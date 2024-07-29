«Эта церемония сказала о Франции все»

Андрей Полонский
Русских тоже надо защищать
Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.
Евгений Крутиков
Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»
Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.
Василий Стоякин
Украинское общество склоняется к уступкам
Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.