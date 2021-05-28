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НОВОСТЬ ЧАСА

Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока»

28 мая, пятница  |  Последнее обновление — 19:50  |  vz.ru
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    В Эстонии травят сторонника хороших отношений с Россией

    Юри Ратас настроен гораздо менее антироссийски, чем многие иные политики Прибалтики    28 мая 2021, 19:00
    Фото: Mihkel Maripuu/Reuters
    Текст: Валентин Жуков

    Человек, который с большой вероятностью может стать следующим президентом Эстонии – спикер Рийгикогу (парламента) Юри Ратас – оказался в центре скандала. А ведь этот политик демонстративно воздерживается от антироссийских выпадов и явно стремится ко взвешенным отношениям с Москвой. Кто и почему сейчас пытается уничтожить его репутацию?

    Все началось с того, что издание Eesti Ekspress опубликовало статью, из которой явствует, что Юри Ратас в бытность свою премьер-министром (а пост главы правительства он занимал с конца 2016-го по начало 2021-го) якобы использовал деньги налогоплательщиков не по назначению. По мнению издания, Юри Ратас во время руководства правительством вел чрезмерно роскошный образ жизни за бюджетный счет, а персональные траты премьера часто смешивались с партийными и государственными.

    Сытно ели и пили

    При этом даже авторы скандальной статьи признают, что состава преступления тут не оказалось, поскольку формально бюджетные деньги тратились в соответствии с целевым назначением. «Но позволительно ли премьер-министру ужинать за 1300 евро в ресторане на мызе Пядасте с тремя политическими советниками? Нормально ли платить тысячу евро за питание и напитки во время поездки на остров Абрука? Обоснованна ли покупка бутылок джина и тоника «на дорогу»? Вполне ли нормально в знак признательности отправлять врачу цветы на деньги Госканцелярии, то есть налогоплательщиков? По-моему, вопрос об обоснованности этого совершенно честный», – вопрошает журналист Холгер Роонемаа.

    По словам Роонемаа, у Ратаса уходило чересчур много денег на ужины с пятью важнейшими партнерами по коалиции – они встречались еженедельно, а иногда и по несколько раз в неделю. «Заказывали питание из очень хороших таллинских ресторанов. Алкоголь брали из шкафов Госканцелярии. Там принимались решения, обсуждались политические вопросы. Поскольку круг участников был таким узким, чиновников туда не привлекали, а других политиков – очень редко, то мы до конца не знаем, что там происходило. Но мы видим, что таких встреч было очень много. Около 30 только за последний год, и обошлись они в 7000 евро, если я правильно помню», – добавил журналист.

    Сам Юри Ратас своей вины не признает. «В своей повседневной работе я исходил из правил, которые действуют в обычной жизни – к примеру, поздравлять людей с днем рождения, на вечернем собрании предлагать людям ужин. Помимо проведения совещаний и официальных встреч нужно ходить людям в гости и обсуждать вопросы в более непринужденной обстановке... Для поездок, в которых питание не было организовано полностью, Госканцелярия закупала продукты и напитки, предназначенные для всех участников. Как во время работы на посту главы правительства, так и сейчас у меня найдутся лишь слова благодарности в адрес тех, кто был готов работать в таком напряженном ритме», – оправдывался Ратас в соцсетях.

    Состава преступления не нашли

    Антикоррупционная комиссия не нашла в итоге ничего предосудительного. «Утверждения в СМИ об использовании корзин с продуктами в личных интересах не соответствуют действительности. Покупка же кренделей и других подарков от лица премьер-министра не выходила за рамки обычной практики», – сказал член комиссии Марко Шорин. «Объяснения, которые Юри Ратас дал членам комиссии, были искренними и обоснованными», – добавил заместитель председателя комиссии по борьбе с коррупцией Валдо Рандпере.

    Однако тень на имя Ратаса все же оказалась брошена. Механизм травли уже включился. Нынешняя глава правительства Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) демонстративно заявила, что отныне в бюджете Госканцелярии больше не будет статьи «представительские расходы бюро премьер-министра». Каллас подчеркнула: «Деньги налогоплательщиков нужно использовать целесообразно, и я сама, конечно, намерена исходить из этого».

    Почему это может быть интересно российскому читателю?

    Момент первый – через несколько месяцев, в конце августа в Эстонии пройдут очередные президентские выборы. Ожидается, что Юри Ратас выставит на них свою кандидатуру и вполне может победить. Как гласили апрельские рейтинги, на тот момент Ратаса хотели бы видеть в президентском кресле 23 процента жителей Эстонии – в чем он на два процента опережает действующую главу государству Керсти Кальюлайд. Остальные возможные претенденты оказались еще ниже – академик Тармо Соомере (11%), заместитель председателя радикальной националистической партии (EKRE) Март Хельме (10%), юрист Юлле Мадизе (9%).

    Правда, президента в Эстонии выбирает не народ, а Рийгикогу (парламент). Для избрания главой государства удачливому кандидату нужно было заручиться поддержкой как минимум 68 депутатов (то есть не менее 2/3 состава парламента). Тем не менее, и народное мнение тоже кое-что значит – как ни крути, депутаты не прилетают с Марса, а выходят из народной массы.

    Если брать отношения Эстонии и России, то нынешний президент Керсти Кальюлайд подавала определенные надежды – особенно после того, как весной 2019 года она по собственной инициативе съездила в Москву и встретилась там с российским коллегой Владимиром Путиным. Но эти надежды оказались мимолетными – в дальнейшем Кальюлайд повела себя как типичный «ястреб», всячески призывая НАТО и ЕС все сильнее «закручивать гайки» в отношениях с Россией.

    Например, в конце апреля Кальюлайд призвала государства Западной Европы выслать, по примеру стран Прибалтики, российских дипломатов – в знак «солидарности с Чехией». И она же, Кальюлайд, неуклонно настаивает на том, чтобы лишить многочисленных эстонских русских права обучать своих детей в школах на родном языке. Также Керсти Кальюлайд призывает не снижать и без того высокие расходы Эстонии на вооруженные силы – дескать, они нужны в качестве гарантии от нападения России.

    Есть основания полагать, что Юри Ратас, находясь в кресле президента, повел бы себя по отношению к России иначе, чем Кальюлайд. Нет, на какие-либо дружеские инициативы с его стороны вряд ли можно было бы рассчитывать – лишь на нейтралитет и отсутствие резко враждебных шагов и заявлений. По нынешним временам и этого уже немало. Нужно учитывать, что значительную часть электората Центристской партии, которую возглавляет Ратас, составляют русскоязычные избиратели, а в самой партии присутствует весомое «русское крыло». Причем русские «центристы» постоянно заявляют о необходимости выстраивания конструктивных отношений с Россией.

    Сам Юри Ратас, пока возглавлял правительство, от ритуальных антироссийских жестов показательно воздерживался. Зато Ратас неоднократно заявлял, что Эстония не собирается требовать с России денег за «советскую оккупацию» – на чем настаивают правые политики. И он же призывал националистов отказаться от циничного разыгрывания «русской карты», настаивал на установлении межнационального мира в стране.

    Схватка бульдогов под ковром

    Особая и важная тема – русские школы. В Эстонии русскоязычные составляют до 25% жителей, в одном только Таллине их – до 47%. Согласно действующим сейчас в этом государстве правилам, в начальных школах нацменьшинств русские дети могут учиться на родном, а на так называемой гимназической ступени (10–12-й класс) на «негосударственном» языке может осуществляться до 40% преподавания. Все школы, например, Таллина, где мэром состоит «центрист» Михаил Кылварт, которые обратились в городское собрание с просьбой обучать на русском, данное разрешение получили.

    Однако оппозиционная Партия реформ за последние годы несколько раз выдвигала законопроект о полном переводе учебных заведений нацменьшинств на эстонский язык. Положение до поры спасал тот факт, что с конца 2016-го по начало 2021-го «реформисты» пребывали в оппозиции – а возглавляемая Ратасом и «центристами» коалиция предложения о ликвидации русских школ отвергала.

    В начале года в Эстонии состоялся очень странный «переворот». Сотрудники эстонской Полиции безопасности (КаПо) внезапно предъявили коррупционные подозрения нескольким высокопоставленным функционерам коалиционных Центристской партии и Консервативной народной партии (EKRE) – после чего Ратасу со своим кабинетом пришлось уйти в отставку.

    Наблюдатели сразу заметили, что это происшествие совпало с двумя событиями. Во-первых, в США лишился власти Дональд Трамп, пламенные симпатии к которому высказывало руководство EKRE. Во-вторых, развал прежней коалиции сделал невозможным запланированный ею в стране референдум, в ходе которого большинство эстонцев, как ожидалось, сказали бы «нет» узаконению гей-браков.

    Уже тогда председатель EKRE Мартин Хельме заявил, что у него возникают вопросы – не была ли внезапная отставка правительства результатом заранее спланированной спецоперации?

    Новую коалицию сколотили Центристская партия и Партия реформ. А «реформисты» возобновили атаку на русские школы. Ратас сместился на позицию спикера парламента, но, судя по всему, он намерен включиться в президентскую гонку. И тут вдруг «независимые расследователи» вывалили ворох «грязного белья» экс-премьера – такого, какого они сумели наковырять.

    Политолог и общественный деятель родом из Эстонии Максим Рева сказал газете ВЗГЛЯД, что ситуацию с Юри Ратасом и президентскими выборами следует рассматривать в контексте развернувшейся в стране борьбы либералов и консерваторов. «Прошлая коалиция была ярко выраженной консервативной, она отстаивала традиционные ценности. Нынешняя премьерская Партия реформ – они либералы, сторонники гей-браков. «Реформисты» наладили общий язык с либеральным крылом Центристской партии. И тем и другим неприятен Юри Ратас – политик не проамериканский, не проевропейский, а «проэстонский». Его отчетливо «топят», дабы оставить у власти Керсти Кальюлайд, полностью либералов устраивающую. Отсюда этот нелепый слив – подумать только, премьер-министра обвинили в использовании положенного ему по закону представительского финансирования, которого он ни разу по факту не превысил!» – констатирует Рева.

    По его мнению, если «либералы» сумеют «утопить» Ратаса, то это может вызвать раскол Центристской партии как минимум на две организации. «Противостояние будет нарастать. На стороне «традиционалистов» – поддержка большей части эстонского общества (в том числе эстонских русских), у «либералов» – на данный момент есть власть и, разумеется, поддержка зарубежного «большого брата». Но события в дальнейшем могут развиваться непредсказуемо», – заключает политолог.


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