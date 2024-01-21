В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ

Дмитрий Губин
Либералы – самые верные ленинцы
В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?
Андрей Полонский
Сто лет со дня смерти Ленина
Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.
Тимур Шерзад
Оккупация Новгорода продемонстрировала изощренное варварство
Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.