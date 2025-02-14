  • Новость часаСША предложили Зеленскому отдать половину ресурсов Украины
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    20 комментариев
    14 февраля 2025, 22:05 • Видео

    Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

    Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

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    Эйфория накрыла рубль и российские рынки

    Эйфория от столь долгожданного сигнала от США и России по разрешению конфликта на Украине вылилась в рост практически всех российских активов. Российская валюта начала резко укрепляться, акции российских компаний, особенно «Русала» и Газпрома, резко пошли вверх. Это хороший сигнал и для инфляции. Однако нефть, наоборот, продолжила резко дешеветь. При этом эксперты предупреждают, что эйфория на рынках скоро закончится, и что тогда будет? Подробности

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    Назначение Тулси Габбард доказывает реальность мира на Украине

    В Вашингтоне гремит административная революция. Президенту Дональду Трампу удалось сломить сопротивление элит и утвердить на важнейшие должности «непроходных» кандидатов. Один из них – Тулси Габбард. Если такой человек, как она, смог возглавить Национальную разведку США, то даже мир на Украине теперь возможен. Подробности

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    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

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    Международное признание Су-57 начинается с Африки

    Стал известен первый иностранный покупатель новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Им стала североафриканская страна Алжир, имеющая давние традиции военно-технического сотрудничества с Россией. Сам факт этой сделки может иметь далекоидущие последствия для всего российского экспорта боевых самолетов. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Как Сережа ждал Россию

      Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

      0 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Молекула-семья против атома-индивида

      Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

      6 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Формулой мира станет экономический раздел Украины

      Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

      20 комментариев
    Перейти в раздел

    • Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

      Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

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    • Как распознать телефонных мошенников

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

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    • Новый старый Трамп вернулся

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

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    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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