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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России надо следить за Голландией как за «зеркалом» Запада

    Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.

    3 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев России не надо так много людей с высшим образованием

    Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов У Израиля худший в мире пиар

    Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.

    15 комментариев
    27 ноября 2023, 17:55 • Видео

    Крах Зеленского виден в Авдеевке

    Российские штурмовые части полностью заняли южную промышленную зону Авдеевки, которая стала одним из символов конфликта и контролировалась ВСУ с 2014 года. Это максимально некстати для Владимира Зеленского. Осень принесла ему множество плохих новостей. Но самые плохие еще впереди.

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    Зачем власти запрещают экспорт главного сельхозтовара

    В России на полгода запрещают экспорт твердой пшеницы, которая используется для производства хлеба и макарон. Цены на эти важные продукты питания пока растут в рамках инфляции. Однако правительство не стало дожидаться, когда хлеб резко подорожает, и решило действовать упреждающе. Почему возник риск удорожания хлеба? Подробности

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    В Киеве подтвердили запрет на мир со стороны Запада

    На Украине вновь заговорили о мирных переговорах с Россией. Правда, на этот раз в Киеве указывают на невыгодные позиции для диалога. Как уверяет лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, конфликт мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Лондона. Какие цели преследуют заявления Арахамии, о чем он умолчал и почему его слова лишь подтверждают позицию Россию по спецоперации? Подробности

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    Как российские войска взломали оборону ВСУ под Авдеевкой

    К вечеру 25 ноября российские штурмовые части полностью заняли знаменитую южную промышленную зону («промку») Авдеевки, которую украинские части контролировали с 2014 года. Без сомнения, этот прорыв российских бойцов – подвиг, но вопрос с Авдеевкой еще далеко не решен. Подробности

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    Швеция созрела для бунта против мигрантов

    Еще одна страна Европы, вслед за Ирландией, находится на грани бунта против мигрантов. С одной стороны, Швеция подвержена крайним формам принятой на Западе толерантности, в том числе к секс-меньшинствам, с другой – она переполнена выходцами из консервативных мусульманских сообществ. Это создало в стране крайне взрывоопасную смесь. Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Крах Зеленского виден в Авдеевке

      Российские штурмовые части полностью заняли южную промышленную зону Авдеевки, которая стала одним из символов конфликта и контролировалась ВСУ с 2014 года. Это максимально некстати для Владимира Зеленского. Осень принесла ему множество плохих новостей. Но самые плохие еще впереди.

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      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

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      Победа «Партии свободы» Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах стала тяжелым ударом для Брюсселя: теперь будут проблемы. Они не только в том, что Вилдерс противник Украины и ислама, но и в том, что евроскептики победили в стране, с которой началась идея единой Европы в ее идеалистическом виде.

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