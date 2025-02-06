Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

Полностью отечественный самолет впервые поступит в продажу Уже в этом году авиакомпании смогут получить в эксплуатацию первый полностью отечественный гражданский самолет – Ту-214. Это, по сути, прямой конкурент более современного и экономичного лайнера МС-21. Зачем России два самолета практически в одном сегменте рынка? Подробности Перейти в раздел

Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил «конец всему тому, что пытались навязать брюссельские бюрократы». Он празднует введение в США повышенных тарифов на товары из Евросоюза, так как считает, что Венгрию это не коснется, а в мировой торговле наступят новые времена – плохие времена для руководства ЕС. Прав ли он? Увы, не факт. Подробности Перейти в раздел

Военные–первопроходцы. Как братья-близнецы после СВО строят мирную жизнь в деревне Возвращение участников специальной военной операции к мирной жизни приобретает все большую значимость для регионов России – для каждой малой родины многочисленных героев СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД познакомился с семьей Пономаревых, где за ленточкой были все четыре сына. Двое из них – Александр и Анатолий – уже вернулись к прежней работе в агрохозяйстве, откуда два с половиной года назад ушли по мобилизации. Подробности Перейти в раздел

Ради ракет и танков Европа прощается с благополучием Европейские лидеры заявляют о необходимости резкого роста расходов на оборону и вооружения. Например, только французский военный бюджет всего за пять лет должен вырасти вдвое. Однако откуда ЕС возьмет на это суммы, измеряемые сотнями миллиардов евро? Судя по всему, ради милитаризации Европе придется пожертвовать материальным благополучием европейцев. Подробности Перейти в раздел

Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности Перейти в раздел

Зеленский отдает недра Украины США Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

Зеленский зачищает Украину от конкурентов Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

Запад близок к победе в Сербии В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд. Перейти в раздел