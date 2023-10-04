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    Сергей Миркин Сергей Миркин Западу нужна затяжная война до последней украинки

    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

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    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

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    Пашинян сбросил в пропасть священное для армян наследие

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    Армяне потратили грандиозные усилия и десятки лет в попытке создать независимое государство на территории, называемой ими Арцах, которая когда-то входила в состав древнеармянского государства. Прямо сейчас Арцах (или же Нагорно-Карабахская Республика, НКР) превращается в обычный регион Азербайджана. Баку арестовывает руководителей Нагорного Карабаха и устанавливает в регионе собственные органы власти. Больше ста тысяч армян бросили свои дома и покинули НКР. Все это стало прямым следствием того, как армянский премьер Никол Пашинян предал интересы своего народа и отказался защищать интересы армян Нагорного Карабаха.

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    Рублю потребуется помощь извне

    Доллар снова превысил отметку в 100 рублей. Однако экстренного заседания от ЦБ не последовало, как это было в августе. Между тем эксперты уверены, что рублю больше неоткуда ждать поддержки, кроме как от властей. В противном случае рубль может ослабнуть и до отметки в 110 за доллар. Когда власти вмешаются? Подробности

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    Евросоюзу достанется кусок Украины похуже

    «Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – провозгласила глава МИД Германии Анналена Бербок. В реальности итоги конфликта будут для Европы иными. Больше Евросоюза от него потеряет только Украина, и то лишь потому, что Украина потеряет почти все. Подробности

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    Украинским военачальникам Россия заранее определит наказание

    Российские следователи заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». В чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем? Подробности

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    Провал «контрнаступа» ведет к поражению украинской валюты

    Курс украинской валюты, который киевский режим административными методами зажал более года назад, скоро снова будет стремительно падать. А все потому, что с 3 октября Нацбанк Украины снова решил отправить гривну в свободное плавание. Почему принято такое решение и при чем здесь провал украинского «контрнаступления»? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

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