Евдокия Шереметьева
Это фирменный почерк террористической Украины
На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.
Глеб Кузнецов
Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России
Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.
Общественное мнение
Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная
Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.