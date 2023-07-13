Зачем Макрон и Байден поменялись местами Киев требует от Запада ядерную бомбу После провального для них саммита НАТО власти Украины подошли к вопросу с другой стороны: потребовали от Запада таких гарантий безопасности, которые включают передачу Киеву ядерного оружия. В чем смысл?