Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

Украина нашла спасение зимой в американском газе Украина стоит на пороге самого сложного отопительного сезона в своей истории. Нехватка газа вынудила Киев искать новые способы поставки энергоресурсов. Спасительным хабом может оказаться Греция, через которую Украина планирует получать американский СПГ. По оценкам экспертов, греческий маршрут реализуем, но потребует больших расходов. Впрочем, оплачивать американский газ для Украины придется европейцам.

Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике?

Когда танки снова станут хозяевами поля боя Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать?

ЕС признал бессилие перед китайской торговой экспансией Западные СМИ заявляют, что «Европа выиграла решающую битву» в торговой войне с Китаем. О чем идет речь и почему на самом деле перед нами признание того, что европейские товары проигрывают китайским, а главными проигравшими окажутся в итоге европейские потребители?

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.