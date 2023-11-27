Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.

Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.

Зачем власти запрещают экспорт главного сельхозтовара В России на полгода запрещают экспорт твердой пшеницы, которая используется для производства хлеба и макарон. Цены на эти важные продукты питания пока растут в рамках инфляции. Однако правительство не стало дожидаться, когда хлеб резко подорожает, и решило действовать упреждающе. Почему возник риск удорожания хлеба? Подробности Перейти в раздел

В Киеве подтвердили запрет на мир со стороны Запада На Украине вновь заговорили о мирных переговорах с Россией. Правда, на этот раз в Киеве указывают на невыгодные позиции для диалога. Как уверяет лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, конфликт мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Лондона. Какие цели преследуют заявления Арахамии, о чем он умолчал и почему его слова лишь подтверждают позицию Россию по спецоперации? Подробности Перейти в раздел

Как российские войска взломали оборону ВСУ под Авдеевкой К вечеру 25 ноября российские штурмовые части полностью заняли знаменитую южную промышленную зону («промку») Авдеевки, которую украинские части контролировали с 2014 года. Без сомнения, этот прорыв российских бойцов – подвиг, но вопрос с Авдеевкой еще далеко не решен. Подробности Перейти в раздел

Швеция созрела для бунта против мигрантов Еще одна страна Европы, вслед за Ирландией, находится на грани бунта против мигрантов. С одной стороны, Швеция подвержена крайним формам принятой на Западе толерантности, в том числе к секс-меньшинствам, с другой – она переполнена выходцами из консервативных мусульманских сообществ. Это создало в стране крайне взрывоопасную смесь. Подробности Перейти в раздел

НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности Перейти в раздел