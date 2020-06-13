Убийство Улофа Пальме списали на постороннего

Одно из самых загадочных политических убийств за всю мировую историю - гибель премьер-министра Швеции Улофа Пальме - объявлено раскрытым. Шведская прокуратура огласила имя убийцы. Однако при ближайшем рассмотрении легко убедиться, что имеется куда более убедительная и обоснованная версия этого преступления.

Прокуратура Швеции объявила о закрытии дела по факту убийства 28 февраля 1986 года премьер-министра королевства Улофа Пальме. Прокурор Кристер Петерссон заявил, что в результате длительного расследования следствие пришло к выводу, что убийцей Пальме является графический дизайнер Стиг Энгстрём. Ранее в Швеции несколько раз называли Энгстрёма перспективным подозреваемым, но в основном журналисты и писатели, проводившие самостоятельные расследования (это очень популярный в Швеции жанр). А поскольку Энгстрём в 2000 году покончил с собой на фоне депрессии и тяжелой болезни, то ему предъявить обвинение нельзя. Потому дело закрыто.

Шведская полиция десятилетиями демонстрировала полную некомпетентность и теперь закрыла дело таким образом, чтобы избежать установления каких-либо мотивов и не предъявлять реальных доказательств. Прокурор Петерссон сам признается, что следствие не выявило неких новых доказательств, а виновного определили по показаниям свидетелей. По факту Петерссон просто указал пальцем на удобного обвиняемого. А политические версии полностью игнорируются.

В этой истории очень важен все-таки мотив. Улофа Пальме одни чуть ли не боготворили, а другие искренне ненавидели. Для одних он был социалистом, борцом за права угнетенных. Для других – воплощением надвигавшего глобализма (такого слова даже не было еще, но в воздухе витало), крайним либералом, для которого права человека важнее интересов нации. В принципе, этого достаточно для теракта. Но все-таки, как правило, требуется спусковой крючок. Всемирно известных премьер-министров убивают за конкретные действия, которые они совершают на своей рабочей позиции.

И очень маловероятно, что некий графический дизайнер из-за одних ему известных мотивов убил самого популярного в государстве политика. Есть версия куда более убедительная.

Загадочный револьвер

Напомним, что премьер-министр Швеции с женой Лизбет 28 февраля 1986 года пошел вечером в кино в центре Стокгольма. Социалист, борец за все хорошее и против всего плохого, Улоф Пальме демонстрировал такую форму открытости: старался вести максимально обычный для политика первого ранга образ жизни, и у него никогда не было охраны. Выйдя из кинотеатра, чета Пальме решила пройтись по Сваевеген, хотя было уже почти 23.00. Через двадцать минут к ним подошел неизвестный мужчина и выстрелил премьер-министру в спину. Вторым выстрелом была легко ранена Лизбет Пальме. Улоф Пальме умер по прибытию в больницу, а нападавший убежал в сторону Туннельгатан, поднялся по ступенькам на Мальмскилльнадсгатан и трусцой побежал по улице Давида Багареса Гата, где его и видели в последний раз.

Сначала стокгольмская полиция пыталась решить вопрос «по горячим следам». Почти сразу же после убийства был задержан правый активист Виктор Гуннарссон, распространявший листовки с нападками на Улофа Пальме. Его полтора месяца продержали в тюрьме, но никаких доказательств не нашли. Гуннарссон, которого подвергали разнообразному давлению в Швеции, эмигрировал в США. В декабре 1993 года его полураздетое тело было найдено в Северной Каролине с признаками насильственной смерти. В убийстве Гуннарссона обвинили бывшего местного полицейского по фамилии Андервуд, у которого швед увел жену.

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Оружие, которое использовал убийца Пальме, не найдено до сих пор. Это был револьвер, потому гильз на месте происшествия не осталось. Осколки пуль были извлечены из одежды четы Пальме и указывали на Smith&Wesson .357, потому полиция бросилась искать по всей Швеции аналогичные револьверы. Они проверили несколько сотен таких револьверов. Один «подозреваемый» револьвер был выловлен аж в 2006 году в озере Даларна. Его многократно проверяли, но в конце концов бюро криминалистической экспертизы заявило, что не может привязать этот револьвер к убийству Улофа Пальме.

Еще один подобный револьвер, числившийся украденным, оказался у наркоторговца Сигварда «Сигге» Седергрена, который на смертном одре поклялся, что за два месяца до убийства Пальме одолжил револьвер местному наркоману и рецидивисту Кристеру Петтерсону – почти полному тезке нынешнего генерального прокурора. Через три года Петтерсона наконец задержали (все эти годы шведская полиция возилась с револьверами и опрашивала свидетелей) и предъявили для опознания Лизбет Пальме. Та его опознала, но не слишком убедительно. Тем не менее, тогда полиция объявила Кристера Петтерсона убийцей премьер-министра. Очень хотели закрыть «глухарь».

Сперва Петтерсону впаяли огромный срок, но апелляционный суд освободил его из тюрьмы и снял все обвинения. Судьи указали на отсутствие внятного мотива для убийства, отсутствие орудия преступления и очевидные ошибки при проведении опознания вдовой премьера через три года. В 2004 году Кристер Петтерсон умер во время приступа эпилепсии.

Как возник новый подозреваемый

На этом осмысленные действия шведской полиции закончились. Начались странные метания. В шведской следственной практике запрещено упоминать имена подозреваемых даже во внутренней переписке полиции. Это считается нарушением гражданских прав, поскольку подозреваемый – это не осужденный, и случайная утечка его фамилии может закончиться для подданного шведской короны потерей репутации. Потому для всех фигурантов шведские полицейские вынуждены придумывать не всегда логичные клички. Например, за Гуннарссоном закрепилась кличка «33-летний» («33-aringen»). Почему – не понятно, поскольку на момент убийства Пальме ему было 36 лет.

Поскольку орудие убийства найти не могли, то полиция сосредоточилась на поисках свидетелей, которые просто по факту своего нахождения в районе перекрестка улиц Сваевеген и Туннельгатан автоматически тоже становились потенциальными подозреваемыми. Полиция сразу исключила таксиста, поднявшего по рации тревогу, и двух девушек, сидевших в соседнем автомобиле. Они бросились оказывать премьеру первую помощь. Так появился «Человек из Скандии», Skandiamannen. Он же Стиг Энгстрём, официально объявленный сейчас убийцей Улофа Пальме.

В соседнем здании с местом убийства располагалась страховая компания «Скандия», в которой и трудился Энгстрём графическим дизайнером. Рисовал рекламные буклеты. Он родился в Индии в семье шведских торговых представителей, был застенчив, плохо сходился с людьми, но в то же время считался правым активистом, откровенно не любившим правительство социалистов и особенно Улофа Пальме. С другой стороны, его друзья показали, что Энгстрём по характеру своему вряд ли мог кого-то убить, хотя и проявлял интерес к оружию. Ходил в стрелковый клуб, в детстве собирал солдатиков. Его психотип до конца не изучен, этим просто никто не занимался. Но, скорее всего, это типичный случай недооцененного неудачника, находившего выплеск эмоций в участии в собраниях крайне правых политических групп. И у одного из его друзей был целый арсенал оружия.

Незадолго до убийства Пальме Энгстрём вышел из здания «Скандии», попрощался с охранником и пошел в сторону станции метро. Но уже через пару минут вернулся, сообщил тому же охраннику, что видел убийство Пальме и сам позвонил в полицию с телефона на ресепшене. Вот, собственно говоря, и все.

Впоследствии его допрашивали как свидетеля шесть раз на протяжении десяти лет. Сейчас прокурор Петерссон настаивает на том, что Энгстрём регулярно путался в показаниях, но никаких выводов из этого сделано не было. У него не брали отпечатки пальцев. Никому и в голову не пришло, например, провести смывы с рук на предмет определения остатков пороха. Физические доказательства против Энгстрёма до сих пор отсутствуют в принципе. Он был на месте преступления, и он примерно одного роста с преступником (около 180 см). На нем было темное пальто до колен, как и на предполагаемом убийце.

Но примерно с десяток человек видели своими глазами, как убийца побежал трусцой по Туннельгатан, а далее там где-то пропал. А Энгстрём через две минуты вернулся в здание «Скандии», где поговорил с охранником и позвонил в полицию. Чем вообще думают в прокуратуре Швеции?

Стиг Энгстрём (Goran Arnback/EXPRESSEN/EPA/ТАСС)

След из ЮАР

21 февраля 1986 года, то есть ровно за неделю до своего убийства, Улоф Пальме выступил с докладом перед так называемым «народным парламентом Швеции против апартеида». В эту организации входили не только члены риксдага, но и общественные деятели, представители партий и организации, священники и все-все-все. Кроме того, на заседании присутствовали руководители Африканского национального конгресса (АНК), включая замещавшего заключенного Манделу Оливера Тамбо. В заключении своей речи Улоф Пальме сказал: «Апартеид не может быть реформирован, он должен быть разрушен».

Благодаря особой увлеченности Улофа Пальме борьбой с апартеидом в ЮАР, Стокгольм к этому времени превратился в одну из основных легальных баз АНК, наравне с Лондоном. Считалось даже, что правительство Пальме через швейцарские банки участвует в финансировании АНК. А международный авторитет Пальме, имидж и его искренняя убежденность в своей правоте придавали действиям АНК особый романтический оттенок. Выступления наподобие того, что было 21 февраля, дополнительно легитимизировали необъявленную личную войну, которую Улоф Пальме вел против белого правительства ЮАР.

В Претории на это реагировали крайне зло. Для злобы существовала специализированная организация - Бюро гражданского содействия (Civil cooperation bureau). Создана она была по инициативе тогдашнего министра обороны ЮАР генерала Магнуса Малана и представляла из себя некую помесь «эскадрона смерти» и разведгруппы. Сотрудники Бюро убивали активистов АНК по всему миру, включая Западную Европу. Весь перечень совершенных ими убийств, террактов и нападений на офисы АНК составить невозможно. Это не удалось даже органам люстрации после падения режима апартеида.

Резидентуру ССВ в Стокгольме возглавлял тогда один самых известных южноафриканских шпионов Крэйг Уильямсон. Сколько человек его люди убили по всей Африке, не поддается подсчету. Кроме того, Уильямсон отвечал и за операции прикрытия, дезинформации и даже за снятие пропагандистских фильмов. Ему удалось инфильтрировать в местное отделение АНК своего человека, а также найти связи в окружении Улофа Пальме. Предполагается, что Крэйг Уильямсон сам или через агентессу Оливию Форсайт поддерживал контакт с главным конфидентом Пальме – Бернтом Карлссоном, на тот момент министром иностранных дел по вопросам Северной Европы, а впоследствии спецпредставителем по Намибии. Карлссон затем станет заместителем генсекретаря ООН и погибнет во взорванном ливийцами самолете над Локерби.

В группу Уильямсона в Швеции входили капитан Дирк Кутзее, Рой Аллен, Энтони Уайт, ранее служивший в полиции Родезии, лейтенант Питер Каслтон и швед Бертиль Ведин, бывший сотрудник шведских спецслужб, задерживавшийся за проникновение в офис АНК в Лондоне. Возможно, что в планировании убийства Улофа Пальме участвовал майор Атол Фиссер по кличке «Иван Грозный».

В 2006 году неожиданно всплыла пленка камеры видеонаблюдения в стокгольмском аэропорту Орланда от февраля 1986 года (тогда это была техническая новинка и большая редкость), на которой несколько неотчетливо виден человек, похожий на полковника Юджина де Кока, на тот момент руководителя ССВ. А на данный момент де Кок в ЮАР отбывает два пожизненных срока и еще 212 лет сверху за преступления против человечности. Но активно торгуется. Он несколько раз обещал еще президенту Зуме дать показания по всей деятельности ССВ, включая убийство Улофа Пальме, в обмен на помилование. Это же требование как раз и ставит под сомнения его показания. Де Кок, мол, что угодно расскажет, лишь бы его выпустили.

Без предъявления обвинений

В 1996 году шведские полицейские приехали в освобожденную от апартеида Южную Африку, чтобы начать свое расследование. В самой Швеции горячим сторонником южноафриканской версии убийства Пальме был тогдашний начальник шведской службы безопасности Тимми Линдстрём. Он до сих пор убежден в этом и считает основным мотивом убийства финансирование АНК шведским правительством через Швейцарию.

Все вышеперечисленные личности так или иначе были допрошены или опрошены. Некоторые из них открыто признали свое участие в убийстве Улофа Пальме. Непосредственным исполнителем называют родезийца Энтони Уайта, которого страховал Бертиль Ведин. Ведина дополнительно обвиняют в взрыве бомбы в стокгольмском офисе АНК, но он все отрицает. Достать его крайне сложно, поскольку он с тех пор безвылазно живет на Северном Кипре и лет ему уже 79. Достать Уайта тоже представляется проблематичным, поскольку после убийства Пальме он бесследно исчез и больше его никто и никогда не видел.

Крэйг Уильямсон, которому 70, в какой-то период активно давал интервью, изрекая максимы типа «я уважаю людей, которые готовы умереть за свою страну, но я восхищаюсь теми, кто готов убить за свою страну».

Когда корреспондент Би-би-си спросил его, почему поведение южноафриканской разведки было таким агрессивным и резко контрастировало с общим фоном холодной войны, он ответил, что бомбардировки НАТО в Югославии убили больше людей, чем южноафриканские отряды убийц по всему миру.

Шведская полиция не предъявила никаких обвинений ни одному гражданину ЮАР, несмотря на полученные признательные признания де Кока, Каслтона и Кутзее. В Стокгольме шепотом говорят, что дело тут в первоначальной поспешности полиции, которая стала хватать кого ни попадя, не имея доказательств. Инцидент с Петтерсоном, который был оправдан апелляционным судом, вообще сильно подорвал желание полицейских и прокуроров кого-либо арестовывать и обвинять в убийстве Пальме.

В случае же с южноафриканской бригадой убийц были те же проблемы, что и с предыдущими обвиняемыми. Показать, где выброшено оружие, могли только Уайт и Ведин, а они недоступны. Никаких физических доказательств в их деле также не существует. Шведы махнули рукой и на тридцать с лишним лет впали в коллективную кому.

Почему сейчас?

В Швеции регулярно выходят книги, документальные фильмы и журналистские расследования сомнительного качества. Кого там только не обвиняют в убийстве Улофа Пальме. Неохваченными остались только инопланетяне и, что удивительно, русские\советские. Это, видимо, в силу дружественных отношений Улофа Пальме и СССР. В итоге крайним оказался графический дизайнер Стиг Энгстрём. Странный, застенчивый толстячок в очках, с нелепыми политическими взглядами и неудавшейся личной жизнью. «Человек из Скандии».

Также непонятно, зачем прокурору Петерссону захотелось именно сейчас объявить о закрытии дела об убийстве Улофа Пальме. Понятно, что обвинить юаровцев уже не удастся, но это и не остановит поток конспирологических версий и публикаций, а скорее наоборот только даст новый толчок самодеятельным расследованиям. К тому же очевидные нелепости посмертного обвинения Энгстрёма наверняка вызовут много вопросов к прокуратуре и лично Петерссону.

Но дело Пальме оставалось на данный момент самым таинственным и неразгаданным преступлением политического свойства (если забыть об убийстве Кеннеди). Фигура Пальме была настолько заметной в тот период, что до сих пор обстоятельства его убийства вызывают широкий интерес. И кто знает, может через некоторое время что-нибудь дополнительно приоткроется.