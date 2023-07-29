Польша готовится к войне

  • ВСУ попытались атаковать российские позиции на Времевском направлении
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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

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    Новости
    13:15Подведены итоги грантового конкурса «Движения первых»

    По итогам заседания конкурсной комиссии грантового конкурса «Движения первых» утверждены 759 победителей из 81 региона, получившие наивысшие баллы в ходе независимой экспертизы. Общая сумма финансирования проектных инициатив составила 2 млрд рублей.

    13:11Украинцам рекомендовали не жать руки российским шахматистам

    Федерация шахмат Украины советует украинским шахматистам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях.

    13:05Евросоюз отказался признавать пришедших к власти в Нигере мятежников

    Власти стран Европейского союза не станут признавать новую власть в Нигере, которая пришла на смену прежней в результате мятежа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    12:55Вучич: Нападение на Сербию сейчас стало бы заметно труднее, чем в 1999 году

    «Премьер» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти стремится втянуть Сербию в вооруженный конфликт с Североатлантическим альянсом, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    12:33ВСУ попытались атаковать российские позиции на Времевском направлении

    Две штурмовые бригады Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать российские позиции на Времевском направлении в районе населенного пункта Старомайорское, но потерпели неудачу, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    12:33Российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении

    Блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    12:28В Подмосковье с подозрением на отравление в больницы попали 34 человека

    В Красногорске с подозрением на отравление госпитализировали 34 человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Московской области.

    12:26Песков анонсировал видеоконференцию Путина с многодетными семьями

    Президент России Владимир Путин в субботу пообщается с многодетными семьями, награжденными орденами «Родительская слава», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    12:22Экс-мэр Рима назвал катастрофой для Италии поддержку позиции США по Украине

    Поддержка позиции США в отношении конфликта на Украине – это катастрофа для Италии и Европы, заявил бывший мэр Рима, экс-министр Джанни Алеманно.

    12:17Песков: Саммиты Россия – Африка будут проводить раз в три года

    Саммиты Россия – Африка будут регулярными и будут проводиться раз в три года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    12:10Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

    Районный суд Самары постановил заключить под стражу на два месяца Сергея Окрушко, подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.

    12:09Россия предложила Африке создать независимую финансовую инфраструктуру

    Москвы призвала увеличить долю расчетов в национальных валютах с Африкой, а также создать независимую финансовую инфраструктуру, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

    12:06Встреча Путина с африканскими лидерами по Украине продлилась до 2.00

    Президент Владимир Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    11:42Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину

    Мужчина, задержанный по подозрению в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, полностью признал вину и раскаялся, сообщил адвокат Вячеслав Павелкин.

    11:42Рок-музыкант Гарик Сукачев попал в больницу

    В субботу рок-музыкант, композитор и режиссер театра и кино Гарик Сукачев был госпитализирован из-за ухудшения здоровья, его концерт в Карелии отменили.

    Польша готовится к войне

    Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

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    Россия создает экономический форпост в центре Европы

    Новые паромы уже в ближайшее время должны быть запущены между Петербургом и Калининградом. На наших глазах страна решает проблему транспортной связности попавшего почти в блокадное положение региона. Роль Калининградской области в общероссийском хозяйстве после распада СССР непрерывно менялась. Сегодня, как ни парадоксально, даже санкции укрепляют и промышленность, и транспорт эксклава. Подробности

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    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

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    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

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    Российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции

    «Это худший сценарий для Франции». Так французская пресса описывает произошедший в Нигере переворот, и дело не только в том, что нарушен (по словам Макрона) «конституционный порядок». У Франции в Нигере куда более существенные интересы, чем какая-то демократия. Настолько существенные, что от их соблюдения зависит вся французская энергетика. Подробности

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    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

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    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

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