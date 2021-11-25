Новые власти Германии надеются на российскую молодежь

«К власти в Германии пришли поборники примата либеральных ценностей». Такими словами эксперты оценивают итоги долгих переговоров, которые привели наконец к формированию нового немецкого правительства. Как Берлин после Меркель будет строить отношения с Россией и почему он хочет дать безвиз молодым россиянам?

«Светофор заработал». Эти слова лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца подвели черту под почти двумя месяцами межпартийных переговоров и обозначили создание новой правящей коалиции. Правительство формируется из партий СДПГ (красный логотип, 25,7% голосов на выборах), «Свободные демократы» (желтый логотип, 11,5%) и «Зеленые» (соответственно, зеленый логотип и 14,8% голосов). Поэтому эту коалицию и называют «Светофор» - или, по-другому, «Ямайка». В совокупности у них 416 из 736 парламентских мандатов.

В рамках «светофора» канцлером становится глава СДПГ Олаф Шольц, а его однопартийцы получают ряд министерских портфелей, включая МВД и Минобороны. Вице-канцлером – глава Зеленых Роберт Хабек, получивший одновременно суперпост министра по делам экономики и климата. Представительница этой же партии Анналена Бербок, скорее всего, возглавит МИД. Лидер Свободных демократов Кристиан Линднер получает портфель министра финансов.

Официально коалиция будет создана не раньше декабря – когда соглашение будет принято и подписано на внутрипартийных слетах или (как в случае с «Зелеными») в ходе голосования членов партии. Однако эксперты уже оценивают курс будущего правительства и его шанс на политические выживание. В принципе, оценивают весьма скептически – слишком разные силы там собрались, слишком фантастические у них идеи. Но на данный момент коалиция и ее курс являются политической реальностью, с которой нужно всем считаться. В том числе и России.

Ряд экспертов призывали новое правительство резко ужесточить свой подход к России. «Коалиция должна преодолеть страх Германии перед конфронтацией и не должна реагировать на военные угрозы со стороны Москвы несогласованными предложениями диалога и компромиссов... Новое федеральное правительство должно использовать каналы связи с Москвой, чтобы четко обозначить «красные линии» и последствия агрессивных действий. Политика Германии в отношении России должна осуществляться в рамках ЕС и НАТО, а не разрабатываться Берлином в одностороннем порядке по отношению к Москве, как это было в прошлом», - пишет Юстина Готковска из Варшавского центра Восточных исследований.

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И, казалось, ее предложение не было принято – в документе прописали совсем иную формулировку. «Германо-российские отношения глубоки и разнообразны. Россия - важный игрок на международной арене. Мы понимаем значение стабильных и основательных отношений и потому продолжаем к ним стремиться. Мы учитываем двухсторонние интересы на основе принципов международного права, прав человека и европейского миропорядка, которому привержена и Россия», - говорится в коалиционном соглашении. Однако некоторые эксперты считают, что с нынешним правительством Германии Москве все равно придется непросто.

«Сильнейший удар»

«К власти в Германии пришли отнюдь не реалисты, на что многие надеялись, а поборники примата либеральных ценностей. Эти ценности им превыше, чем чьи-то национальные интересы, которые идут вразрез с западными ценностями. Новая глава МИДа, Бербок, училась в Лондоне и побывала в США, остальной мир она еще не знает. Будет с ним знакомиться, - пишет известный немецкий политолог Александр Рар. – "Зеленые" со своей критической повесткой победили над примирительной повесткой социал-демократов. Шольц, по-видимому, отдает отношения с Россией на откуп зеленым. Влияние канцлера во внешней политики, вероятно, не будет столь доминирующим».

Правда, на тот же «Северный поток - 2» (о котором нет в коалиционном соглашении вообще ни слова) госпожа Бербок повлиять не может. «Это частный проект. Министр иностранных дел не располагает полномочиями для решения такого рода вопросов, даже при наличии в них весомой международной составляющей», - поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Кроме того, по слухам, в процессе переговоров о создании коалиции «Зеленые» устно обязались оставить трубопровод в покое. По другим энергетическим вопросам, связанным с Россией, тоже опасности нет.

Да, на бумаге все выглядит угрожающе. «Сильнейший удар по России и «Газпрому»: Германия перейдет на другой вид энергии, уже готов план», - пишут украинские издания. Причем под этим планом подразумевается стремление участников коалиции переводить страну на чистые, а также возобновляемые источники энергии, включая водородное топливо.

Правда, на пути «сильнейшего удара по «Газпрому» стоит два не менее ключевых обстоятельства. Во-первых, газ и является одним из самых чистых видов традиционной энергии. Во-вторых, технологии возобновляемых источников энергии (включая водородное топливо) до сих пор крайне дороги, а также ненадежны – собственно, упор на них и был одной из основных причин, которые привели Европу к масштабнейшему энергетическому кризису в этом году.

Так что к плану «Светофора» по ускоренному переводу Германии на возобновляемые источники энергии скептически относятся сами немецкие эксперты. Конечно, этот переход будет проходить, но вот завершится он уж точно не в 2045 году и вообще вряд ли при жизни нынешних украинских пропагандистов.

Для проформы

Что же касается самой Украины, то позиция опять же выглядит достаточно жестко. «Будущее правительство Германии теперь записало в свою программу, что будет стоять на стороне Украины (против России.) Германия будет ратовать за возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины. Как Берлин хочет достичь подобной цели, не говорится», - пишет Александр Рар.

С другой стороны, а что еще могло быть записано в коалиционном соглашении? Что Германия устала от Украины и перестает поддерживать режим, который хамит Берлину на каждом углу? Не могли немецкие политики и письменно отказаться от «диалога с российским гражданским обществом», читай от вмешательства во внутренние дела РФ накануне выборов 2024 года.

Есть в соглашении и гуманитарный аспект. Так, участники коалиции хотят создать «возможность безвизового въезда из России в Германию для особо важных целевых групп, например, для молодежи до 25 лет».

Мотивы этого желания понятны. Долгие годы европейские и американские политики проводили политику «мягкой силы» в отношении российской молодежи и городского среднего класса. Укрепляли в них «западнические» и либеральные настроения через систему обменов, образовательных программ и банального туризма.

Однако когда после 2014 года ЕС решил ударить санкциями по российской власти, он фатально промахнулся, и удар пришелся как раз по проевропейским слоями населения. Российская молодежь (то есть будущие избиратели) относится к европейцам все более скептически. В том числе и потому, что потеряла возможность погружаться в европейскую реальность. Поэтому эту возможность нужно срочно возвращать. «Часть европейских политиков полагает, что если российская молодёжь будет свободно ездить в Европу, то прибыв немедленно станет визжать от восторга и проникнется идеей европейского превосходства и любовью к демократии», - говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Проблема, однако, в том, что немецкое правительство не может ее вернуть простым росчерком пера.

Во-первых, Германия находится в Шенгенской зоне, а значит обязана согласовывать решения о даже частичном безвизе с другими странами. А некоторые из этих стран на безвиз не пойдут – в том числе и потому, что будут рассматривать это решение как «поощрение режима Владимира Путина». Во-вторых, Берлин и Европа в целом всегда привязывали перспективы безвиза с Россией к ряду условий, которые должна выполнить Москва. В частности, отмену безвизового режима между РФ и странами Средней Азии – на что Россия по целому ряду причин не пойдет.

Европейские решения

Наконец, в соглашении говорится о общеевропейской линии нового правительства Германии, которая имеет большое значение и для России. «Светофор» намерен взять курс на федерализацию Евросоюза, превращению ее по сути в федеративное субъектное государство. «Суверенная Европа – это ключ к нашей внешней политике. Как экономически сильная и самая густонаселенная страна в самом сердце Европы, наша миссия – создавать условия, способствовать и продвигать суверенную Европу», - заявил Олаф Шольц.

Европейские мыслители эту идею поддерживают. «Вместо того чтобы беспокоиться о традиционных связях Германии с Западом и придумывать опасность того, что ЕС может дистанцироваться от США, следует понимать европейский суверенитет как средство продвижения западных ценностей в мире. Менее зависимая Европа могла бы быть лучшим союзником для США», - говорит основатель и глава Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард.

Для России же данное стремление имеет как плюсы, так и минусы.

Среди плюсов – возможность получить на выходе полноценный европейский полюс силы, в чьих национальных интересах будет укрепление торгово-экономических связей с РФ и участие России в процессе обеспечения европейской безопасности. Среди минусов – огромное количество проблем на пути к этому выходу. Начиная с качества исполнителей (заидеологизированное европейское руководство) и заканчивая идеей Шольца в рамках укрепления европейской субъектности делегировать законодательные полномочия Европарламенту. Органу, который регулярно принимает оторванные от реальности антироссийские резолюции.

Впрочем, не исключено, что европейские планы Шольца являются лишь фикцией. «О федерализации ЕС говорят очень давно, все аргументы за и против, плюсы, минусы и подводные камни хорошо известны. Поэтому я в данном предложении не вижу большого смысла. Шольц просто должен что - то предложить Европе, просто для того, чтобы ещё раз подтвердить лидерство Германии в Союзе. Если Германия лидер ЕС, то что - то сказать про углубление интеграции её новый канцлер просто обязан», - говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. В ином случае номинальному лидерству Германии в ЕС просто загорится красный свет.

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