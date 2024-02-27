В масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф.

Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.

Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

Газовый рынок Европы вернулся в 1990-е Несмотря на зиму, цены на газ в Европе упали до минимума 2021 года, то есть вернулись до докризисного уровня. Однако эта новость омрачается тем, что потребление газа в Европе упало до минимума с 1995 года. И, скорее всего, Европе уже никогда не удастся вернуться до докризисного пикового спроса. Что ждет европейский рынок газа в 2024 году? Подробности Перейти в раздел

Русские солдаты разрушили миф о мощи американских танков В зоне спецоперации уничтожен первый американский танк Abrams. ВСУ возлагали большие надежды на применение этой машины. Сама разработка долгое время пользовалась репутацией «непобедимого чуда инженерной мысли». Что на практике означает уничтожение столь значимой для Запада модели танка и каковы дальнейшие перспективы использования противником этих машин в зоне СВО? Подробности Перейти в раздел

Освобождению Авдеевки способствовали три ключевых решения Авдеевка полностью зачищена от украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Таким образом, фактически подведена черта под операцией по освобождению этого пригорода Донецка, ставшего одним из наиболее укрепленных районов украинской обороны. Операция показала и тактическую хитрость российского военного руководства, и новое качество российских войск в целом. Подробности Перейти в раздел

ЦРУ подтвердило правоту России при начале СВО За последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз. Эти объекты позволяют американской разведке собирать огромные массивы специфической информации, а также координировать многие операции как в приграничье, так и в тылу России. В чем заключаются особенности этих объектов и почему их работа абсолютно доказывает правильность начала СВО? Подробности Перейти в раздел

Киев мстит Белгороду за провалы на фронте ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности Перейти в раздел