде всего актером – на пять собственных кинофильмов у него сто двадцать ролей в чужих, и в первой же Меньшов – образцовый председатель колхоза, борющийся за трудовую дисциплину.

    Далее – везде. Будучи сыном чекиста, он регулярно играл чекистов, а еще, помимо них, политруков, прокуроров, президентов, канцлеров, отцов-командиров и просто отцов – и так вплоть до верховного мага Гесера, чей совковый по антуражу коллектив воевал с гламуром темной стороны Москвы.

    Начальственный рык, командный гав, грубоватый юмор и резонерство в пиджаке удавались ему столь хорошо, что актера утверждали на роли реальных «шишек», на которых он внешне был ни капли не похож – от маршала Устинова в «Брежневе» до маршала Жукова в «Ликвидации».

    Когда народный артист России пересаживался в кресло режиссера, то амплуа не менял и мог показаться невыносимым, проговаривая прописные истины не терпящим возражений тоном. Молодежи он предписывал отвечать за свои поступки («Розыгрыш»), мужчинам – не спиваться и не бегать за курортницами («Любовь и голуби»), женщинам – не быть потребителями и чаще помалкивать, чтобы стало обручальным им Садовое кольцо («Москва слезам не верит»). Патриарх – он во всем патриарх. Теперь таким говорят: «Ок, бумер».

    Но «бумер» действительно был «ок», не потому ли ему прощали все и прощали всё: русофобию в «Голубях», сексизм в «Москве», непотизм в режиссуре (три главные роли в пяти фильмах ушли жене, Вере Алентовой) и членство в партии «Справедливая Россия», которую многие политологи считают «днищем» при живой ЛДПР.

    Даже те кинокритики, кто чаще обличает режим, чем плохое кино, не предъявляли Меньшову за «ватность», как будто он их близкий родственник. И дело тут не в таланте. Таланты Никиты Михалкова – как актерские, так и режиссерские – тоже никто не оспаривает, что не помешало его фамилии стать синонимом сервильности в устах многочисленных коллег, журналистов и зрителей.

    Кстати, Меньшов Михалкова тоже терпеть не мог – со времен «перестройки» и по сию пору. Не в том ли разгадка?

    Частично – в том. При всей своей патриархальной державности, столь противной борцам за светлое будущее, Меньшова отличали принципиальность, порядочность и честность – он не льстил ни народу, ни власти, ни эпохе, а потому легко выхватывал из нее самую суть. «Не взорвался старый дом – рухнул новый за углом».

    Его герои часто несовершенны, чтоб не сказать ущербны. Их обстоятельства прискорбны, чтоб не сказать унылы. В его мире воздается только праведникам, а приспособленцы живут нелепо и пошло, выигрывая за жизнь всего два раза и только по рублю. «Прежде чем что-то получить, нужно заслужить», «если будешь есть, быстренько почисти лук» – и другие протестантские истины.

    Зритель этих нравоучений оставался массовым, пока режиссеру еще были интересны хеппи-энды. Когда он в них разочаровался, то стал достоянием синефилов. Фарс «Ширли-мырли» хотя и вплелся в культурный код россиян, принят ими поначалу не был: соотечественники не сразу уловили, что пляски разномастных чертей с алмазами – лучшее кинематографичное отражение 1990-х, когда вся страна спивалась и сходила с ума.

    Последний в карьере фильм «Зависть богов» не понят и не принят до сих пор, поскольку Меньшов насыпал соли на раны бойцов с обеих сторон, показав поздний СССР разлагающимся трупом, а диссидентов – паразитами государственного чрева. С такой правдой о себе не мог смириться уже никто, поэтому страна сделала вид, будто пятого фильма у Меньшова вообще не было.

    Он тяжело переживал этот провал, как отрыв от чаяний народа, который, как ему казалось, понимал, с которым никогда не сюсюкал и которого принципиально не предавал, всегда выбирая одну с ним сторону – хоть за «вежливых людей», хоть против Ельцина.

    Похожий больше на соседа по даче, чем на известного всей стране актера, и оставаясь универсальным кинематографистом до мозга костей, Меньшов оказался своего рода идеальным (а значит, не настоящим) чиновником, как Булдаков - идеальным генералом, а Ливанов – идеальным сыщиком. Из тех, что не путают родину с Его Превосходительством, соотечественников – с электоратом, ляп – с точкой зрения, а большое кино – с открыткой к патриотическому празднику.

    Но, как предупреждал сам Меньшов, если кто вдруг идеальный получился, то жизнь его обязательно поправит. Он умер не как чиновник и не как «звезда», а так, как умирают теперь пожилые родители – от коронавируса. И это тот случай, когда всей страной можно сказать – осиротели, не кривя душой, не соскальзывая в постиронию и накрепко помня, что Москва слезам не верит.

    Редакция газеты ВЗГЛЯД выражает соболезнования всем родным и близким народного артиста России Владимира Валентиновича Меньшова.

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