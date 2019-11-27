Легендарного японского адмирала заставляют снова воевать с Россией

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27 ноября, среда  |  Последнее обновление — 18:01  |  vz.ru
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Украина угрожает воровством газа

Подписание транзитного контракта с Украиной еще возможноФото: Gleb Garanich/Reuters
«Нафтогаз» рассказал, что будет делать с российским газом, если его транзит в Европу с нового года пойдет без контракта. Ответ очень похож на угрозу воровства топлива. Но в этом ответе есть и положительные изменения: если раньше Киев называл такой газ контрабандой, то теперь – «газом неопределенного собственника». Что значат эти заявления «Нафтогаза» и какие угрозы они несут для Газпрома? Подробности...
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«Единая Россия» отрывается от оппозиции

По данным социологов, допустимый рейтинг «Единой России» превышает 60 процентовФото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
На выборах в Госдуму «Единая Россия» не будет блокироваться ни с какими политическими силами и не станет «расторговывать» с соперниками регионы, отказываясь от выдвижения своих кандидатов в отдельных округах. Партия удерживает политический центр, ее допустимый рейтинг превышает 60%, отмечают эксперты, поэтому ей не нужны ситуативные союзы с конкурентами ни слева, ни справа. Подробности...
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Почему жертвы наводнения в Тулуне живут в бесчеловечных условиях

Лилия Черепанова и ее дом на ПесочнойФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Этим летом наводнение в Иркутской области оставило без крова десятки тысяч людей. А наступившая зима стала очередным испытанием для переживших удар стихии. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснял, куда бегут от последствий стихии жители Тулуна и дождались ли они помощи от местной власти.  Подробности...
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«Небесную сотню» опустили на землю

Миф о погибших на Майдане является частью идеологии УкраиныФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Одна из основ современной государственной мифологии Украины – список так называемой небесной сотни, то есть погибших «героев Майдана» – фактически является фальшивкой. Это прямо следует из общедоступных данных, проанализированных одним из украинских юристов. Уже не первый раз постсоветские страны организуют целый «священный сонм» покойников ради того, чтобы оправдать свой развод с Россией. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Хватит оправдываться перед Западом

Дмитрий Родионов, политолог
Сегодня в процессах по «керченскому инциденту» мы видим, что Россия больше не оправдывается. Она обвиняет. Хорошо бы, чтобы это стало не единичным случаем, а постоянной практикой. В политике – как в футболе: не забиваешь ты, значит, забивают тебе. Подробности...
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Спасибо, ВАДА, мы займемся массовым спортом

Сергей Мардан, публицист
У нас есть целых четыре года для того, чтобы спокойно и вдумчиво рассмотреть вопрос, зачем нам нужен спорт и сколько – а главное, зачем – мы готовы на него тратить. Подробности...
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Интеллектуальная свобода не равна истерике

Андрей Быстрицкий, Профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
Cвобода слова – общегражданское право. И оно в равной мере принадлежит и профессорам, и водителям такси, и врачам, и летчикам, и писателям, и полицейским. Поэтому поразительно, что кое-кого удивила негативная реакция довольно значительного числа граждан России на посты Гусейнова. Подробности...
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
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      Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
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      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
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              Легендарного японского адмирала заставляют снова воевать с Россией

              Там самая фотография с фотографией, наделавшая в Рунете много шума   27 ноября 2019, 17:50
              Фото: twitter.com/JMSDF_PAO
              Текст: Антон Крылов

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              Второй день российские соцсети кипят возмущением - главком ВМФ России сфотографировался на фоне портрета человека, чье имя связано с одним из величайших поражений российского флота. Речь идет о японском адмирале Того, победителе Цусимского сражения. Насколько обоснованны упреки в «унижении» и «троллинге» японцами российского адмирала?

              Главнокомандующий военно-морским флотом России Николай Евменов сфотографировался со своим коллегой, начальником штаба Морских сил самообороны Японии Хироси Ямамурой на фоне портрета японского адмирала Того Хэйхатиро.

              Хэйхатиро – главнокомандующий Объединенного флота, который в ходе русско-японской войны 1904-05 годов нанес поражение российскому флоту. Хотя более точным тут будет слово не «поражение», а «разгром».

              Первым на фото обратил внимание пользователь «Фейсбука» Олег Семиволос, который опубликовал его в сообществе, посвященном ВМФ, с комментарием «Тонкий японский троллинг на его фото с японским адмиралом».

              Большинство участников сообщества осудили российского адмирала. «Надо было развернуться и уйти»; «Для начала надо было разбираться в "истории с географией"»; «Все это можно назвать одним словом – ДЕГРАДАЦИЯ. Пусть он допустим не знает истории, допустим не знает даже о Русско-японской войне и т.д. Но как чиновник высокого ранга он просто обязан поинтересоваться на фоне кого он фотографируется во время ОФИЦИАЛЬНОГО (не частного) визита.»

              На этом фоне практически незаметны редкие голоса в поддержку Евменова: «А вы считаете, что он (Хэйхатиро – прим. ВЗГЛЯД) не заслуживает уважения» или «Ну тогда в Георгиевском Зале иностранным делегациям вообще делать нехрен». Некоторые решили провести аналогии со Второй мировой войной: «Значит теперь ждем в сети фото американского главкома, который сфотографируется на фоне Тюити Нагумо». Нагумо – это командующий Первым Авианосным Флотом Императорского флота Японии, совершившим атаку на Перл-Харбор и нанесшим одну из главных национальных травм американскому народу.

              Наверное, если бы вернуть время назад, то адмиралу Евменову не стоило фотографироваться на фоне Хэйхатиро. Пусть скандал получился не особо громкий, но все равно он затмил сам факт того, что это первый визит российского главкома ВМФ в Японию за 18 лет. На то, что Евменов возложил цветы к могиле Рихарда Зорге, блогеры почему-то внимания не обратили

              Но есть ли в принципе повод для скандала? Владимир Путин еще 18 лет назад возлагал цветы к памятнику финскому президенту Маннергейму, который воевал против СССР. Кстати, Маннергейм в качестве офицера русской армии участвовал в русско-японской войны, он командовал двумя эскадронами.

              И уже тем более нет ничего странного, когда российские официальные лица фотографируются, скажем, на фоне портрета Наполеона, хотя в первой половине XIX века его в России именовали не иначе как «Антихристом». И в чем-то это было справедливо: французский император намеревался взорвать Кремль, а его войска систематически оскверняли православные церкви.

              Россия вообще в своей истории много воевала, вчерашние союзники становились противниками, и наоборот.

              Является ли это поводом для тотальной демонизации всех, кто противостоял нашим армии и флоту в дни поражений и побед? Однозначно ответить, разумеется, нельзя. Например, сложно представить фотографию любого российского офицера на фоне портрета генерал-полковника Гудериана - несмотря на то, что он не был признан военным преступником по итогам Нюрнбергского трибунала. Несмотря на то, что его мемуары – обязательное чтение для каждого танкиста, да и для любого человека, интересующегося военной историей, если начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майора Сергея Бибика где-то сфотографируют с книгой «Воспоминания солдата» в руках, скандал будет очень громким. И, наверное, заслуженным.

              Русско-японская война произошла в ХХ веке, и уже отчасти велась техническими средствами ХХ века – броненосцы, массовая переброска войск по железной дороге. Были в ней и элементы гибридности: Япония и ее союзники, США и Британия, финансово и организационно поддерживали российских революционеров и сепаратистов. Широкая публика читала об этом в романе Б. Акунина «Алмазная колесница», специалисты вспомнят имя Мотодзиро Акаси.

              Еще один момент, приближающий ту войну к современности: две мощных державы воевали на чужой территории – ни Россия, ни Япония не осуществляли операций по вторжению на «основную территорию» друг друга. Единственное исключение – Сахалин, который к тому времени всего 30 лет как был российским.

              Но по духу и психологии это была война XIX века. К морякам, солдатам и офицерам противника относились уважительно, по-рыцарски. Самопожертвование «Варяга» и «Корейца» было воспринято японцами с глубочайшим пониманием и даже восхищением. В принадлежавшем тогда японцам Сеуле был создан музей «Варяга», а капитан крейсера «Варяг» Всеволод Руднев был в 1907 году награжден императором Мэйдзи (он же Муцухито) орденом Восходящего Солнца второй степени. Ни один из англо-американских союзников Японии подобных наград, к слову, не получил.

              В ходе войны обеими сторонами было захвачено немало пленных, и никаких издевательств над ними не было. Российские военнопленные даже выпускали собственную газету. Вскоре после войны большинство наших и японских матросов, солдат и офицеров вернулись домой. Уже в Первой мировой о рыцарстве было забыто, а Вторая мировая вообще велась многими странами на полное физическое уничтожение противника. Япония в современных условиях – это не враг России, а заложник своего поражения во Второй мировой.

              Восточноевропейские страны, включая республики Прибалтики, очень любят причитать по поводу «смены одной оккупации на другую» после победы СССР над гитлеровской Германией в 1945 году. Но они просто очень слабо себе представляют, что такое настоящая оккупация. Япония до сих пор несамостоятельна во внешней политике, а ее суверенитет над островом Окинава, формально возвращенный в 1972 году, до сих пор остается чисто символическим.

              Поэтому непреклонное требование Японии к России «вернуть» (на самом деле - передать) южные Курильские острова – это признак не силы, а слабости.

              Это Вашингтон не позволил Токио подписать в 1956 году мирный договор с СССР на основании передачи островов Хабомаи и Шикотан, шантажируя аннексией Окинавы. Это Вашингтон сейчас разжигает антироссийские настроения в Японии, чтобы отвлечь японцев от борьбы за вывод совершенно им ненужных американских военных баз.

              Именно поэтому нет и не может быть никакого «троллинга», а уж тем более унижения для российского адмирала в том, чтобы сфотографироваться на фоне портрета Того Хэйхатиро. Да, это был враг, но враг благородный, не совершавший военных преступлений и уж тем более не уничтожавший мирное население (как это делали гитлеровские оккупанты, или как планировали сделать США, разрабатывая планы ядерного удара по советским и восточноевропейским городам-миллионникам). Напомним, что горячим сторонником ядерного удара по СССР был Уинстон Черчилль, к которому в нашей стране многие относятся с уважением.

              Визит главкома ВМФ в Японию – очень важное событие с точки зрения продвижения к российско-японскому мирному договору. И никакая фотография не способна его скомпрометировать или принизить его значение.

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