Как Украина пришла к самым высоким ценам на газ в Европе

Долгие годы официальный Киев утверждал, что «на Украине дорогой газ из-за махинаций России». Но вот уже давно голубое топливо приходит в страну только с Запада, и внезапно выяснилось, что цена газа на Украине даже выше, чем в Евросоюзе. Как такое произошло и почему это даже выгодно Киеву - хотя и разоряет украинское население?

Пока спортсмены всего мира ставили новые рекорды в Японии, в Европе этим же занимались цены на газ. Если в начале прошлой недели спотовая цена газа достигала 520 долларов за тысячу кубометров, то уже к концу прошлой недели она превысила 546 долларов.

Причиной этого стал не только спрос, но и пожар на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе, где добываемый газ проходит деэтанизацию перед отправкой в страны ЕС. Уже подсчитано, что из-за пожара Газпром может сократить объемы экспорта на 3–5%. Что, впрочем, не особо скажется на финансах компании. Согласно прогнозам, газ в Европе будет стоить выше 500 долларов за тысячу кубометров как минимум до марта будущего года. И одна из тех, кого эти новости совсем не радуют – Украина, где – вот сюрприз – цены даже выше европейских. Почему?

Все выше и выше

Непростым российско-украинским газовым соглашениям уже не один год. Официальные лица в Киеве обычно все сводят к тому, что российский газ для Украины дорог, а его стоимость и саму безальтернативность поставок Россия якобы использует против Украины как энергетическое оружие.

И в этом Украина не оригинальна: страны ЕС тоже постоянно жалуются, подают иски в арбитраж. Что неудивительно. Газ – один из ключевых элементов в цепочке формирования себестоимости товаров и услуг. А поскольку ЕС в первую очередь экономический союз, цена на газ в любом из входящих в него государств в конечном счете влияет и на остальные.

Но вот парадокс. Если страны Европы периодически добиваются для себя каких-то скидок (Германия в 2013-м, Польша в 2012-м), то с Украиной все иначе. Сегодня на Украине цена колеблется от 445 (население) до 670 (промышленность) долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, в соседней с Украиной Белоруссии – 127 долларов.

И хотя Украина не раз пыталась добиться от Газпрома скидок и уступок, газ в итоге только дорожал.

Впервые это случилось еще при Ющенко, в 2005 году. Тогда у Украины был исключительно выгодный контракт: 50 долларов за тысячу кубометров (в Европе на то время – втрое дороже). Но украинцам не нравилось, что газ поставляет посредник «Росукрэнерго». Вернее, сменившая Леонида Кучму оранжевая власть попросту хотела встроить в схему своего посредника. Для чего нашла формальный повод: контракт не соответствует европейским нормам и должен быть разделен на два отдельных: контракт на транзит в ЕС и контракт на поставки собственно Украине. Только в Киеве не учли, что именно единый контракт и посредник обеспечивают такую низкую цену. В итоге в начале 2006 года цена выросла до 95 долларов, а к лету – до 135.

Для сравнения – прошлогодний пример из Польши, где посчитали, что контрактный российский газ стоит дороже сжиженного американского в среднем на 35–40 долларов. И начали добиваться пересмотра цены. Украина же в 2006-м получила почти трехкратный рост... и никак не отреагировала. Если не считать постоянных обвинений от политиков.

В 2009-м история повторилась. Россия и Украина перешли на прямые поставки. Цена выросла со 180–190 (2008 год) до 360 долларов. Это было дешевле, чем в ЕС, но в основном за счет транспортировки. В целом-то цена снова выросла.

До конца 2013 года, когда Янукович пытался спрыгнуть с поезда евроинтеграции и все же поехал на поклон в Москву. Но тогдашняя скидка (с 400 до 286 долларов) не в счет, ведь уже в марте майданная власть отказалась перечислять авансовые платежи (условие скидки). И цена выросла – до 485 долларов. Затем последовал громкий разрыв отношений. С тех пор в «Нафтогазе» утверждают, что не импортируют российский газ, и даже смастерили трогательный таймер. Цена, конечно же, снова выросла. В этот раз – за счет «виртуального реверса», ведь теперь импортерами газа значились европейские посредники.

При этом лейтмотив выступлений украинских политиков был примерно таким: газ дорогой, потому что российский, а Россия якобы нечестно торгует. Нужно переходить на европейские нормы, тогда газ будет дешевым. А если еще и наладить поставки из Европы, то еще дешевле за счет конкуренции.

В итоге конкуренция есть, нормы есть, а газ на Украине дороже, чем на европейских хабах. К тому же возникает вопрос: почему правительство Украины никак это не оспаривает? Да, Украина судилась с Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Но судился Нафтогаз, а не правительство. К тому же компания оспаривала якобы переплату, а не саму формулу ценообразования. Ведь никто в Киеве даже не пытался пойти на какую-то глобальную мировую с Газпромом, договориться о какой-то приемлемой для украинской промышленности цене на газ. Почему?

Ответы просты. Во-первых, текущие цены Украину полностью устраивают. Во-вторых, газ украинской промышленности больше не нужен.

Украинский дороже российского

Эти ответы лишь кажутся парадоксальными. Для начала вспомним контракт 2009 года, известный также как «контракт Тимошенко». В нем фиксировалась не только формула цены, но и объемы поставок. Причем недобор грозил Украине штрафами (которых, впрочем, она никогда не платила). Итак, в 2009–2019 годах Украина обязывалась закупать в России 52 млрд кубометров газа. Чтобы понять, насколько это много, легко сравнить динамику чистого импорта газа в постмайданные годы. В 2015-м – 15,3 млрд кубометров, в 2018-м – 10,6, а за январь – июль текущего года – только 1,15!

Падение колоссальное, поэтому его причины следует прояснить. Во-первых, в 2014-м отвалилась часть потребителей Крыма и Донбасса. Причем для Донбасса это в первую очередь заводы. Во-вторых, сокращение территорий и «оптимизация» отопления позволяют серьезно экономить.

К примеру, в 2020 году на коммунальную сферу (ЦО + газ для бытовых нужд) ушло около 10 млрд кубометров. До Майдана было до 20 млрд. Крупные потребители газа вроде заводов по производству удобрений давно остановились, теперь Украина удобрения импортирует. Ну а металлурги по максимуму сократили потребление газа в пользу того же пылеугольного вдувания. Да и производство сократили с 24 млн тонн в год до 18,5 (2020). Меньше металла – меньше газа, все один к одному.

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В итоге, если в 2013-м Украина потребляла более 50 млрд кубометров газа, а в 2012-м – почти 55, то в 2020-м – менее 30. Из них почти 20 она добывает сама. По привычке украинская власть еще заводит старую шарманку о плохой России и дорогом газе. Но, как видим, сегодня цены на газ на Украине высоки совсем не из-за импорта. Так «Нафтогаз» компенсирует «льготную» цену для населения. Еще раз: газ собственной добычи стоит на Украине дороже, чем любой импортный. Дороже российского, дороже европейского. И даже катарского – неслучайно его намереваются закупать уже и там.

С ценами еще проще. Правительству Украины выгодно их повышение – так оно выводит из тени налоги и наполняет бюджет. Другие способы не работают. Правда, это двойным рикошетом лупит по населению (рост цен на товары и на коммунальные услуги). Но за свободу нужно платить.

Чисто теоретически Украине было бы выгодно покупать газ у той же Белоруссии по 300 и даже по 400 долларов за тысячу кубометров. Поставлял же Лукашенко на Украину российский уголь. Но тут даже до споров с Газпромом не дойдет, не позволит ЕС. Ему такое положение вещей тоже выгодно: украинский экспорт не слишком докучает, свой бизнес производство на Украине не откроет. А у границ – всегда толпы украинцев. Жизнь на родине для них стала роскошью, и заработать можно только в Европе.