«Это война». Китай предупредил Тайвань

Владимир Можегов
Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры
Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.
Игорь Караулов
Русский мир как духовное оружие стратегического назначения
Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.
Тимофей Бордачёв
У финнов перестала действовать советская прививка
Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.