Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.

В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

Россия подтвердила огромные амбиции по Северному морскому пути Россия на днях заложит еще один новый российский атомный ледокол. Это уже третий из шести запланированных. Без них невозможно развитие Северного морского пути. Конкурент Суэцкого канала быстро растет – и впервые за счет транзитных грузов. Но на этот год план еще более амбициозный. Получится ли СМП нарастить грузооборот более чем в два раза? Подробности Перейти в раздел

Защита русских за рубежом требует обновления России нужны новые механизмы для защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Соответсвующее поручение дал президент правительству и правозащитному сообществу. Сами дипломаты и правозащитники признают, что в некоторых европейских странах в отношении соотечественников действуют антигуманными методами. Какие меры необходимо предпринять для улучшения ситуации в данной сфере? Подробности Перейти в раздел

Париж придумал уловку для отрицания гибели французских наемников на Украине Франция категорически отрицает, что на стороне ВСУ воюют французские наемники. Таким стал официальный ответ Парижа на заявления Минобороны России об уничтожении в Харькове десятков граждан Франции. В этом отрицании, однако, есть определенная уловка и хитрость, связанная с тем, кого именно французы считают наемниками. Подробности Перейти в раздел

К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности Перейти в раздел

В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия?

Иран против Пакистана: новая война? Иран нанес удары по территориям трех прилегающих стран – Сирии, Ирака и Пакистана, причем в случае Пакистана получил ответный удар. С чем связано это обострение? Кому оно выгодно? И каков шанс на большую войну в Южной Азии, учитывая, что Пакистан – ядерная держава?

Истерика Зеленского в Давосе Владимир Зеленский стал главным действующим лицом экономического форума в Давосе: все прочие темы его организаторы замели на второй план. Однако это не избавило его от новых нервных срывов: Зеленский умудрился нахамить главе делегации Китая и Дональду Трампу. Чем это ему грозит? Перейти в раздел