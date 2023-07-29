Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.0 комментариев
Польша готовится к войне
Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.0 комментариев
Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.7 комментариев
Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».14 комментариев
По итогам заседания конкурсной комиссии грантового конкурса «Движения первых» утверждены 759 победителей из 81 региона, получившие наивысшие баллы в ходе независимой экспертизы. Общая сумма финансирования проектных инициатив составила 2 млрд рублей.
Федерация шахмат Украины советует украинским шахматистам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях.
Власти стран Европейского союза не станут признавать новую власть в Нигере, которая пришла на смену прежней в результате мятежа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Премьер» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти стремится втянуть Сербию в вооруженный конфликт с Североатлантическим альянсом, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Две штурмовые бригады Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать российские позиции на Времевском направлении в районе населенного пункта Старомайорское, но потерпели неудачу, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.
В Красногорске с подозрением на отравление госпитализировали 34 человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Московской области.
Президент России Владимир Путин в субботу пообщается с многодетными семьями, награжденными орденами «Родительская слава», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Поддержка позиции США в отношении конфликта на Украине – это катастрофа для Италии и Европы, заявил бывший мэр Рима, экс-министр Джанни Алеманно.
Саммиты Россия – Африка будут регулярными и будут проводиться раз в три года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Районный суд Самары постановил заключить под стражу на два месяца Сергея Окрушко, подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.
Москвы призвала увеличить долю расчетов в национальных валютах с Африкой, а также создать независимую финансовую инфраструктуру, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
Президент Владимир Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Мужчина, задержанный по подозрению в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, полностью признал вину и раскаялся, сообщил адвокат Вячеслав Павелкин.
В субботу рок-музыкант, композитор и режиссер театра и кино Гарик Сукачев был госпитализирован из-за ухудшения здоровья, его концерт в Карелии отменили.