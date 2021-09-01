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Туристический сезон оказался лучшим для России

Российский юг оказался вне конкуренции Константин Михальчевский/РИА Новости
Летний отдых россияне провели в этом году в основном в России. Лидерами пляжного сезона стали Краснодарский край, даже несмотря на жесткие ковидные ограничения, и Крым. Они побьют прошлые рекорды по турпотоку. Для Крыма это вообще лучший сезон со времен развала Советского Союза. Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Земля и дети: Как в Северной Осетии добиваются справедливости

Беслан. Школа №1. Через год на этом месте должен быть воздвигнут мемориал Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Многие годы с деньгами здесь происходили очень разные вещи», и поэтому «придется резать по живому». А еще потому, что «у людей очень остро стоит запрос на справедливость». Такими словами и. о. главы Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло описывает то, что ему приходится делать каждый день. Ключевые объекты и стройки с и. о. главы региона посетил спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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В Польше мечтают о поглощении Украины

Украинские гастарбайтеры собирают польскую клубнику. Так в Варшаве видят интеграцию двух стран Patrick Pleul/DPA/picture-alliance/ТАСС
«Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!». Такими словами в Варшаве приглашают Киев к теснейшей интеграции с Польшей. Как будет выглядеть подобная интеграция и почему куда больше ее должна бояться не Россия, а Украина? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Америка поворачивает дышло

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Демократический выбор – это приговор, который выносит большинство. А большинство, как мы понимаем, не всегда право. Демократия хороша, если чаша с идеологией равенства перевешивает чашу с идеологией превосходства. Подробности...

Самочувствие русских – это вопрос национальной безопасности

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если наше государство наконец-то заинтересовалось тем, как себя чувствуют русские в Киргизии и Казахстане, то тем более негоже нам терпеть обиды на собственной земле. Подробности...
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Что Америке делать с Байденом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Последние скандалы вокруг американского президента Джозефа Байдена показывают, что с ним нужно что-то делать. Вопрос только в том, что именно. Подробности...
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За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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    В Польше мечтают о поглощении Украины

    Украинские гастарбайтеры собирают польскую клубнику. Так в Варшаве видят интеграцию двух стран    1 сентября 2021, 11:04
    Фото: Patrick Pleul/DPA/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!». Такими словами в Варшаве приглашают Киев к теснейшей интеграции с Польшей. Как будет выглядеть подобная интеграция и почему куда больше ее должна бояться не Россия, а Украина?

    Польские националисты хотят сделать Украине взаимовыгодное, на их взгляд, предложение. Речь идет о том, чтобы Киев отказался от ставки на немецкую карту и поставил на польскую. И вместо того, чтобы смотреть в рот Берлину, поучаствовал в региональных интеграционных проектах Варшавы.

    Об этом, в частности, пишет журналист Ежи Любах в Gazeta Polska Codziennie – одном из ряда польских СМИ, которые еще недавно считались радикальными, а сейчас, во время правления их единомышленников из партии «Право и справедливость» (ПИС), стали чуть ли не мейнстримными. Отражающими точку зрения польских властей по внутренней и внешней политике. В том числе и по вопросу подключения Киева к польским интеграционным проектам, которые, по мнению Ежи Любаха и его единомышленников, являются настоящим кошмаром для Москвы. «Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!» – уверяет пан Любах.

    Так есть ли чего бояться Москве?

    Да, польские проекты действительно весьма амбициозны. Касаются они не только Украины, но и всей Миттель-Европы – пространства Центральной и Восточной Европы. Изначально этот термин использовался для обозначения немецкой сферы влияния, а теперь же Польша хочет, чтобы это была ее сфера, и называет ее «Три моря» (Черное, Балтийское, Адриатическое – то есть все страны в треугольнике Грузия – Эстония – Словения), или же Межиморье. Разные по сути три проекта были объединены поляками в один для того, чтобы обозначить свое лидерство в этом огромном регионе.

    Польские националисты подчеркивают, что речь идет о лидерстве для сдерживания России. «В противостоянии возрождающейся империи Польша сегодня не одинока. Большинство порабощенных народов обрели независимость, Литва, Эстония и Латвия связаны с нами военным союзом и укрепляющимися в рамках «Инициативы трех морей» экономическими контактами», – пишет Ежи Любах. Сама инициатива «Трех морей» объединяет Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию. «"Три моря" – это 120 миллионов жителей стран ЕС, "Три моря" сегодня являются огромной частью экономического развития Европы и наиболее динамично развивающейся ее частью», – говорит Анджей Дуда. Сейчас туда хотят включить Молдавию – и, естественно, Украину.

    Статус нужно заработать

    Но возникает вопрос: а зачем тогда такой великой Польше, консолидирующей всю Восточную Европу, столь нужна нищая Украина? Ответ простой. На самом деле польская интеграция буксует. Прежде всего потому, что Польшу лидером Восточной Европы считают в основном лишь сами поляки.

    «Польше не удалось сделать «своей» даже Вышеградскую группу, а она уже на Трехморье замахивается... Чехия и Словения считают поляков «бедными родственниками», и под них не идут и не пойдут. Словакия тут следует за Чехией. Для Венгрии Польша – тактический союзник в противостоянии с Брюсселем, но однозначно лечь под Польшу она не готова. Пожалуй, готовы встать рядом с Польшей Румыния, Хорватия и Латвия, – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД Вадим Трухачев. – Польша слишком бедна, чтобы перехватить регион. Она может разве что работать как «главный смотрящий» от США. Но те же Чехия, Венгрия и Словения и в таком качестве под нее не лягут».

    И именно для увеличения геополитического веса Польше нужна Украина – для чего Варшава и играет на антироссийских настроениях Киева. «Польша выступала и выступает за разжигание украино-российского противостояния. Во-первых, поляки счастливы, что им удалось буферную зону передвинуть со своей территории дальше на Украину, а во-вторых, они точно знают, как продавать Западу противостояние с Россией. Не случайно Польша многократно заявляла о своей роли в евроинтеграции Украины, как ее адвоката, однозначно претендуя на высокий гонорар от сделки», – поясняет газете ВЗГЛЯД дипломатический советник главы ЛНР, кандидат исторических наук Родион Мирошник.

    Ну и, кроме того, за счет статуса нового смотрящего по Украине (который Польша получит в случае, если Киев откажется от немецкой карты в пользу польской), ей удастся повысить свое политическое влияние в регионе. Как же, Польшу выбрали вместо Германии!

    Не заплатят

    Следующий вопрос в том, зачем это нужно Украине? Пока что Украина к польским амбициям относилась вполне ровно. «Это не первый раз, когда проект «Междуморья» появляется на Украине – он тут циркулирует еще с 90-х годов. И пока особого результата нет», – говорит газете ВЗГЛЯД сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

    Все потому, что выгоды Киева от участия в польских геополитических авантюрах крайне сомнительны. Более того, простой анализ варшавских предложений показывает, что Москва должна не столько трепетать перед перспективами их реализации, сколько надеяться на то, что они воплотятся в жизнь. Ведь участие в них Украины приведет лишь к резкому ослаблению украинского режима, сокращению его зарубежного финансирования и даже изоляции.

    Во-первых, потому, что польские проекты не совсем соответствуют украинской идеологии. Ведь вопреки всей риторике, продвигаемый Варшавой проект Миттель-Европы является не столько антироссийским, сколько антинемецким. И дело не только в страхе Варшавы перед усиливающейся Германией, которая может потребовать от поляков вернуть подаренные Варшаве Сталиным восточнонемецкие земли, или же выплатить компенсацию изгнанным оттуда немцам. «Земли, репарации – это информационный шум. Дело в том, что немецкий бизнес оказался сильнее польского государства, и 30 лет он делал в Польше то, что хотел. Сейчас польские власти за огромные деньги были вынуждены выкупить у немцев медиаконцерн, который контролировал региональные газеты в Западной Польше, – говорит газете ВЗГЛЯД польский политолог Якуб Корейба. – При этом три четверти польских НПО работают на немецкие деньги и отрабатывают немецкие проекты. Поэтому статус Польши в рамках ЕС ограничивается Германией через влияние немецкого капитала».

    Полякам не нравится эта зависимость, они хотят увеличивать собственную самостоятельность – а делать это можно лишь за счет региональной интеграции. «В «ПиС» хотели создавать противовес Германии с Британией, но Британия вышла, Франция интерес к Восточной Европе не испытывает. Поэтому «ПиС» считает, что лишь наращивая потенциал Восточной Европы можно создавать противовес Германии», – продолжает Якуб Корейба.

    Польский интерес понятен, но вот зачем Киеву участвовать в антинемецком проекте Варшавы? Тем более что Украине – и это во-вторых – за это не заплатят. «На Германию ориентируются не потому, что это Германия, а потому, что это крупнейший игрок внутри ЕС, определяющий во многом политику внутри ЕС. И в рамках европейских амбиций Украины эта ориентация очевидна. Поляки же, при всем уважении или неуважении к ним, таким влиянием не обладают. У них есть лишь тесные связи с США. Так, для Украины было бы полезно одновременно взаимодействовать и с Берлином, и с Варшавой, но при этом не переориентироваться на одних в ущерб другим», – говорит Дмитрий Марунич.

    Ведь переориентация приведет к тому, что лидер Европы – Германия – попросту отвернется от уже порядком надоевшей Украины. А учитывая, что Джозеф Байден снова вернул Берлину статус главного европейского смотрящего Соединенных Штатов, ссора с Берлином может привести к ссоре с Вашингтоном.

    Поэтому Киев может в лучшем случае лишь попугать Германию возможностью участия в польских проектах – что и делают сейчас украинские власти. «Киев просто пока не получил от Берлина устраивающие местные элиты предложения и набивает себе цену. Если место Берлина кто и займет, то явно не Варшава. На первых ролях в этом вопросе стоит Лондон, все больше увеличивающий влияние на Украину. Киев ищет спонсоров, как собственно и Варшава, а объединение бедных имеет мало шансов на обогащение», – говорит Родион Мирошник.

    Кролик и удав

    Украинские элиты недовольны готовностью Берлина и даже в чем-то Вашингтона искать пути соприкосновения с Москвой. Существование украинского режима зиждется на российско-западном конфликте, поэтому Киев вполне может дрейфовать в сторону тех, кто готов помогать украинским властям подливать в этот конфликт керосинчика. «Если Германия будет давать меньше денег и не станет поддерживать все капризы Украины, то Киев может переметнуться к Польше. Но стратегически это будет попаданием кролика в объятия удава», – говорит Вадим Трухачев.

    Да, сейчас поляки делают все, чтобы не выглядеть удавом.

    «Польша не демонстрирует таких открытых имперских амбиций, она работает мягкой силой. Особенно что касается истории, культурных проектов и общего наследия – полно грантов, программ обмена, центров культуры. Ну и, конечно, есть экономика – все едут в Польшу на заработки. Даже Восточная Украина, Харьков, Днепр, Херсон, Николаев – все в Польше работают», – говорит газете ВЗГЛЯД украинский политолог Анатолий Октисюк.

    Однако историю сложно игнорировать. Украина для Польши была и остается не партнером, а едой. «С исторической точки зрения польская шляхта всегда рассматривала территорию украинской Галиции в качестве своих подмандатных земель с населяющим ее второсортным населением. К украинцам же относилась не как к равным, а как к крепостным или черни. Отношение не сильно изменилось и сейчас. Потому Польша равным партнером Украину не считала и не считает, только в качестве подпевалы в неких межгосударственных образованиях, где Польша себе отводит лидирующую роль. В Киеве об этом помнят, хоть и не всегда признаются», – говорит Родион Мирошник.

    Собственно, о «браке по расчету» говорят и сами польские националисты. «Нам не обязательно любить Украину, чтобы вставать на ее сторону в каждом конфликте с Россией. Этого просто требуют наши национальные интересы», – утверждает Ежи Любах. Вот только национальные интересы Украины, а также шкурные интересы украинских элит сейчас расходятся с польскими. Поэтому от варшавского предложения о создании украинско-польского альянса Киев, скорее всего, откажется. Не станет преподносить Москве такой подарок. 


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