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    Андрей Полонский Андрей Полонский Русских тоже надо защищать

    Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

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    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

    Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.

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    Василий Стоякин Василий Стоякин Украинское общество склоняется к уступкам

    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

    30 комментариев
    29 июля 2024, 21:44 • Видео

    «Эта церемония сказала о Франции все»

    Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала скандальную церемонию открытия Олимпиады–2024. «Эта церемония сказала о нас все, – подчеркнула политик. Как ни странно, такое объяснение парижскому шабашу имеет право на существование.

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    В мерах против Германии Россия ставит на гиперзвук

    Президент России Владимир Путин заявил о намерении Москвы ответить на действия Вашингтона и Берлина по размещению американских ракет в ФРГ. Что может войти в российские меры против милитаризации Германии? Сохраняются ли шансы на то, что в ФРГ откажутся от провоцирующей Россию идеи? Подробности

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    Открытие Олимпиады в Париже стало «сатанинским балом Макрона»

    Церемония открытия Олимпийских игр в Париже обернулась скандалом и вызвала шквал критики по всему миру. Политики, блогеры, политологи и священнослужители в один голос заявили о неуважении и насмешках в адрес христианства. Однако эксперты уверены: выбор номеров для торжества был не случаен, сюжет потребовался президенту Франции Эммануэлю Макрону по политическим причинам. Подробности

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    Ближнему Востоку грозит война Гитлера с Саддамом Хусейном

    В ответ на удар «Хезболлы» по Голанским высотам Израиль поразил цели в 15 населенных пунктах на территории Ливана. Действия Тель-Авива в отношении северного соседа вызвали негодование в Турции: президент Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности ввода войск на территорию еврейского государства. Насколько вероятны новые боевые действия на Голанах и какую позицию займут США и Россия? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • «Эта церемония сказала о Франции все»

      Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала скандальную церемонию открытия Олимпиады–2024. «Эта церемония сказала о нас все, – подчеркнула политик. Как ни странно, такое объяснение парижскому шабашу имеет право на существование.

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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