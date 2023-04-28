Байдену осталось рассчитывать только на лекарства

Взгляд
28 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
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Как российские технологии прорывают санкции Запада

Атомная станция «Аккую» находится на финальных стадиях подготовки к пуску АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС
Российский и турецкий лидеры приняли участие в торжественной церемонии по случаю загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Этот проект имеет высочайшее значение, в том числе для России. Запад поставил задачу вытеснить российские технологии с мирового рынка, однако в итоге все происходит наоборот.  Подробности...
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Чего добивается Польша грабежом посольства России

Польша украла деньги у российского посольства Ирина Полина/ТАСС
Польша все активнее входит в конфронтацию с Россией. На этот раз в Варшаве решили изъять все деньги со счетов российского посольства и торгпредставительства. Чем продиктован такой шаг, какие краткосрочные и среднесрочные цели преследует Польша, чем ответит Москва и возможны ли дипломатические отношения между странами в дальнейшем?  Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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Москва вынудила США начать исполнение зерновой сделки

Украинское зерно запрещают по всей Европе Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
Украина столкнулась с целой серией критически важных обстоятельств, прямо касающихся одного из главных ресурсов этой страны – зерна и сельскохозяйственного экспорта как такового. Похоже, что Россия таки вынудила Запад исполнять зерновую сделку. И это может иметь большие последствия и для киевского режима, и для решения всего украинского кризиса.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Для русских естественно быть имперцами

Пётр Колчин
Пётр Колчин, политолог
Ответственность нашей страны выходит далеко за пределы современной России. Русский солдат и стоит на пути тех, кто желает ввергнуть постсоветское пространство в хаос. И каждый российский школьник невольно отмеряет границы Русского мира от Бреста и Кишинева. Подробности...

На новых территориях люстрации неизбежны

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Если человек воевал в Донбассе и убивал жителей региона – и получит в Таврии, или в ЛДНР, или в любом другом регионе России какую-то государственную должность или депутатский мандат – это будет выглядеть, как предательство. Подробности...
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Бунт на европейском климатическом корабле

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Проблемы в экономике Евросоюза радикально снизили возможности государств финансировать масштабное строительство «зеленой» инфраструктуры. Подробности...
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За что убрали Такера Карлсона

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Си все-таки позвонил Зеленскому

ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
  • Майские

  • Новогодние
Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
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    Байдену осталось рассчитывать только на лекарства

    80-летний президент США Байден решил выдвинутся на второй срок. Его оппоненты, однако, публично сомневаются в физических способностях американского лидера занимать столь ответственную позицию. Рейтинг одобрения деятельности Байдена бьет антирекорды, а значительное число опрошенных американцев и вовсе выступили против выдвижения действующего президента США на новый срок. Даже сотрудники Байдена в Белом доме жалуются на его старческие проблемы. Именно поэтому еще один американский политик, Никки Хейли, заявляет, что в случае переизбрания Байден не проживет весь свой второй срок: «Я думаю, что, если вы голосуете за Джо Байдена, вы действительно рассчитываете на президента Харрис (вице-президента США), потому что мысль о том, что он доживет до 86 лет, не является чем-то вероятным» /Рисунок Александра Зудина/

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