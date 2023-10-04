Пашинян сбросил в пропасть священное для армян наследие

Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

Рублю потребуется помощь извне Доллар снова превысил отметку в 100 рублей. Однако экстренного заседания от ЦБ не последовало, как это было в августе. Между тем эксперты уверены, что рублю больше неоткуда ждать поддержки, кроме как от властей. В противном случае рубль может ослабнуть и до отметки в 110 за доллар. Когда власти вмешаются? Подробности Перейти в раздел

Евросоюзу достанется кусок Украины похуже «Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – провозгласила глава МИД Германии Анналена Бербок. В реальности итоги конфликта будут для Европы иными. Больше Евросоюза от него потеряет только Украина, и то лишь потому, что Украина потеряет почти все. Подробности Перейти в раздел

Украинским военачальникам Россия заранее определит наказание Российские следователи заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». В чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем? Подробности Перейти в раздел

Провал «контрнаступа» ведет к поражению украинской валюты Курс украинской валюты, который киевский режим административными методами зажал более года назад, скоро снова будет стремительно падать. А все потому, что с 3 октября Нацбанк Украины снова решил отправить гривну в свободное плавание. Почему принято такое решение и при чем здесь провал украинского «контрнаступления»? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел