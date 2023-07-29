В субботу рок-музыкант, композитор и режиссер театра и кино Гарик Сукачев был госпитализирован из-за ухудшения здоровья, его концерт в Карелии отменили.

Мужчина, задержанный по подозрению в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, полностью признал вину и раскаялся, сообщил адвокат Вячеслав Павелкин.

Районный суд Самары постановил заключить под стражу на два месяца Сергея Окрушко, подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.

Саммиты Россия – Африка будут регулярными и будут проводиться раз в три года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Поддержка позиции США в отношении конфликта на Украине – это катастрофа для Италии и Европы, заявил бывший мэр Рима, экс-министр Джанни Алеманно.

В Красногорске с подозрением на отравление госпитализировали 34 человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Московской области.

Блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

Власти стран Европейского союза не станут признавать новую власть в Нигере, которая пришла на смену прежней в результате мятежа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

Россия создает экономический форпост в центре Европы Новые паромы уже в ближайшее время должны быть запущены между Петербургом и Калининградом. На наших глазах страна решает проблему транспортной связности попавшего почти в блокадное положение региона. Роль Калининградской области в общероссийском хозяйстве после распада СССР непрерывно менялась. Сегодня, как ни парадоксально, даже санкции укрепляют и промышленность, и транспорт эксклава. Подробности Перейти в раздел

Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности Перейти в раздел

Киев бросил в бой лучшие резервы Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности Перейти в раздел

Российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции «Это худший сценарий для Франции». Так французская пресса описывает произошедший в Нигере переворот, и дело не только в том, что нарушен (по словам Макрона) «конституционный порядок». У Франции в Нигере куда более существенные интересы, чем какая-то демократия. Настолько существенные, что от их соблюдения зависит вся французская энергетика. Подробности Перейти в раздел

Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности Перейти в раздел