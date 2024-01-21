  • Новость часаЧисло погибших при обстреле рынка в Донецке выросло до 18 человек
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Либералы – самые верные ленинцы

    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Сто лет со дня смерти Ленина

    Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Оккупация Новгорода продемонстрировала изощренное варварство

    Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

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    21 января 2024, 14:22 • Видео

    В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ

    Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия?

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    Россия подтвердила огромные амбиции по Северному морскому пути

    Россия на днях заложит еще один новый российский атомный ледокол. Это уже третий из шести запланированных. Без них невозможно развитие Северного морского пути. Конкурент Суэцкого канала быстро растет – и впервые за счет транзитных грузов. Но на этот год план еще более амбициозный. Получится ли СМП нарастить грузооборот более чем в два раза? Подробности

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    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

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    Защита русских за рубежом требует обновления

    России нужны новые механизмы для защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Соответсвующее поручение дал президент правительству и правозащитному сообществу. Сами дипломаты и правозащитники признают, что в некоторых европейских странах в отношении соотечественников действуют антигуманными методами. Какие меры необходимо предпринять для улучшения ситуации в данной сфере? Подробности

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    Париж придумал уловку для отрицания гибели французских наемников на Украине

    Франция категорически отрицает, что на стороне ВСУ воюют французские наемники. Таким стал официальный ответ Парижа на заявления Минобороны России об уничтожении в Харькове десятков граждан Франции. В этом отрицании, однако, есть определенная уловка и хитрость, связанная с тем, кого именно французы считают наемниками. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ

      Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия?

    • Иран против Пакистана: новая война?

      Иран нанес удары по территориям трех прилегающих стран – Сирии, Ирака и Пакистана, причем в случае Пакистана получил ответный удар. С чем связано это обострение? Кому оно выгодно? И каков шанс на большую войну в Южной Азии, учитывая, что Пакистан – ядерная держава?

    • Истерика Зеленского в Давосе

      Владимир Зеленский стал главным действующим лицом экономического форума в Давосе: все прочие темы его организаторы замели на второй план. Однако это не избавило его от новых нервных срывов: Зеленский умудрился нахамить главе делегации Китая и Дональду Трампу. Чем это ему грозит?

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    Развитие транспортной системы России в 2023 году

    Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателей достижений российского транспорта – в нашей инфографике. Подробности

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    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    • Украина делает из женщин свой последний резерв

      На Украине активно обсуждается привлечение последнего мобилизационного резерва – женщин. Ряд профессиональных категорий уже обязали встать на воинский учет независимо от пола, приходит множество сообщений о том, что фактически призыв женщин в украинскую армию уже начался.

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