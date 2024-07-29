Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.

Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

Центробанк спасает Россию от повышения цен Банк России впервые в этом году повысил ключевую ставку – с 16% сразу до 18% годовых. Почему ЦБ был вынужден принять такое решение, что это означает с точки зрения сдерживания роста цен – и какое влияние новая ставка окажет и на стоимость кредитов, и на банковские вклады? Подробности Перейти в раздел

В мерах против Германии Россия ставит на гиперзвук Президент России Владимир Путин заявил о намерении Москвы ответить на действия Вашингтона и Берлина по размещению американских ракет в ФРГ. Что может войти в российские меры против милитаризации Германии? Сохраняются ли шансы на то, что в ФРГ откажутся от провоцирующей Россию идеи? Подробности Перейти в раздел

Открытие Олимпиады в Париже стало «сатанинским балом Макрона» Церемония открытия Олимпийских игр в Париже обернулась скандалом и вызвала шквал критики по всему миру. Политики, блогеры, политологи и священнослужители в один голос заявили о неуважении и насмешках в адрес христианства. Однако эксперты уверены: выбор номеров для торжества был не случаен, сюжет потребовался президенту Франции Эммануэлю Макрону по политическим причинам. Подробности Перейти в раздел

Ближнему Востоку грозит война Гитлера с Саддамом Хусейном В ответ на удар «Хезболлы» по Голанским высотам Израиль поразил цели в 15 населенных пунктах на территории Ливана. Действия Тель-Авива в отношении северного соседа вызвали негодование в Турции: президент Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности ввода войск на территорию еврейского государства. Насколько вероятны новые боевые действия на Голанах и какую позицию займут США и Россия? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел