Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.

Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.

Зачем Китай скрытно скупает российское золото Российские золотодобытчики установили рекорд: они продали в Гонконг в пять раз больше золота. Официальные данные Китая по закупке российского золота существенно ниже. Эксперты полагают, что Пекин пытается скрыть от Запада, что он скупает так много золота. Для чего он это делает? Подробности Перейти в раздел

Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла» Откровения из Киева вернули в политику экс-премьера Британии Бориса Джонсона как человека, лично виновного в том, что Украина упустила бесценный шанс разрешить конфликт с Россией миром. Политик, подписавший Европу на кровавую авантюру, – такое место в истории Джонсон выбрал для себя сам. Но заслужил ли он его на самом деле? Подробности Перейти в раздел

Как зима помогает войскам в ходе спецоперации Погода в зоне боевых действий на Украине резко ухудшилась, пришла настоящая зима, Черное море накрыли штормы. Считается, что климат серьезно влияет на ход военных кампаний, и история это неоднократно доказывала. Как именно влияет погода на российские войска в зоне спецоперации? Подробности Перейти в раздел

Лавров прорвал блокаду НАТО и Запада руками ОБСЕ Россия реализовала настоящий дипломатический прорыв и победу над попытками изолировать нашу страну даже в ее отношениях с Европой. Украина и страны Прибалтики возмущены: министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с февраля 2022 года посещает страну НАТО. Как такое произошло и почему этому рад даже Жозеп Боррель? Подробности Перейти в раздел

НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности Перейти в раздел