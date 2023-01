Шведы проявили максимальную жестокость к «шпиону России» 20 января 2023, 19:00

Фото: Elmar Krenkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Текст: Евгений Крутиков

В Швеции завершился суд по делу о шпионаже в пользу России, один из обвиняемых получил пожизненное заключение. Это дело рискует стать одним из наиболее скандальных в истории страны. Оно вскрыло колоссальный ущерб, нанесенный военной разведке северного королевства, которое все еще надеется стать частью НАТО. По обвинению в шпионаже в пользу России окружной суд Стокгольма осудил двух братьев. Младшему – Пайаму Киа – 35 лет, он получил десятилетний тюремный срок. Старшему – Пейману Киа - 42 года, он получил пожизненное. Для гуманистической и либеральной Скандинавии, где даже массовых убийц сажают максимум на четверть века, такое почти немыслимо. Что же случилось? «Суд посчитал подтверждённым тот факт, что эти люди в течение почти десяти лет от имени РФ и ГРУ среди прочего получали и разглашали иностранной державе секретную информацию, которая может нанести ущерб безопасности Швеции», – говорится в официальном сообщении суда. В Швеции есть два вида наказания по статьям за шпионаж. Если человек только собирался передать что-то секретное иностранному государству и стал собирать соответствующие данные, он может получить от 8 до 17 лет. Если передача данных уже состоялось, это может потянуть на пожизненное. Шведские гуманизм и либерализм заканчивается ровно там, где начинается национальная безопасность королевства. Другое дело, что скандинавское пожизненное – это вам не колония «Черный дельфин». Могут даже выпустить на многодневную побывку для свидания с семьёй. Самый известный шпион в истории Швеции Стиг Берлинг, работавший на СССР все 1970-е годы, получил как раз пожизненное. Первые 30 месяцев его держали в одиночной камере и даже предлагали обменять Рауля Валленберга, пока им не доказали, что Валленберг давно умер. После этого режим Берлингу ослабили, он перестал быть объектом торга, вышел на побывку для встречи с женой – и вместе с ней через советское консульство на Аландских островах благополучно бежал в СССР. Редкостная жестокость, которую проявил стокгольмский суд в отношении старшего брата Киа, может быть объяснена его работой. Официально он трудился в Шведском продовольственном агентстве (ШПА), расположенном в Уппсале, где братья и жили. Эта организация следит за качеством еды в магазинах и питьевой воды в кранах, – эдакий вариант Роспотребнадзора, только с большим упором на экологию. Идеальное место работы для Греты Тунберг. Только вот Пейман Киа был профессиональным шведским разведчиком, отвечавшим за работу за границей, в том числе, за нелегальную агентуру. Его позиция в ШПА была прикрытием, которая позволяла ему ездить с командировками по всему миру. Есть неподтверждённая информация, что братья Киа могли по линии продовольственного агентства посещать и Москву. До перехода на работу ШПА старший официально служил сперва в СЭПО (SAPO – Служба безопасности, которая братьев и арестовала), а затем в Must – в военной разведке королевства. Можно сказать, что Пейман Киа сделал неплохую карьеру в шведском разведсообществе. А теперь суд считает доказанным, что он при этом десять лет работал на ГРУ. Официально братьям вменили около сотни сверхсекретных документов, якобы переданных РФ или кому-то еще. Учитывая специфику работы Пеймана Киа, теоретически он мог контролировать всю агентурную разведку Швеции за рубежом. Тогда это реально самый большой шпионский скандал за всю историю Швеции. Тот же Стиг Берлинг, работая на СССР, не слишком вредил национальным интересам королевства, поскольку служил в основном в миротворческих силах ООН на Ближнем Востоке. А Пейман Киа имел доступ к самым чувствительным секретам. Существенная деталь: братья Киа по своему этническому происхождению персы, и карьера Пеймана в разведке была завязана, в том числе, на свободное владение им персидским языком, поскольку Иран и Афганистан важные направления даже для шведов. Что касается младшего брата, он работал в основном курьером и связным при старшем. На эту тему Многие аспекты следствия и суда над ними засекречены. Но СЭПО утверждает, что начало расследование ещё в 2017 году, когда осознало факт утечек из разведки. Тем не менее, никаких результатов это не дало. В какой-то момент контрразведка пошла на обыск квартиры братьев в Уппсале в их отсутствие. Выяснилось, что в компьютерах было специальное оборудование для шифрования, а младший вёл что-то вроде дневника. Там имелись странные записи типа «800 000 в месяц ГРУ», а также инструкции по сокрытию следов денежных проводок и внесения наличных. В Швеции контроль за финансами подданных доведен до такой степени, что ты даже дополнительный личный счёт в банке открыть не сможешь без использования знаменитого IBAN (международного номера банковского счёта) и личной карточки, которая выдается каждому шведу чуть ли не с рождения. Поэтому Пайман Киа, выполняя функции семейного бухгалтера, пытался укрыть от королевских налоговых инспекторов наличные. Их тоже нашли в квартире братьев, как и ссылки, доказывающие, что Пайам собирался покупать золото в слитках, которое государство отследить не может. На компьютере старшего СЭПО также разглядела следы использования 18 флешек с секретными данными. При этом контакт с россиянами (или кем-то там ещё; суд и следствие не установили кураторов братьев Киа) происходил по незабвенной схеме времён холодной войны: через закладки. Старший брат информацию добывал, а младший передавал – оставлял контейнеры с флешками где-то в окрестностях Уппсалы, а потом забирал деньги и инструкции. В этой схеме агент не контактирует с куратором и отсутствуют электронные следы, в частности, пресловутый трафик, за которым любят следить все контрразведки мира. Заподозрив в какой-то момент неладное, Пайам Киа сломал и вынес из дома жесткий диск своего компьютера и выкинул его в урну на ближайшей автобусной остановке. Но за ним уже следили. Братьев задержали в 2021-м, два года шёл суд. У адвокатов была возможность если уж не выиграть процесс, то хотя бы уменьшить тяжесть приговора, но вместо этого один из них решил схохмить. Нашёл где-то то ли бумаги страховой компании, то ли материалы шведского ГИБДД, из которых следует, что машина его клиента попала в ДТП с машиной, на номерных знаках которой были литеры GRU (реальные номера, распространённые в регионе Гётеборга). Адвокат предложил приобщить эти материалы к делу, поскольку они-то «уж точно свидетельствуют о связи его подзащитного с ГРУ». Судья юмор не оценил. Пожизненное, конечно, вытекло не из этого, а из того, что СЭПО сумело предоставить какие-то дополнительные аргументы и добиться максимально жесткого приговора. При этом более пострадавшей считается Must – военная разведка, однако прикинуть объем ущерба невозможно – он не в кронах, а в плохо исчисляемых категориях. Но со временем мы наверняка увидим продолжение этой истории просто в силу того, что такого скандала Швеция не видела со времён убийства Улофа Пальме.