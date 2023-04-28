Антироссийские санкции пускают под откос доллар Байдену осталось рассчитывать только на лекарства 80-летний президент США Байден решил выдвинутся на второй срок. Его оппоненты, однако, публично сомневаются в физических способностях американского лидера занимать столь ответственную позицию. Рейтинг одобрения деятельности Байдена бьет антирекорды, а значительное число опрошенных американцев и вовсе выступили против выдвижения действующего президента США на новый срок. Даже сотрудники Байдена в Белом доме жалуются на его старческие проблемы. Именно поэтому еще один американский политик, Никки Хейли, заявляет, что в случае переизбрания Байден не проживет весь свой второй срок: «Я думаю, что, если вы голосуете за Джо Байдена, вы действительно рассчитываете на президента Харрис (вице-президента США), потому что мысль о том, что он доживет до 86 лет, не является чем-то вероятным» /Рисунок Александра Зудина/ Нажать для увеличения