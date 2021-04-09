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9 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 19:41  |  vz.ru
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    Эстонцы приравняли себя к неграм

    Эстонское самосознание требует новых компенсаций    9 апреля 2021, 19:00
    Фото: Ints Kalnins/Reuters
    Текст: Валентин Жуков

    Европейская цивилизация разрушила «исторический процесс развития эстонского народа и поработила его», поэтому Эстония должна требовать компенсации и извинений. От Германии, Брюсселя или даже Ватикана. По крайней мере, такие идеи озвучиваются сейчас в Таллине – вслед за требованиями компенсаций от России. Парадокс в том, что от кровавого нашествия Европы эстонцев в свое время защищали именно русские.

    На днях эстонское национал-консервативное издание Uued Uudised («Свежие новости») предложило властям своей страны потребовать от Германии компенсацию за стародавнюю «оккупацию» земель нынешней Эстонии немецкими рыцарями. Это не какая-нибудь маргинальная газетенка – данное издание обслуживает интересы ультраправой Консервативной народной партии (EKRE).

    Еще совсем недавно EKRE была представлена в эстонской правящей коалиции, ныне же это самая влиятельная в стране оппозиционная партия. Другими словами, предложения, исходящие от этой политической силы, следует рассматривать как позицию влиятельной части эстонских элит и стоящих за ними избирателей.

    Чем мы хуже негров?

    Статья в Uued Uudised с предложением попытаться истребовать деньги с Германии появилась неспроста. По мнению издания, сейчас для этого наступило самое благоприятное время, так как на Западе, дескать, нынче процветает тренд на покаяние. «Сегодняшнее общество, расизм явно не поддерживающее, почему-то платит деньги тем, кто просто является потомками бывших рабов. Такие новости приходят из американской Калифорнии и из других мест. Пособия также выплачиваются коренным народам Австралии и Новой Зеландии», – говорится в статье.

    Безымянный автор текста не отрицает, что Эстонии в обычных обстоятельствах требовать компенсацию от Германии за рабство прошлых веков было бы довольно абсурдно. Однако раз уж Запад сам вводит сейчас такие нормы политкорректности, что ставят все с ног на голову, то грех было бы эстонцам этим не воспользоваться.

    «Поскольку Запад уже начал распределять компенсацию среди всех угнетенных, а рабство эстонцев является вполне реальной исторической несправедливостью, то мы требуем свою долю», – подчеркивает автор статьи в Uued Uudised. По его мнению, если не успеть выставить претензии сейчас, то завтра может быть уже поздно. «Потому что самим немцам в Германии уже недолго осталось, а арабы и турки не несут ответственности за угнетение эстонцев», – считает автор.

    В общем, если уж можно чернокожим, то почему нельзя и эстонцам? «Почему бы на этом фоне не потребовать, чтобы Германия компенсировала рабство эстонцев? Эстонцы были рабами 700 лет, и родина немецких дворян, которые держали нас в унизительных условиях, до сих пор существует и компенсирует, извиняется и преклоняет колени», – говорится в статье.

    К слову, автор статьи в Uued Uudised считает, что требовать от немцев нужно не только материальную компенсацию за семь веков рабства. Нужно истребовать с немцев и словесные извинения. В частности, национал-консерваторы хотят, чтобы власти ФРГ «публично извинились перед прибалтийскими народами за вооруженные конфликты» – в том числе за битву 21 сентября 1217 года у Вильянди, когда объединенные войска немецких рыцарей-меченосцев, солдат архиепископа Риги, а также вассальных немцам ливов и латгалов (предков нынешних латышей) разбили эстонское ополчение. «Пусть канцлер ФРГ Меркель извинится за убийство эстонцев в этой битве – подобно тому, как это сделало правительство Новой Зеландии по случаю битвы, в которой британцы победили маори с помощью огнестрельного оружия», – требует издание.

    В Эстонии уже пошли споры – действительно ли такие требования следует предъявлять именно немцам? А может, все-таки датчанам?

    «Справедливости ради надо заметить, что первым историческим захватчиком территории нынешней Эстонии была не Германия, а Дания. 15 июня 1219 года датский король Вальдемар II разбил войска эстонского ополчения и захватил Северную Эстонию, основав крепость Ревель (ныне Таллин). Именно по этой причине герб Эстонской Республики сильно напоминает герб Датского королевства. Спустя некоторое время датчане продали Северную Эстонию другим захватчикам эстонских земель, наступавшим с юга с благословения папы римского – католическому Ордену немецких меченосцев. Его членами в большинстве своем действительно были немецкие дворяне, искавшие счастья за пределами своей родины. Однако сам орден формально был религиозной организацией, подчиненной Римскому престолу», – пишет эстонский публицист Аллан Хантсом.

    Раньше осмеливались требовать только у России

    Таким образом, по мнению Хантсома, требования о компенсации за средневековое рабство Эстонии следует предъявлять не столько Германии, которой в ту пору даже не существовало в качестве единого государства, сколько Ватикану и Дании. «Или Брюсселю, как современному представителю той самой европейской цивилизации, которая нарушила исторический процесс развития эстонского народа и поработила его. Между прочим, от крепостной зависимости у потомков немецких рыцарей эстляндских крестьян в 1816 году освободил русский царь Александр II», – напоминает публицист.

    «Кстати, согласно записи древнерусского летописца, датируемой 1030 годом, киевский князь Ярослав Мудрый, захватив часть эстонских земель, построил на месте местного городища свою крепость Юрьев (ныне Тарту). Поскольку сегодня власти Украины официально заявляют, что Ярослав Мудрый был «украинским», а не русским князем, то при желании компенсацию за причиненный территории нынешнего Тартуского уезда ущерб можно потребовать и с Киева», – с иронией заключает Хантсом.

    Тут стоит напомнить, что в Эстонии постоянно озвучиваются предложения затребовать денег с России – за «советскую оккупацию».

    Главным сторонником того, чтобы «стрясти» деньги с Москвы, зарекомендовал себя правый политик Урмас Рейнсалу. Так, например, в сентябре 2019-го, будучи во главе эстонского МИДа, Рейнсалу заявил, что «по части ущерба от оккупации у Эстонии есть право требования – и это право можно реализовать благодаря призыву к третьим странам о проведении международного правосудия». Рейнсалу считает, что в этом вопросе прибалтийским странам следует действовать сообща. «Если есть ущерб, пострадавшие и жертвы, то должен быть и виновник», – уверяет он. В 2018-м образованная по распоряжению Рейнсалу специальная комиссия при министерстве юстиции оценила размер этого «ущерба» примерно в 1,2 млрд евро.

    В отчете утверждается, что «из-за оккупации» уровень жизни в Эстонии значительно ниже, чем в Финляндии, а средняя продолжительность жизни на 3,5 года меньше. По мнению Урмаса Рейнсалу, «многие потери не могут быть измерены в деньгах, например разрушение государственности, культуры, образования». Рейнсалу считает, что «работу по оценке ущерба необходимо продолжать».

    Исчезнувшая память о боевом братстве

    Таким образом, предложения истребовать компенсацию уже не с России, а с одной из могущественных западных держав – для Эстонии нечто радикально новое. Датчане, шведы и немцы появились в Эстонии в начале XIII века, огнем и мечом завоевав местные земли и действительно загнав местные племена эстов в рабское состояние. Быть может, когда-нибудь в Эстонии даже вспомнят, что союзниками эстов в борьбе с западноевропейскими захватчиками являлись русские.

    Можно вспомнить и конкретные примеры. Поскольку папа римский провозгласил крестовый поход против «северных язычников», в Прибалтику, дабы пограбить местных жителей и одновременно «спасти свои души участием в богоугодном деле», хлынули толпы авантюристов. Уже к началу 1224 года в руках у независимых эстов из крупных населенных пунктов оставался только город Юрьев (ныне Тарту). Сюда сбежались люди из областей Сакала и Уганди, готовые до последнего биться с агрессорами. Из Новгорода на помощь им выступили двести русских дружинников во главе с князем Вячеславом (Вячко).

    Впервые немцы попытались вернуть Юрьев на Пасху 1224 года, но вынуждены были отойти после пятидневной неудачной осады. Снова к Юрьеву крестоносцы подступили 15 августа 1224 года с войском, намного большим, чем прежде – они погнали на войну и местных уроженцев из числа покоренных племен ливов и латышей (леттов). Прилегающие к Юрьеву поля покрылись шатрами, началась долгая осада. Немцы обратились к Вячко – ему пообещали беспрепятственно уйти со своими людьми, если он согласится сдать крепость. Князь отказался. Через две недели после начала осады немцы пошли на приступ. Захватчики стали подносить к воротам бревна, но, по словам, немецкого хрониста, «весь труд был напрасен, так как не пришло еще время возмездию Божьему».

    Осажденные открыли широкое отверстие в вале и стали через него скатывать вниз горящие колеса, направляя их на осадную башню и подбрасывая сверху кучи дров. «Но сильные христианские воины в доспехах разбросали огонь, разломали колеса, сбили силу пламени и защитили свою башню. Между тем другие нанесли дров и подожгли мост, а русские все сбежались к воротам для отпора», – рассказывает хронист Генрих Латвийский. В лютой сече немцы стали одолевать – все же их было куда больше. Вслед за немцами-тевтонами в замок вошли и их вассалы-латыши.

    «И тотчас стали избивать народ, и мужчин и даже некоторых женщин, не щадя никого, так что число убитых доходило уже до тысячи», – не скрывает кровавых подробностей Генрих Латвийский.

    По его словам, русские воины оборонялись дольше всего. Наконец им пришлось отступить внутрь укрепленного здания, но их, усталых и покрытых ранами, одолели, вытащили наружу и перебили – в том числе и князя Вячеслава. «Когда все мужчины были перебиты, началось у христиан великое торжество: били в литавры, играли на свирелях и других музыкальных инструментах», – торжествует немецкий хронист.

    Немцы укрепились в Прибалтике на много веков, создавая постоянную головную боль русским Новгородскому и Псковскому княжествам. Жившие в регионе народы оказались в неволе, и мало-помалу воспоминания о былом боевом братстве с русскими стерлись из памяти.

    А в настоящее время именно русских в Прибалтике назначили главными, извечными и единственными врагами эстонцев, латышей и литовцев. О 700-летнем рабстве у немцев, окончательно закончившемся лишь к началу XX века, предпочитали не вспоминать. До недавнего времени...


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