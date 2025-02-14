Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

Эйфория накрыла рубль и российские рынки Эйфория от столь долгожданного сигнала от США и России по разрешению конфликта на Украине вылилась в рост практически всех российских активов. Российская валюта начала резко укрепляться, акции российских компаний, особенно «Русала» и Газпрома, резко пошли вверх. Это хороший сигнал и для инфляции. Однако нефть, наоборот, продолжила резко дешеветь. При этом эксперты предупреждают, что эйфория на рынках скоро закончится, и что тогда будет? Подробности Перейти в раздел

Назначение Тулси Габбард доказывает реальность мира на Украине В Вашингтоне гремит административная революция. Президенту Дональду Трампу удалось сломить сопротивление элит и утвердить на важнейшие должности «непроходных» кандидатов. Один из них – Тулси Габбард. Если такой человек, как она, смог возглавить Национальную разведку США, то даже мир на Украине теперь возможен. Подробности Перейти в раздел

Россия перераспределила остатки газа на Украине Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности Перейти в раздел

Международное признание Су-57 начинается с Африки Стал известен первый иностранный покупатель новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Им стала североафриканская страна Алжир, имеющая давние традиции военно-технического сотрудничества с Россией. Сам факт этой сделки может иметь далекоидущие последствия для всего российского экспорта боевых самолетов. Подробности Перейти в раздел

Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности Перейти в раздел

Перелом в конфликте на Украине: уже или нет? Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

Илон Маск против НАТО: кто кого? Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

Между Россией и США появился контакт Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского. Перейти в раздел