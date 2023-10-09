Война с Израилем. Чего ждать?

Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.

Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

Цены на заправках взяты под контроль демпфером Правительство нашло решение для стабилизации ситуации на российском топливном рынке. Оно оказалось самым простым: кабмин вернул действовавший исправно с 2018 года механизм демпфера. Иными словами, власти готовы компенсировать нефтяникам их потери из-за сдерживания цен на топливо внутри России. Бюджету это выйдет в копеечку. Подробности Перейти в раздел

Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности Перейти в раздел

Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов «Предприняты серьезные дополнительные усилия по защите городов. И первые результаты уже видны». Такими словами эксперты объясняют тот факт, что попытки ВСУ атаковать беспилотниками столичный регион все чаще остаются неудачными. Что было для этого сделано российскими военными? Подробности Перейти в раздел

Мировые СМИ: ХАМАС выплеснул кровавую ярость на мирных жителей Нынешняя эскалация стала не просто «самой смертоносной атакой на Израиль за последнее время», но огромной трагедией, поскольку «нападения были направлены и против мирных жителей», отмечают зарубежные СМИ. Издания всего мира предупреждают, что конфликт между Израилем и Палестиной «может перерасти в более широкую войну, сотрясающую весь регион». Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел