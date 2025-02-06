  • Новость часаВ Подмосковье упал легкомоторный самолет
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ради ракет и танков Европа прощается с благополучием
    Британия отозвала аккредитацию у российского дипломата
    В Госдуме дали оценку новому главе Роскосмоса
    На Солнце произошла мощная вспышка M7.6
    Путин: Российским ученым нужно создавать превосходящие зарубежные аналоги решения
    Путин заявил о желании молодых ученых работать в России
    Азербайджан уведомил США о прекращении деятельности USAID в стране
    Мерц выразил готовность к переговорам с Путиным ради мира
    Комитет Госдумы поддержал эксперимент с экзаменами в девятом классе
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

    0 комментариев
    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    13 комментариев
    6 февраля 2025, 17:40 • Видео

    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    Главное
    Россия получила ноту от Баку с требованием регистрации Русского дома
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    Келлог оценил шансы Украины на ядерное оружие как нулевые
    Пушков раскритиковал призыв Меркель о недопущении победы России
    Финляндия предложила запретить россиянам покупать недвижимость
    МВД выявило за сутки более 7 тыс. нарушителей среди иностранцев
    Умер актер из фильма «Карты, деньги, два ствола»

    Полностью отечественный самолет впервые поступит в продажу

    Уже в этом году авиакомпании смогут получить в эксплуатацию первый полностью отечественный гражданский самолет – Ту-214. Это, по сути, прямой конкурент более современного и экономичного лайнера МС-21. Зачем России два самолета практически в одном сегменте рынка? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил «конец всему тому, что пытались навязать брюссельские бюрократы». Он празднует введение в США повышенных тарифов на товары из Евросоюза, так как считает, что Венгрию это не коснется, а в мировой торговле наступят новые времена – плохие времена для руководства ЕС. Прав ли он? Увы, не факт. Подробности

    Перейти в раздел

    Военные–первопроходцы. Как братья-близнецы после СВО строят мирную жизнь в деревне

    Возвращение участников специальной военной операции к мирной жизни приобретает все большую значимость для регионов России – для каждой малой родины многочисленных героев СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД познакомился с семьей Пономаревых, где за ленточкой были все четыре сына. Двое из них – Александр и Анатолий – уже вернулись к прежней работе в агрохозяйстве, откуда два с половиной года назад ушли по мобилизации. Подробности

    Перейти в раздел

    Ради ракет и танков Европа прощается с благополучием

    Европейские лидеры заявляют о необходимости резкого роста расходов на оборону и вооружения. Например, только французский военный бюджет всего за пять лет должен вырасти вдвое. Однако откуда ЕС возьмет на это суммы, измеряемые сотнями миллиардов евро? Судя по всему, ради милитаризации Европе придется пожертвовать материальным благополучием европейцев. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Как России вернуть влияние в Сирии

      Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

      3 комментария
    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Трамп демонстративно завершает однополярный мир

      Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

      0 комментариев
    • Роман Силантьев Роман Силантьев
      Что стоит за многонациональностью

      Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

      13 комментариев
    Перейти в раздел

    • Зеленский отдает недра Украины США

      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............